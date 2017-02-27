Samsung ve Oculus, Gear VR Başlığı İçin Kontrolcü Geliştirdi

Samsung yeni bir Gear VR başlığı daha duyurdu ancak bu sefer ilgi çeken en büyük şey başlık ile beraber gelecek olan yeni kontrolcü oldu.

Samsung’un tanıttığı yeni kontrolcü ile beraber artık Gear VR ile daha iyi bir sanal gerçeklik deneyimi sunulacak. Başlık geri toplatılan Galaxy Note 7 modeli ile duyurulan Gear VR başlığı ile neredeyse aynı.

Başlığın görüş alanı 101 derece ve üzerinde hem USB-C hem de MicroUSB giriş bulunuyor. Başlık Galaxy S7, S7 Edge, Note5, S6Edge+, S6 ve S6 Edge modelleri ile kullanılabilecek. Şirket bu duyurudu da en çok yeni kontrolcüyü öne çıkardı. Oculus tarafından yapılan açıklamaya göre kontrolcüde dokunmatik bir yüzey bulunuyor. Tek elle rahat bir şekilde kullanılabilmesi için tasarlanan kontrolcü sanal gerçeklik uygulamalarında seçmeye, hedef almaya, tutmaya ve ateş etmeye yarayacak.

Oculus’un açıklamasına göre yeni GR VR kontrolcüsü için optimize edilmiş 70’ten fazla uygulama var ve bir çoğu son derece basit bir şekilde kullanılabiliyor. Bu sayede başlığın üzerindeki dokunmatik yüzeye gerek kalmıyor. Gelecek haftalarda yayınlanacak olan SDK ile uygulama ve oyun geliştiriciler kendi uygulamalarına kontrolcü desteği getirebilecek.