Samsung Note 10 cihazının reklamı için kullanıcılarına spam gönderiyor!

Samsung Note 10 cihazının reklamı için kullanıcılarına spam gönderiyor!

11 Ağustos, 2019 Akıllı Telefonlar, HABER, Mobil, Samsung

Samsung, yeni tanıttığı Note 10 serisi cihazları için yaptığı reklamları Bixby aracılığıyla spam olarak diğer kullanıcılarının karşısına çıkarıyor.

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Samsung Note10 cihazının geçtiğimiz günlerde yapılan lansmanının ardından, şirket telefonun tanıtımı için kolları sıvadı. Özellikle Bixby, Samsung Pay ve markanın telefonları ile ilgili güncellemeleri ve bildirimleri yayan Samsung Push hizmetini bulunduran kullanıcılar; şirket tarafından Note 10 serisi cihazlar için reklam yağmuruna tutuluyor.

samsung note 10 spam

Twitter üzerinden yapılan paylaşımlara göre Samsung kullanıcıları bu cihazlara ait reklamları görmekten ve bildirimlerini almaktan oldukça şikayetçiler. Kullanıcılar Bixby üzerinden gelen bu rahatsız edici bildirimleri kapatmakta zorlanıyorlar. Uygulama ayarlarından “Pazarlama Bildirimleri” kapalı konuma getirerek yok edebildiğiniz bu reklamlar, bir önceki seri olan Note 9 kullanıcıları için özellikle daha fazla rahatsız edici bir yer alıyor.

samsung note 10 spam tanıtımı

 Samsung, Galaxy Note9 için servet harcayan kullanıcılarına ellerindeki telefonun harika şeyler yapamadığını ancak yeni Note 10 cihazının tamamen kusursuz olduğunu söylüyor. Ancak kendi kullanıcılarını gönderilen spam ile rahatsız etmek biraz tatsız gibi görünüyor.

 

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