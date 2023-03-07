Güney Kore’den gelen yeni bir söylentiye göre Samsung, kendi özel üretim CPU çekirdeklerini geliştirmek üzere bir ekip kurdu. Exynos faciasını geride bırakmaya çalışan firma, 2025 yılında kendi özel üretim işlemcilerini kullanmaya hazırlanıyor!

Samsung, önceki yanlışlarından ders almamış olacak ki, firmanın yeni işlemcilerde kendine ait özel bir işlemci mimarisini kullanacağı konuşuluyor. Hatırlatmak gerekirse, Exynos faciasının arkasında yatan neden de buydu.

Özellikle Exynos 990 ile zirve yapan Exynos karşıtlığının ana sebebi, firmanın ARM’nin iyi çalıştığı kanıtlanmış işlemci mimarileri yerine kendi Mongoose işlemci mimarisini kullanmasıydı.

Samsung Kendi Mimarisini Kullanacak!

Bir süredir Qualcomm Snapdragon işlemcilerin geliştirilme sürecinde Qualcomm ile beraber çalışan firma, bu yıl tanıtılan Galaxy S23 serisinde özelleştirilmiş bir “Snapdragon for Galaxy” yonga setine yer vermişti.

Samsung, Qualcomm’dan öğrendiklerini kendi işlemcilerinde de kullanabilir. Her ne kadar firmanın Mongoose projesi tamamen rafa kaldırılmış olsa da, görünen o ki bu proje yeni bir isimle tozlu raflardan indirilecek ve yeniden işler hale getirilecek.

Güney Koreli dev, bu iş için tamamen yeni bir ekip oluşturmuş durumda. Sektörün deneyimli isimlerinin de katıldığı söylenen bu proje, Samsung’un zirvesi de olabilir, firmanın kendine kazdığı bir mezar da. Eğer bu proje de Exynos gibi facia ile sonuçlanırsa, Samsung ciddi kan kaybedebilir.

Şirketin burada Apple ve Google’a özendiğini söylemek mümkün. Zira Apple ve Google kendi işlemcilerini tasarlıyor ve bu sayede işlemci üzerinde çok daha fazla kontrole sahip olabiliyor.

Google bu kontrolünü yapay zeka teknolojilerinde kullanırken, Apple ise güç verimliliği konusunda kullanıyor. Samsung da bu işlemciyi kendi ekosistemindeki cihazlarda kullanarak Tensor ve Bionic işlemcilere bir rakip çıkarmak istiyor.

Samsung bu konuda hummalı bir çalışma içerisinde olsa da, önceki hataları tekrarlamamak için firmanın daha tedbirli davranacağı ve geliştirme sürecinin yıllar alabileceği konuşuluyor. Yani Samsung’un telefonlarında bir süre daha Qualcomm’un ve MediaTek’in işlemcilerini göreceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un yeni işlemcisi Exynos’tan sonra firmaya rahat bir nefes aldırabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!