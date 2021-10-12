Akıllı Telefonlar
Samsung Katlanabilir Modelleri İçin Yeni Fikir!
Katlanabilir telefonlarla ilgili en az anlaşılan zorluklardan biri biyometrik kilit özellikleri. Neredeyse tüm büyük cihazların ekran altı sensör yerine yan tarafa güç tuşuna entegre edilmiş bir parmak izi tarayıcısı benimsediğini gördük. Samsung, katlanabilir modellerinde de yan tarafa konumlandırılan parmak izini kullanıyor ancak şirketin alternatif bir çözüm üzerinde sıkı bir şekilde çalıştığı görülüyor.
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Let’s Go Digital, Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (WIPO) sunulan ve Galaxy Z Fold tarzı katlanabilir için çift taraflı ekran içi parmak izi sensörünü detaylandıran bir Samsung patentini ortaya çıkardı.
Görüntüdeki patent Samsung’un Galaxy Z Fold serisini baz alıyor. Amiral seviyesindeki cihazlarda kullandığı ultrasonik parmak izi okuyucusunu ekran kapalıyken ön taraftaki ekranın alt tarafına yerleştirilmiş bir halde olduğu görülüyor. Ek olarak da bu parmak izinin ekran açıldıktan sonra ekranın sol alt tarafından da kullanabileceği belirtiliyor.
Katlanabilir bir telefona ekran içi parmak izi sensörünü uygulamak oldukça akıllıca bir çözüm. Aksi takdirde, bu teknolojiyi hem akıllı telefonun kapalı formundaki ekranında hem de katlanabilir ekranda istiyorsanız, muhtemelen iki ayrı sensör kullanmak gerekecek. Samsung bu yaklaşım ile, iki ayrı sensör kullanmak yerine tek bir sensör ile hem problemi ortadan kaldıracak hem de telefonun içinde yerden tasarrufu sağlayacak. Ancak bunu bir patent olduğunu unutmayın. Genelde böyle patent başvuruları henüz piyasaya çıkmayan ve çıkması uzun zaman alan modeller için geçerli oluyor. Galaxy Z Fold 3 5G ile birlikte büyük ekran formundayken ekran altı kamerayı hayata geçiren Samsung, yine büyük ekran için de kullanılabilecek olan bu parmak izi okuyucu sistemini muhtemelen en erken Z Fold 4 serisiyle birlikte göreceğiz.
Peki sizce bu patent veya teknolojiyi Samsung başarılı bir şekilde cihazlarına entegre edebilir mi? Eğer yaparsa başarılı bir şekilde çalışabilir mi? Yorumlar kısmında kendi yorumlarınızı belirtebilirsiniz.
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