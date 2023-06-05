Apple ve Samsung akıllı telefon pazarında üstünlük için yıllardır kıyasıya bir mücadeleye içinde. Her iki şirket de daha fazla telefon satmak ve daha fazla kullanıcı çekmek için dünyanın dört bir yanındaki pazarlarda rekabet ediyor. Ancak yakın zamanda yapılan bir araştırma Apple’ı utanç verici bir duruma sokmuşa benziyor. Son raporlara göre Apple’ın kalesi olan Amerika’da şirketin sadakat oranı düştü. Apple müşterileri artık Samsung’a yöneliyor! İşte detaylar!

Apple Artık Amerika’nın En Sevilen Teknoloji Markası Değil!

Yapılan yeni bir anket, Samsung’un Amerikalılar arasında en popüler marka olarak Apple’ı geride bıraktığını ortaya koydu. Mayıs 2023’te yapılan ankette Amerikalılardan favori markalarını kalite, değer ve müşteri hizmetleri gibi çeşitli faktörlere göre derecelendirmeleri istendi. Samsung 84.6 genel puan alırken, Apple 83.0 genel puan aldı.

Samsung ilk kez bu tür bir ankette Apple’ı geride bıraktı. 2022 yılında Apple lider markaydı ve Samsung ikinci sıradaydı. Ancak, bunun Amerikalıların Samsung Galaxy telefonlarını iPhone’lara tercih ettiği anlamına gelmediğini belirtmek önemli. Zira Samsung, televizyonları, beyaz ev eşyaları, ses sistemleri ve monitörleriyle Apple’dan çok daha geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Samsung akıllı telefonlardan TV’lere ve akıllı ev aletlerine kadar her şeyi üretirken, Apple öncelikle akıllı telefonlara ve bilgisayarlara odaklanıyor. Bu da Samsung’a tüketiciler için daha geniş bir cazibe alanı sağlıyor. Örneğin, Samsung TV’sinden memnun olan birinin, akıllı telefonunu değiştirmek istediğinde bir Samsung akıllı telefon seçme olasılığı daha yüksek olabilir.

Elbette, akıllı telefonlar hala Samsung’un işinin önemli bir parçası. Şirketin Galaxy serisi telefonları dünyanın en popüler telefonlarından biri. Ancak Samsung’un genel popülaritesinin daha geniş ürün yelpazesinden kaynaklanabileceğini akılda tutmakta fayda var.

Samsung ve Apple’ın yanı sıra anketlerde ilk 10’a giren diğer markalar ise şu şekilde:

Patagonia

Costco

Amazon

Disney

Netflix

Toyota

Samsung

Sony

Honda

Subaru

Anket ayrıca Amerikalıların giderek daha fazla yabancı markalara yöneldiğini ortaya koymuş durumda. Öyle ki, anketteki ilk 10 markadan yedisi yabancılara ait. ABD’de özellikle Japon firmalarının çok sevildiğini görüyoruz.

İlginizi Çekebilir: Microsoft Cortana’yı Öldürüyor! Yerine Copilot Geliyor!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un ABD’deki yükselişi neye bağlı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!