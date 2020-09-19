Samsung, kamera odaklı F serisini tanıtmaya hazırlanıyor!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung’un kamera odaklı bir telefon serisi üzerinde çalıştığı biliniyordu. Samsung Hindistan’ın Twitter hesabından paylaşılan gönderiyle beraber F serisinin pek yakında tanıtılacağı duyuruldu.

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Samsung, yeni modellerle beraber akıllı telefon pazarında fark yaratmaya çalışıyor. Bu hafta içi gelen sızıntı haberler, Samsung’un kamera odaklı olan F serisi hakkında bazı detayları gün yüzüne çıkarmıştı. Ancak cihazın tanıtımı ya da duyurusu hakkında bir detay şirket tarafından bugüne dek gelmemişti. Samsung Hindistan’ın Twitter üzerinden paylaştığı tweet ile beraber yeni F serisini duyuran şirket, pek yakında cihazları tanıtmaya hazırlanıyor.

The new #GalaxyF will definitely leave a mark on you. Stay tuned to go #FullOn.#Samsung pic.twitter.com/5ahjw6mqTm — Samsung India (@SamsungIndia) September 19, 2020

İlk model F41 olabilir

Samsung tarafından F serisiyle alakalı başka bir açıklama gelmezken, söylentiler ilk olarak F41 modelinin tanıtılacağı yönünde. Samsung Hindistan’ın destek sayfasında ortaya çıkan SM-F415F modeli için yayınlanmış kullanma kılavuzundaki bilgilere göre F41, damla formundaki çentikle beraber gelecek. Arka kısımda ise dikey formda üçlü kamera dizilimi ve bir parmak izi okuyucusu yer alacak.

Geekbench detayları M31 ile benzer

Geekbench testinde Exynos 9611 çipseti ve 6 GB RAM ile görüntülenen F41 modelinin üç farklı renk seçeneğiyle beraber satışa sunulacağı ön görülüyor. Bazı kesimler F41 için M31’in yeniden yapılandırılmış versiyonu şeklinde yaklaşımda bulunurken, F41’de M31’den farklı olarak yalnızca üç kamera yer aldığını belirtmemiz gerek. Samsung’un önümüzdeki günlerde yeni model ya da modeller hakkında detaylı paylaşım yapması bekleniyor.