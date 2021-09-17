Uygulama
Samsung Müzik, Büyük Ekranlar için Yeni Güncelleme Alıyor
Samsung Müzik, Samsung cihazlarında kullanılan varsayılan müzik uygulamasıdır ve bir sistem uygulamasına göre oldukça iyi bir müzik çalar. En iyi özelliklerinden birisi ise Spotify entegrasyonu ile birlikte geliyor. Bu şekilde çeşitli müzik dosyalarını oynatıyor ve kategorisine göre sıralama yapabiliyor. Eğer bu özelliği kullanmak istemiyorsanız ise çevrimdışı olarak da müzik kitaplığınızda bulunan müziklerini dinleyebilirsiniz. Samsung Müzik uygulamasına uzun süredir büyük ekranlı modelleri için desteklenmesi beklenen güncelleme sonunda geldi.
Büyük ekranlı modellerden derken tabii ki de yeni çıkan katlanabilir modeller ve tabletlerden bahsediyoruz. Önceden şu anda oynatılan sayfası tüm ekranı kaplıyordu. Yeni gelen güncelleme ile artık ekranın sol tarafında parça listesini görüntüleyebileceksiniz. Bu yeni görünüm sayesinde büyük ekranı daha verimli bir şekilde kullanmış olacaksınız.
Samsung’un kendi sistem uygulamaları da dahil olmak üzere hala büyük ekranlı cihazlar için yeniden tasarlanmaması oldukça şaşırtıcı. Galaxy Fold 2019’da piyasaya sürüldü, Z Fold 3 ise yakın bir zamanda piyasaya sürüldü ve Fold cihazlar genellikle Samsung’un en pahalı telefonlarından oluyor. Katlanabilir telefonlar dışında Samsung oldukça uzun zamandır tabletler üretiyor. Bu tablet kullanıcılarının en büyük şikayetlerinden birisi ise uygulamaların küçük ekranlı cihazların boyutunda olması.
Göründüğü üzere, Samsung katlanabilir ekranları yeni akım haline getirmeye çalışırken, bunun yanında da uygulamalarına bu yeni modelleri için daha uygun desteği sunmaya da çalışıyor. 2010’dan beri her yıl yeni tabletler piyasaya süren şirket bu zamana kadar neden hala büyük ekranlar için yeni tasarıma geçmediği hakkında hiçbir açıklama yapmadı.
Samsung Müzik uygulaması büyük ekranlar için yeni tasarımı dışında yeni güncelleme ile uyku zamanlayıcı özelliğini daha az rahatsız edici hale getiriyor. Belirli bir zamanda müzik çalmayı durduracak şekilde ayarlandığında, müzik artık aniden durmak yerine yavaşça durmaya başlayacak. Android 11 ve sonraki cihazlarda çalma listesi yedekleme dosyalarını dışarıya veya içeriye aktarmaya çalışırken artık bir depolama izni isteyecek. Son olarak ise mini oynatıcının arka plan rengi de değiştirilebilir oluyor.
Sizin de katlanabilir bir cihazınız veya tabletiniz varsa en son sürümünü Google Play Store üzerinden güncelleyebilirsiniz. Eğer sizin cihazınızda gözükmüyorsa APKMirror sitesinden APK olarak indirerek cihazınıza yükleyebilirsiniz.
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Uygulama
Zoom’a Canlı Altyazı Özelliği Geliyor
Zoom, geçtiğimiz gün yıllık Zoomtoopia konferansını düzenledi ve bu ünlü video konferans yazılımına getirmeye çalıştığı bazı özellikleri duyurdular. Bu konu hakkında sayılamayacak kadar çok gelişme var. Bunların içinden bir tanesi var ki tamamen çığır açacak bir yenilik.
Bunlardan ilki, Zoom’un otomatik altyazı sisteminin 30 dilde de hizmet verebilmesi olacak. Zoom bu yılın başında, özelliği 2021 sonbaharına kadar tüm kullanıcılarının kullanımına sunacağını duyurdu. Şirket, özelliği toplam 30 dilde çalıştırmayı planlıyor. Ayrıca 12 dil için canlı çeviri desteği de ekliyor. Her iki genişleme de önümüzdeki yıl içinde gerçekleşecek. Ek olarak şirket eş zamanlı çeviri konusunda uzmanlaşmış bir startup bulup satın alması da bu özelliğin çıkmasını etkileyen faktörlerden. Çünkü kullanılacak özellik son teknoloji istiyor ve bu teknoloji için çok iyi AR-GE çalışması yapılması gerekiyor. Tarih olarak 2021 sonbaharının verilmesi her şeyin tamam olduğunu da çağrıştırıyor akıllarda. Fakat en nihayetinde bu harika özellik tüm Zoom kullanıcalarına sunulacak.
