Samsung’un merakla beklenen üst seviye kablosuz kulaklığı Samsung Galaxy Buds 3 Pro ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Samsung, 2024 başında Galaxy S24 serisini piyasaya sürmeyi hedeflerken, Galaxy Buds 3 Pro’nun da yolda olduğu söyleniyor.

İçindekiler Samsung Galaxy Buds 3 Pro Harika Özelliklerle Geliyor

Samsung Galaxy Buds 3 Pro Harika Özelliklerle Geliyor

Son raporlara göre, bu yeni kulaklıkları yakında raflarda görmemiz pek olası değil. Ortaya atılan iddialara göre, Galaxy Buds 3 Pro’nun muhtemelen Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 ile birlikte geleceği söyleniyor.

Yani bu güçlü kablosuz kulaklıkların Galaxy S24 serisiyle eşzamanlı olarak piyasaya sürülmeyebileceği belirtiliyor. Bu cihazı raflarda görmek için 2024 ortasını beklememiz gerekecek gibi duruyor.

Hâlihazırda cihazla ilgili çok az detay mevcut. Bunun sebebi, lansmanın henüz oldukça uzak bir tarihte gerçekleşecek olması.

Son raporlar, bu kulaklıkların önceki modeller gibi yüksek kalitede olacağını, ancak büyük yenilikler getirmeyebileceğini öngörüyor. Daha fazla bilgi, özellikle 2024’te Galaxy S24 serisinin tanıtımının ardından ortaya çıkabilir.

Samsung’un üst düzey kulaklık serisinde devam eden gelişmeler, özellikle bu yıl etkileyici kablosuz kulaklıkların piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.

Bu arada, geçmişteki Galaxy Buds 2 Pro, son dönemde bazı yeni özelliklerle güncellendi. Samsung, 2022’de piyasaya sürülmesine rağmen, bu kulaklıklara yeni yetenekler eklemekten geri durmadı.

Mayıs ayında, Galaxy Buds 2 Pro, Samsung’un güncellemesiyle daha iyi ortam sesi kontrolüne sahip oldu. Koreli teknoloji devi, yakın zamanda Galaxy Buds 2 Pro gibi ürünlerine Auracast yayın teknolojisi desteğini de getirdi.

Bu, kullanıcıların birden fazla kulaklığı Samsung TV’lerine bağlayabilmesine imkân tanıdı. Ayrıca, Galaxy Buds 2 Pro’daki LE Audio özelliklerini genişleterek, Galaxy telefonlarıyla eşleştirildiğinde daha etkileyici bir ses deneyimi sunmayı hedefledi.

Galaxy Buds 3 Pro’nun piyasaya sürülmesine birkaç ay olabilir, ancak öncülü Galaxy Buds 2 Pro’yu düşünmek için şimdi iyi bir zaman.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un yeni Samsung Galaxy Buds 3 Pro kablosuz kulaklıkları nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!