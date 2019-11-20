Güncelleme
Samsung Note 9 için Android 10 sürümü yayınlanmaya başladı!
Dünya devi Samsung, Android 10 sürümü ile birlikte gelen One UI 2.0 arayüz sürümünü cihazlarında denemeye başladı. Bu cihazlar serisine yeni eklenen model ise Note 9 oldu.
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Yakın zamanda tüm dünyada yayınlanacak
Samsung Android 10‘u One UI 2.0 sürümü ile cihazlarında denemeye başladı. Ortaya çıkan bilgilere göre, Samsung Note 9 Kore’de Android 10 beta sürümünü almaya başladı. One UI 2.0 arayüzü ile birlikte gelen bu yeni güncelleme, Kore’den başlayıp tüm ülkelere yavaş yavaş yayılacak gibi görünüyor.
Samsung‘un beta test kullanıcısı iseniz yakın zamanda sizde bu güncellemeye sahip olabilirsiniz. Eğer bir beta test kullanıcısı iseniz, “Ayarlar>Yazılım Güncelleme” yolunu takip ederek telefonunuzda herhangi bir güncelleme olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
Güncelleme
Windows 10 kasım ayı güncellemesi çıktı!
Microsoft, Windows 10 ile birlikte güncellemeler kısmında farklı bir yol izlemeye başladı. Artık yeni işletim sistemi değil, büyük güncellemeler özellikleri beraberinde getirecek.
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Microsoft tarafından benimsenen yeni güncelleme metodu, büyük güncellemeler ile birlikte işletim sisteminizi en stabilize duruma getiriyor. Yeni bir işletim sistemi yerine büyük güncellemeler ile görünüm ve performans ayarları geliştirilirken Kasım 2019 büyük güncellemesi de bunlardan biri olma konumunda. Tüm Windows 10 bilgisayarlar için yayınlanan yeni büyük kasım güncellemesi şu anda indirilebilir durumda. Sistem performansını geliştirmeye odaklanmış bu büyük güncelleme ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırmak için bazı tasarım ve fonksiyon değişikliklerine de gidilmiş.
Sağ alt tarafta bulunan bildirim çubuğuna ayarlara erişme seçeneği eklenmesi ve artık başlat butonuna basmak zorunda kalmadan imleci üstüne sürükleyip kullanmak bu yeni güncellemenin başlıca değişikliklerinde sayılıyor. Dosya Gezgini üzerinde bulunan arama kısmı da bu değişenler arasında yerini alıyor. Eğer siz hala kasım güncellemesini yüklemediyseniz, “Ayarlar>Güncelleştirme ve Güvenlik>Windows Güncelleme” yolunu takip edebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Pocophone F1 için MIUI 11 beta güncellemesi yayınlandı
Android 10’un gelmesi ile birlikte Xiaomi tarafından geliştirlen MIUI 11 arayüz sürümü birçok telefona beta sürüm olarak gelmeye başladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Pocophone F1 modelinde de bu güncelleme gelmeye başladı.
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Xiaomi’nin fiyat performans cihazlarından biri olan Pocophone F1, MIUI 11 beta güncellemesini almaya başladı. İlk olarak beta kullanıcılarına sunulacak olan güncelleme, yeni arayüzün en kararlı sürümü olarak karşımıza çıkıyor. 11.0.5.0.PEJMIXM adlandırılan bu yeni güncelleme şu anda kararlı bir beta sürümü olarak kabul edilirken, Xiaomi tam sürümü birkaç hafta içinde yayınlayacağını duyurdu.
1,8 GB boyutunda olan bu sürüme OTA güncellemesini beklemeden ulaşmak istiyorsanız buradan indirip telefonunuza kurabilirsiniz. Ayrıca OTA güncellemesinin Ekim ayı güvenlik güncellemesi ile beraber geleceğini söylemekte fayda var.
Güncelleme
OnePlus 6 ve 6T için Android 10 Beta yayınlandı!
Son dönemde peş peşe yeni modeller duyuran akıllı telefon üreticisi OnePlus, eski modelleri için de güncelleme desteği sunmaya devam ediyor. OnePlus 6 ve 6T için bir süredir beklenen Android 10 Beta süreci, markadan yapılan açıklama ile resmen başladı.
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OnePlus 6 ve OnePlus 6T, Android 10 güncellemesine kavuştu!
OnePlus’ın geçtiğimiz hafta dağıtmaya başladığı Open Beta 1 güncellemesi, OnePlus 6 ve OnePlus 6T modellerini Android 10 Beta sürümüne kavuşturuyor. OTA üzerinden dağıtılan güncelleme; sistem arayüz tasarımı, performans yükseltmesi ve özelleştirmeler olarak 3 ana bölüme ayrılmış. Bu yeniliklerin yanı sıra OnePlus 7 Pro ile ortaya çıkan Fnatic Mode ve Game Space özellikleri de dikkat çekiyor. Fnatic Mode grafik optimizasyonu ile oyun performansını artırırken, Game Space ise tüm oyun ayarlarına tek çatı altından ulaşılabilmesini sağlıyor.
Android 10 Open Beta 1 güncellemesinin getirdiği yenilikler ise şu şekilde sıralanıyor;
Sistem
- OnePlus 6 serisi için Android 10 sürüm yükseltmesi
- Tamamen yeni UI tasarımı (OxygenOS 10.0)
- Gizlilik esaslı geliştirilmiş yeni konum izinleri
- Hızlı ayar menüsündeki simgelerin özelleştirilmesi
Özelleştirmeler
- Bir geri ekrana gitmek için kenarlardan içe doğru kaydırma hareketi eklendi.
- Son uygulamalar arasında hızlıca dolaşmak için sanal navigasyon tuşlarına kaydırma özelliği eklendi.
- Game Space özelliği ile oyun içi ayarlara tek yerden erişim imkanı sunuldu.
- Ambient Display özelliğine akıllı bilgilendirme seçeneği eklendi.
- Spam mesaj özelliği, artık önceden belirlenen anahtar kelimelere göre çalışıyor.
OnePlus, Android 10 güncelleme takvimine OnePlus 5 ve 5T modeli ile devam edecek. Bu iki modelin de Open Beta 1 güncellemesini yıl sonuna kadar alması bekleniyor.