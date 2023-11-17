Samsung Kamera Asistanı modülündeki son güncellemeleri duyurdu. Bu güncelleme, One UI 5.1 ve üzeri sürümleri çalıştıran Galaxy cihazlarına bir dizi iyileştirme sunuyor. Galaxy S23 serisi bu güncellemeyle coşacak.

İçindekiler Samsung Kamera Asistanı Modülü Yenilendi

Samsung Kamera Asistanı Modülü Yenilendi

Bu güncelleme, özellikle “Bozulma Düzeltme” ve “Çözünürlük Yakınlaştırma” seçeneklerini getiriyor. Bozulma Düzeltme özelliği, lens ve perspektif bozulmasının sebep olduğu eğilme veya bükülme çizgilerini otomatik olarak düzeltebilecek.

Bu yeni güncelleme, özellikle Galaxy S23 serisinde sık karşılaşılan fotoğrafların köşelerindeki bulanıklık gibi sorunların önüne geçebilecek bir çözüm sunuyor.

“Çözünürlük Yakınlaştırma” seçeneği ise yakınlaştırma sırasında düşen çözünürlüğü yükseltebilecek bir özellik olarak kullanıcılara sunuluyor. Öte yandan, “Optik kalitede kırpma yakınlaştırma” seçeneğinin adı “2x kırpma yakınlaştırma kısayolu” olarak güncellendi.

Bu güncelleme, özellikle Galaxy S23 serisi gibi yeni nesil cihazlarda etkili olsa da, One UI 5.1 ve üzeri sürümleri çalıştıran birçok cihazı kapsıyor. Kullanıcılar bu güncellemeyi Galaxy Store üzerinden Camera Assistant modülü için indirebilirler.

Güncellemenin bir diğer dikkat çeken yönü, “Yüksek Çözünürlük” ayarlar sayfasını içeren “Uyarlanabilir Piksel” özelliğini sunması. Bu özellik, düşük ışık koşullarında fotoğraf çekerken gürültüyü azaltmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında piyasaya sürülen Samsung Kamera Asistanı modülü, Otomatik HDR, Otomatik Yumuşatma ve Otomatik Lens gibi özellikleri getirerek kullanıcıların kamera özelleştirmelerini artırmıştı.

Bu güncellemeyle birlikte Samsung, bu modülü daha da geliştirerek Galaxy kullanıcılarına daha yüksek performans ve özelleştirme imkanı sunuyor.

Önümüzdeki dönemde Samsung, Galaxy cihazları için daha geniş kapsamlı bir güncelleme olan Good Lock 6’yı yayınlamaya hazırlanıyor.

Bu güncelleme, kararlılık ve yeni özelliklerle birlikte LockStar ve Clock Face’i kilit ekranına entegre ederek kullanıcı deneyimini daha da geliştirecek. Bu modüllerin One UI 6.1 sürümüne yönelik olması bekleniyor.

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