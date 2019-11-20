Samsung Note 9 için Android 10 sürümü yayınlanmaya başladı!

Dünya devi Samsung, Android 10 sürümü ile birlikte gelen One UI 2.0 arayüz sürümünü cihazlarında denemeye başladı. Bu cihazlar serisine yeni eklenen model ise Note 9 oldu.

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Yakın zamanda tüm dünyada yayınlanacak

Samsung Android 10‘u One UI 2.0 sürümü ile cihazlarında denemeye başladı. Ortaya çıkan bilgilere göre, Samsung Note 9 Kore’de Android 10 beta sürümünü almaya başladı. One UI 2.0 arayüzü ile birlikte gelen bu yeni güncelleme, Kore’den başlayıp tüm ülkelere yavaş yavaş yayılacak gibi görünüyor.

Samsung‘un beta test kullanıcısı iseniz yakın zamanda sizde bu güncellemeye sahip olabilirsiniz. Eğer bir beta test kullanıcısı iseniz, “Ayarlar>Yazılım Güncelleme” yolunu takip ederek telefonunuzda herhangi bir güncelleme olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.