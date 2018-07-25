Samsung Magbee akıllı hoparlör IFA 2018’de tanıtılacak

Samsung Magbee akıllı hoparlör, akıllı eşyalardan sonra hayatımıza girerek akıllı teknolojiler yeni bir soluk getirecek.Samsung, IFA 2018 etkinliğinde üzerinde çalıştığı Magbee‘yi tanıtmaya hazırlanıyor.Samsung’un aldığı çeşitli patentler bize bu cihaz hakkında birkaç bilgi sunuyor.

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Samsung Magbee akıllı hoparlör Bixby desteği ile gelecek!

Yapay zeka ve akıllı ev aletleri şu sıralarda teknoloji devlerinin oldukça ilgisini çekiyor.Durum böyleyken, piyasada akıllı teknoloji sayıları ve çeşitleri gittikçe artıyor.Son olarak da Magbee akıllı hoparlörü hayatımıza katmaya hazırlanan Samsung, piyasaya yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.Telefonlarımıza son zamanlarda giren sanal asistanlar, hayatımızı kolaylaştırmak adına birçok başarılı işe imza atmıştı.Magbee, akıllı asistanları başka bir boyuta taşımayı hedefliyor.Samsung’un akıllı asistanı olan Bixby, Magbee ile vücut bulacak.Sanal asistan Bixby zaten Samsung cihazlarda halihazırda bulunuyordu.Samsung bünyesinde barındırdığı sanal asistanı, çıkaracağı akıllı hoparlör Magbee’ye entegre edecek.Cihaz hakkında ortaya çıkan pek bir bilgi olmasa da, bilinen en büyük detay Magbee’nin sanal asistan Bixby ile birlikte çalışacak olması.Magbee, piyasada bulunan LG ThinQ hoparlör gibi rakiplerine, Bixby desteği ile meydan okuyacak.Rakiplerinin 2017’nin son çeyreğinde piyasaya sürdüğü akıllı hoparlör teknolojisine Samsung, biraz geç kalmış gibi gözüküyor.

Magbee‘nin kablosuz yapısıyla gelmesi bekleniyor.Gelen bilgilere göre Samsung, akıllı hoparlörünü Ağustos ayında Berlin‘de düzenlenecek olan IFA 2018‘de tanıtacak.Ayrıca IFA 2018’de Galaxy Watch, Galaxy Note 9 gibi cihazların da tanıtılması bekleniyor.Magbee’nin önelikle Avrupa ve Amerika pazarında satışa sunulacağını belirtelim.Akıllı hoparlörün fiyatı hakkında ise henüz bir detay yok.