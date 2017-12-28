LG ThinQ hoparlör ile akıllı hoparlör pazarına giriyor!

Yapay zeka destekli akıllı ürünler için ThinQ markasını kuran LG, yeni marka altında ilk akıllı ürünü ThinQ hoparlörü tanıttı.

LG, geçtiğimiz hafta yapay zeka alanına yatırımlar yapacağını ve bu teknolojiden faydalanan cihazlar üreteceğini bildirmişti. ThinQ markasını kuran ve marka altında çalışmalar yapan LG, ilk akıllı cihazını tanıttı.

ThinQ hoparlör

CES 2018 kapsamında sergilenecek olan akıllı hoparlör, dijital asistan olarak Google Assistant’dan yardım alırken firma bu sayede Google Home ve Amazon Alexa gibi akıllı hoparlörden geri kalmamayı hedefliyor. Silindir şeklindeki hoparlör ses kalitesi açısından da kullanıcıları memnun edebilmek için üzerine çalışılmış kaliteli bir cihaz.

Kaliteli Müzik İçin Meridian Audio Desteği

LG, Meridian Audio ile işbirliği içinde ThinQ hoparlörü yarattığını ve hoparlörü “birinci sınıf bir ses ürünü” olarak tanımladığını belirtti. Firma ayrıca LG’nin diğer akıllı cihazlarıyla iletişime geçebildiğini ve bu sayede kullanıcılar hoparlöre seslenerek diğer elektronik cihazları kontrol edebilecekler. Kayıpsız müzik formatı desteğine sahip olması göze çarparken, hoparlör üzerinde konumlandırılan dokunmatik tuşlar ile ses seviyesi, bağlantı ve açma kapama gibi özellikler kontrol edilebiliyor.

ThinQ Ses Grubu

Akıllı hoparlör dışında da farklı cihazlar tanıtan LG ses kalitesinden ödün vermiyor. Meridian Audio işbirliği firmanın bu konuda ciddiyetini gösterirken SK10Y isminde tanıttıkları soundbar, 550W çıkış gücüne ve yanında bir adet subwoofer ile geliyor. Dolby Atmos teknolojisine sahip olan SK10Y evinizde sinema deneyimi sağlarken dahili Google ChromeCast teknolojisiyle akıllı telefon veya tabletlerinizle etkileşime geçebiliyor.

Müziği her an yanında taşımak isteyen kullanıcılar için tasarlanan PK serisi ile Apt-X HD Bluetooth bağlantısı sayesinde 24-bit müzik aktarımı destekleyen PK serisi, yine Meridian Audio sayesinde kaliteli müzik dinletme özelliği, dış ortama uygun sağlam ve dikkat çeken tasarıma sahip.

Herhangi bir fiyat bilgisi şuan için mevcut değil. ThinQ ailesiyle ilgili daha detaylı bilgiler için LG’nin CES 2018 tanıtımlarını beklememiz gerekecek.