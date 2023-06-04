Görünüşe göre, Windows’un yapay zeka destekli Copilot aracının tanıtımı Microsoft’un masaüstü işletim sisteminde sunduğu asistanı Cortana’nın sonunu getirdi. Ortaya çıkan yeni bir destek belgesinde, teknoloji devi 2023’ün sonlarında Windows için bağımsız Cortana uygulamasını desteklemeyi bırakacağını duyurdu. Cortana mezara girmeye hazırlanıyor!

Cortana Artık Hayatımızdan Çıkıyor!

Microsoft Cortana’yı 2014 yılında Windows mobil cihazlar için bir sesli asistan olarak piyasaya sürmüştü. Bunun Apple’ın Siri’sine cevap olması gerekiyordu. Ancak Cortana’nın yerine arama motorlarında “Cortana Nasıl Kapatılır” gibi aramalar popüler oldu.

Microsoft, 2021’de Android ve iOS uygulamalarını durdurana kadar Cortana sesli asistanı için planlarını azalttı. Şirket, akıllı hoparlörler gibi ortak üreticilerin cihazlarından bile bu uygulamayı kaldırdı. Özellikle Windows için Microsoft, sesli asistanın yerleşik dijital asistan statüsünü değiştirdi ve onu bilgisayarlar için özel bir uygulamaya dönüştürdü. İşte bu uygulamaya 2023 sonu itibariyle veda ediyoruz.

Microsoft yaptığı duyuruda, kullanıcıların “Windows ve Edge’de yapay zeka yetenekleri artırılmış güçlü üretkenlik özelliklerine” erişmeye devam edeceğini belirtti. Özellikle OpenAI’nin GPT-4 teknolojisi tarafından desteklenen yeni Bing’den bahsedildiğini görüyoruz. Microsoft, Mart ayında Office uygulamaları içinde metin tabanlı komutlarla içerik oluşturabilen Microsoft 365 Copilot aracını da tanıtmıştı. Bu tür yeni nesil yapay zeka araçları Cortana’nın yerini alacak.

Mayıs ayı sonunda ise şirket, Build geliştirici konferansında Windows’un kenar çubuğuna bir Copilot aracı koyarak yapay zekayı Windows 11’in derinlemesine entegre bir parçası haline getirdiğini açıkladı. Kullanıcılar, uygulamaları başlatmak veya belirli ayarları aramak zorunda kalmadan, bilgisayarın arka planını değiştirmek, hatta fotoğrafları düzenlemek ve belgeleri özetlemek için bu aracı kullanabilecekler.

Büyük olasılıkla çok az kişi Cortana’yı özleyecektir. Yeni bir asistan isteyenler, bu aydan itibaren Windows 11 için bir önizleme sürümü olarak sunulacak olan Copilot’u kullanmaya geçebilirler.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Siri ve Google Asistan gibi eski nesil asistanlar da yapay zeka destekli yeni nesil sesli asistanların gölgesinde kalacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!