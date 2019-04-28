Samsung Note 10 Pro 4500mAh batarya ile piyasaya sürülecek!

Samsung Note 10 Pro , 4500mAh batarya kapasitesi ile ağustos ayında kullanıcı deneyimine sunulacak.

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Samsung’un ağustos ayında piyasaya sürmesi beklenen Note 10 serisi dört farklı cihazdan oluşacak. Bu dört cihazın ikisinin 5G özellikli ve diğer ikisinin 4G özellikli olarak ayrılması bekleniyor. Aynı zamanda Note 10 6.25 inç ekran genişliğine sahipken, Note 10 Pro 6.75 inç boyutunda büyük bir ekranla piyasaya sürülecek. Söylentilere göre; “Note 10 4G” ve “Note 10 5G” ile “Note 10 Pro 4G” ve “Note 10 Pro 5G” isimlerinde dört farklı cihazı raflarda göreceğiz.

N975（Note10 Pro 4G） 4500mAh 25w — Ice universe (@UniverseIce) April 28, 2019

Note 9 cihazında kullanılan 4000mAh’lık batarya, Galaxy S10’dan sonra yerini 4500mAh’lık bir bataryaya bırakmıştı. Aynı şekilde Samsung Note 10 Pro ’da bu yüksek performanslı bataryanın kullanılması bekleniyor. Galaxy S10 modelinde karşımıza çıkan 4500 mAh batarya, Note 10 cihazının 5G versiyonunda ise daha yüksek kapasiteye ulaşacağı söyleniyor.