Samsung Galaxy A90, 5G destekli olacak

Samsung, orta-üst seviyede yer verdiği A serisine, yeni üyelerini eklemeye devam ediyor. Şu an “A” serisinin en güncel telefonu, dikkat çeken gelişmiş özellikleriyle Galaxy A80 modeli. Bu modelin ardından gelecek olan Galaxy A90 modeli, getireceği yeni özellikler sebebiyle birçok kullanıcı tarafından merakla bekleniyor. Sertifikalardan sızan bilgilere göre Galaxy A90, 5G destekli olacak.

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Geçen ay zorlu Geekbench testinin altından kalkan A90 modeli, Wi-Fi Alliance tarafından Wi-Fi sertifikasına kavuşmuştu. Bluetooth sertifikasını da elde etmeye çalışan A90’ın, sertifika alırken, 5G destekli modelinin de olacağını doğrular nitelikte bilgileri açığa çıktı. Bu sızıntıdaki A90 modellerinin isimlerinin SM-A908N ve SM-A908B olduğu görüldü. Wi-Fi sertifikasındaki model numaralarının birbiriyle uyuşması, A90 modelinin 4G ve 5G destekli olabileceğinin sinyallerini verdi.

Şu ana kadar gelen bilgilere göre, Galaxy A90 modelinde Qualcomm‘un Snapdragon 855 işlemcisi kullanılacak gibi görünüyor. Kamera özellikleri birbirinden farklı olacak A90’lar; 5G desteklisi 48 MP + 12 MP + 5 MP, 4G desteklisi ise 48 MP + 8 MP + 5 MP arka kamera üçlüsüyle kullanıcılarına sunulacak. Bluetooth versiyonunun ise 5.0 olması öngörülüyor. En baz A90 modeli 6 GB RAM’e sahip olacak. Depolama ve RAM tarafında farklı özellikleri barındıracak telefonlarda, aynı 6.7 inç Infinity-U Super AMOLED FHD+ ekran ve 4400 mAh batarya kullanılacak. Bu sızıntıların doğruluğunu elbette telefonlar gün yüzüne çıkınca öğreneceğiz.