Google, geçen yıl Pixel 6 ve Pixel 6 Pro ile ortaya çıkan sorunlardan çok şey öğrendi. Pixel 6 serisinde kullanıcıyı tanımada sorun yaşayan ve tanıdığında da gecikmeli şekilde cihazın kilidini açan ekran altı parmak izi tarayıcısı önemli bir sorun olsa da, birçok kullanıcının asıl sorunu cihazların kablosuz ağlara bağlanma yönündeki zayıflığıydı.

Pixel 7 serisi, önceki serinin bağlantılar konusunda yaşadığı sorunları yaşamamış ve hatta birçok ünlü YouTube yayıncısı tarafından yılın telefonu seçilmişti. Ancak görünen o ki, Pixel 7 serisinin halihazıradaki giriş seviye modeli olan Pixel 7, önemli bir sorun ile karşı karşıya. Öyle ki, bazı kullanıcılar arka kamera camının kendiliğinden çatladığını iddia ediyor!

Şikayetler Artıyor!

Heydon Faber adlı bir Twitter kullanıcısı, Google Pixel 7’sinin arka kamera camındaki hasarı paylaştığı gönderisinde, “Alalı bir ay bile olmadı ve cihazı düşürmedim, yalnızca günlük kullanım yaptım. Telefonun üstünde kılıf vardı. Hasarın benden kaynaklandığı söylendi. Google’ın kalite kontrolü gerçekten bu mu? Bu kesinlikle bir üretim hatası ve bu sorunu yaşayan tek kişi ben değilim. Düzelt bunu Google!” ifadelerini kullandı.

Ünlü sosyal medya platformu Reddit üzerinde de konu hakkında birçok şikayet bulunuyor. Reddit’te paylaşım yapan “dalitortoise” rumuzlu bir kullanıcı, yaptığı paylaşımda “Telefonumu cebimden çıkardım ve arka kameranın kırık olduğunu gördüm. Telefon cebimdeyken bir şeye çarpmış olmalıyım. Bu problemi yaşayan başkası var mı? Çevredeki tamircilerle iletişime geçtim ama hiçbirinde yedek parça yok. Bu telefonu tami için Google’a kargolamak istemiyorum, çünkü yedek telefonum yok.” ifadelerini kullandı.

Bu paylaşıma cevap veren bir başka Reddit kullanıcısı, aynı sorunun başına geldiğini ve bir tamircinin cihazın arka kapak değişimi için 200 dolar fiyat çıkardığını söyledi. Aynı kullanıcı, cihazın fotoğraflarını Google’a yolladığını ve firmanın cihaz değişimine karar verdiğini de sözlerine ekledi.

Bunun aslında pek de eski bir olay olmadığı söylenebilir. Öyle ki, Kasım ayında da benzer bir haber ortaya çıkmış ancak bu sorun yalnızca birkaç kişide yaşandığı için haberin yapıldığı dönemde bu durum pek de dikkat çekmemişti.

Şimdiyse artan şikayetlerle beraber durumun ciddileştiğini ve kullanıcıların Google’a karşı harekete geçmek için birleştiğini söylemekte fayda var.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu sorun daha yaygın bir hale gelecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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