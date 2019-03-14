Samsung: “Kusursuz tam ekranlı” akıllı telefon geliştirilebilir

Son dönemde satışa çıkan akıllı telefonlar için en çok konuşulan konulardan biri “çentik”. Zira tüketiciler ön tarafta göze batan çerçeveler yerine olabildiğince ekran görmek istiyor. Ancak “kusursuz tam ekran” tasarımı için ön kamera ve sensörler için sorun oluşturuyor. Bu sorun nedeniyle bugüne kadar birçok farklı çözüme şahit olduk. Geleneksel çentik, damla çentik, kamera deliği veya mekanik kızak gibi. Bugün ortaya çıkan bir haber ise Samsung’un şu anda “kusursuz tam ekran” teknolojisi üzerinde çalıştığını ve bu sorunu yakın dönemde çözeceğini söylüyor.

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“Kusursuz tam ekran” geliştirilebilir

Yonhap Haber Ajansı‘nın aktardığı bilgilere göre Samsung Ekran Araştırma ve Geliştirme Başkan Yardımcısı Yang Byung-duk, “Önümüzdeki birkaç yıl içinde olmasa bile, kamera fonksiyonları herhangi bir şekilde etkilenmeden kamera deliğinin görünmez olacağı tam ekranlı bir akıllı telefon yapılabilir” dedi. Bildiğiniz gibi şirketin en yeni amiral gemileri Galaxy S10 ve Galaxy S10+ modellerinde, ekranın içerisinde bir kamera deliği yer alıyor. Bu kamera deliği ile ilgili de konuşan Byung-duk, “OLED ekranına bir delik açmak zorlu bir teknoloji. Galaxy S10, OLED ekranın kendisinde delik olan tek akıllı telefon” sözlerine yer verdi.

Samsung daha önce de “gerçek tam ekran”lı bir akıllı telefon için benzer açıklamalar yapmıştı. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında ortaya çıkan bir sunumda; ekran altında parmak izi okuyucu, kamera sensörleri, haptik ekran teknolojileri ve ekran-içi hoparlör gibi farklı teknolojiler üzerinde çalıştığını belirtmişti.