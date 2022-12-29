Birkaç ay önce Samsung, Galaxy S22 serisi telefonlarda kullanıcılara kameraları üzerinde daha fazla kontrol imkanı veren Kamera Asistanı uygulamasını piyasaya sürdü. O zamandan beri, diğer Galaxy S serisi cihaz sahipleri cihazlarının kamera uygulamasının ne zaman bu özelliğe kavuşacağını merak ediyordu.

Henüz bu konuda kesin bir cevap olmasa da, Samsung’un gerçekten de bu özelliği diğer cihazlara getirme planı olduğunu söylemek mümkün!

Açıklama Samsung Forum Yöneticisinden Geldi!

Kore’deki resmi Samsung forumundaki bir yönetici, Kamera Asistanı uygulamasının beta testlerinin diğer Galaxy S modelleri için ne zaman başlayacağı hakkındaki sorularla ilgili bir açıklama yaptı.

Forum yöneticisi, açıklamasında “mümkün olduğunca çok modeli desteklemeye çalışacağız” ve “diğer modeller üzerinde beta testi yapmanın doğru olup olmayacağını gözden geçireceğiz” ifadelerini kullanarak, bu uygulamanın gelecekte diğer Galaxy modelleri için de erişilebilir olacağının sinyallerini vermiş oldu.

Kamera Asistanı Nedir?

Kamera Asistanı, kullanıcıların HDR ve otomatik çekim ayarları üzerinde daha geniş bir kontrole sahip olmasını sağlıyor. Ayrıca, belirli fotoğrafların çekimi için en iyi lensin hangisi olacağı konusunda da kullanıcıya öneriler sunuyor, hatta kendisi çekim yapılacak lensi otomatik olarak belirleyebiliyor.

Bunun yanında Kamera Asistanı uygulamasında kedi, köpek ve küçük çocuklar gibi hızlı hareket eden şeylerin fotoğrafını çekmeyi kolaylaştıran “Deklanşör Hızı Ayarı” da bulunuyor. Bu sayede hızlı hareket eden objeleri daha net çekebiliyorsunuz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Telefonunuzda Kamera Asistanı uygulamasını kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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