Zoom ayrıca, toplantı ve çağrıların dışında kullanılabilir hale getirecek genişletilmiş bir whiteboard yani beyaz tahta üzerinde çalışıyor. Bu beyaz tahta uygulamada tablolar çizmek,not almak veya çeşitli görsellerle anlatımı güçlendirmeyi sağlamak amacıyla kullanılabilir. Bu amaçla, beyaz tahta özelliği de bu yıl beta sürümünde kullanıma sunulacak. Bu özellik için uygulamada ayrı bir Beyaz Tahta sekmesi bulacaksınız. Ayrıca Zoom bu özellikleri Facebook’la ortaklaşa bir biçimde Facebook VR’a da getirmeyi planlıyor.
Zoom ayrıca birkaç küçük ama yine de dikkate değer özellikler üzerinde de çalışıyor. Örneğin Zoom Phone’a uçtan uca şifreleme desteği geliyor , bu da Zoom üzerinden yaptığınız telefon görüşmelerini güvenli tutmanızı sağlayacak. Zoom’un üzerinde çalıştığı her şeyi görmek için şirketin blog gönderisine göz atın.
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Uygulama
Huawei App Market, Ağustos Ayında 494 Sorunlu Uygulama Tespit Etti
Huawei App Market, kullanıcıları için uygulamalarının güvenliğini artırmak amacıyla ağustos ayında eğitim uygulamaları için özel bir test başlattığını duyurdu. Test ile birlikte, güvenlik özelliği on binlerce uygulamayı test ederek hemen çalışmaya başladı. Bu test sonucu toplam 494 sorunlu uygulama tespit edildi. Tabii ki, bu uygulamalar artık Huawei App Market’te mevcut değil. Ancak bu uygulamalardan bazıları, pazara yeniden girmeden önce olası sorunları çözmeleri için bir bildiri tarafından bilgilendirildi.
Yayınlanan raporlara göre, bu özel proje yaklaşık 10 alt alanda on binlerce uygulamayı içeriyor. Alt alanlardan bazıları çeviri, İngilizce, sınava hazırlık, dinleme, okuma vb. Sorunlu uygulamaların %24,32’sinde sık sık ekrana çıkan pop-up gibi reklam sorunları var. Ayrıca, sorunlu uygulamaların %75,68’inde kilitlenme, oturum açamama ve diğer işlevsel sorunlar gibi önemli sorunlar da mevcut. Bu durumda sorunlu olan uygulamaların geliştiricilerine bir bildiri giderek uygulamalardan bazıları mağazadan kaldırılıp bazıları ise düzeltilmesi için bilgilendirildi.
Huawei App Market Çocuk Modu
Ayrıca, Huawei App Market’e reşit olmayan kullanıcılara özel yeni bir özellik getirdi: Çocuk Modu. Artık akıllı telefon kullanıcıları, Huawei’nin yetişkin hesabı aracılığıyla bağlı bir çocuk hesabı oluşturabilecekler. Çocuk modunu deneyimlemek için Huawei telefonlarında ve tabletlerinde çocuklarının hesabına giriş yapabilecekler. Bu modda, akıllı telefonun erişebildiği her şey çocuklar için güvenli olacak. Özellikle cihazda bu özellik kullanılırken birçok yetişkin uygulaması indirilemez duruma gelecek. Böylece ebeveynler, Huawei App Market’te neye erişeceklerinden korkmadan cihazı çocuklarına bırakabilecekler.
Çocuk modu, yaşa uygun olarak uygulama içeriklerini filtreleyebiliyor. Ayrıca belirli reklam ve promosyonları da aktif olarak cihazdan kaldırıyor. Bunların dışında çocuk modunda, kullanıcılar uygulama ayrıntıları sayfasında bulunan yorum içeriğini göremeyecekler.
Huawei, ekosistemi üzerinde yorulmadan ve aralıksız bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Şu ana kadar şirket kötü durumda değil. Hiç şüphe yok ki HarmonyOS ekosistemi, Android ve iOS’tan hala çok uzakta bir yerde konumlanmış durumda. Ancak bu sistemi kullanan yaklaşık 100 milyon akıllı telefon var bu da çok yakın zamanda bu uzak konumunu yakınlaştırabileceğini vaat ediyor. Ancak Huawei’nin iOS ve Android seviyesine gelmesi gerekiyorsa, global bir sürüm oluşturup tüm dünyaya yayması gerekiyor. Şimdilik sadece Çinli modeller HarmonyOS güncellemeleri alıyor.
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