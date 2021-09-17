Samsung Müzik, Büyük Ekranlar için Yeni Güncelleme Alıyor

Samsung Müzik, Samsung cihazlarında kullanılan varsayılan müzik uygulamasıdır ve bir sistem uygulamasına göre oldukça iyi bir müzik çalar. En iyi özelliklerinden birisi ise Spotify entegrasyonu ile birlikte geliyor. Bu şekilde çeşitli müzik dosyalarını oynatıyor ve kategorisine göre sıralama yapabiliyor. Eğer bu özelliği kullanmak istemiyorsanız ise çevrimdışı olarak da müzik kitaplığınızda bulunan müziklerini dinleyebilirsiniz. Samsung Müzik uygulamasına uzun süredir büyük ekranlı modelleri için desteklenmesi beklenen güncelleme sonunda geldi.

Büyük ekranlı modellerden derken tabii ki de yeni çıkan katlanabilir modeller ve tabletlerden bahsediyoruz. Önceden şu anda oynatılan sayfası tüm ekranı kaplıyordu. Yeni gelen güncelleme ile artık ekranın sol tarafında parça listesini görüntüleyebileceksiniz. Bu yeni görünüm sayesinde büyük ekranı daha verimli bir şekilde kullanmış olacaksınız.

Samsung’un kendi sistem uygulamaları da dahil olmak üzere hala büyük ekranlı cihazlar için yeniden tasarlanmaması oldukça şaşırtıcı. Galaxy Fold 2019’da piyasaya sürüldü, Z Fold 3 ise yakın bir zamanda piyasaya sürüldü ve Fold cihazlar genellikle Samsung’un en pahalı telefonlarından oluyor. Katlanabilir telefonlar dışında Samsung oldukça uzun zamandır tabletler üretiyor. Bu tablet kullanıcılarının en büyük şikayetlerinden birisi ise uygulamaların küçük ekranlı cihazların boyutunda olması.

Göründüğü üzere, Samsung katlanabilir ekranları yeni akım haline getirmeye çalışırken, bunun yanında da uygulamalarına bu yeni modelleri için daha uygun desteği sunmaya da çalışıyor. 2010’dan beri her yıl yeni tabletler piyasaya süren şirket bu zamana kadar neden hala büyük ekranlar için yeni tasarıma geçmediği hakkında hiçbir açıklama yapmadı.

Samsung Müzik uygulaması büyük ekranlar için yeni tasarımı dışında yeni güncelleme ile uyku zamanlayıcı özelliğini daha az rahatsız edici hale getiriyor. Belirli bir zamanda müzik çalmayı durduracak şekilde ayarlandığında, müzik artık aniden durmak yerine yavaşça durmaya başlayacak. Android 11 ve sonraki cihazlarda çalma listesi yedekleme dosyalarını dışarıya veya içeriye aktarmaya çalışırken artık bir depolama izni isteyecek. Son olarak ise mini oynatıcının arka plan rengi de değiştirilebilir oluyor.

Sizin de katlanabilir bir cihazınız veya tabletiniz varsa en son sürümünü Google Play Store üzerinden güncelleyebilirsiniz. Eğer sizin cihazınızda gözükmüyorsa APKMirror sitesinden APK olarak indirerek cihazınıza yükleyebilirsiniz.