Samsung Galaxy J4 Core sızdırıldı!

Samsung Galaxy J4 Core’un özellikleri Brezilya’daki bir online alışveriş sitesinde sızdırıldı. Samsung’un Android One platformundaki ikinci telefonu olan J4 Core, öncülü J2 Core’dan daha büyük bir ekrana ve daha gelişmiş özelliklere sahip.

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Samsung Galaxy J4 Core özellikleri

Galaxy J4 Core, 720 x 1480 piksel çözünürlüğünde, 18:9 ekran oranında, 6 inç boyutunda bir ekrana sahip. Akıllı telefonun flaşlı ön kamerası 5 MP çözünürlüğe sahip. Cihazın arka kamerası ise f/2.2 diyafram açıklığına ve 8 MP çözünürlüğe sahip. Bu kamerayla 1080 piksel çözünürlüğünde videolar çekilebiliyor.

İşlemcisi henüz bilinmeyen telefon; gücünü 4 adet, 1.4 Ghz hızında çalışan A53 çekirdeğinden alıyor. 1 GB RAM’li cihaz, 16 GB‘lık dahili hafızaya sahip. Bu dahili hafıza MicroSD kartlarla 256 GB’a kadar artırılabiliyor. 3300 mAh‘lık büyükçe bir bataryaya sahip olan cihaz çift sim kart kullanımına da izin veriyor.

Standart microUSB girişinin kullanıldığı telefon, hızlı şarj, Bluetooth 4.2, 2.4 Ghz WiFi ve FM radyo özelliklerini destekliyor. Cihaz kutusundan Android 8.1 Oreo (Go Versiyon) işletim sistemiyle çıkacak.