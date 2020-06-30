Samsung
Samsung IFA 2020’ye katılmayabilir!
Samsung, Avrupa’nın en büyük elektronik fuarı olarak nitelendirilen IFA2020′ye katılmayabilir. Kararın arkasında Covid-19 olduğu düşünülüyor.
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Samsung, küresel salgın nedeniyle IFA 2020’de yok!
IFA (Uluslararası Tüketici Elektroniği, Yayın ve Televizyon Teknolojisi Fuarı) 2020 yaklaşırken, dünya gündemini meşgul eden küresel salgın kafalarda bazı soru işaretlerine neden oluyor. 1991 yılından bu yana düzenli olarak bu fuara katılan Samsung ise bu yıl tersi yönde karar alacağa benziyor. Güney Kore medyasında ortaya atılan iddialara göre firma, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl düzenlenecek IFA 2020 fuarına katılmaya sıcak bakmıyor. Firma tarafından henüz resmi bir açıklama gelmemesine rağmen Güney Kore basını iddialarında ısrarcı. Hali hazırda çalışanlarına uyguladığı seyahat kısıtlamasını kaldırmayan firmanın aldığı karar ise şaşırtıcı olmadı.
Geçtiğimiz yıl aynı etkinlikte amiral gemisi olmayan ilk 5G cihaz olarak bildiğimiz, Galaxy A90‘ı tanıtan firma, ilk Galaxy Note cihazını da yine bu etkinlikte hayranlarına sunmuştu. 5 Ağustos tarihinde Unpacked etkinliğine odaklanan firma, bu etkinlik ile birlikte Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2 gibi merakla beklenen cihazları hayranlarına ilk kez gösterme fırsatına sahip olacak. 4 ile 9 Eylül tarihleri arasında Almanya, Berlin‘de düzenlenecek IFA 2020 ise büyük bir oyuncusunu kaybetti. Covid-19 salgını tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam eder iken, ilerleyen günlerde Samsung gibi etkinliğe katılmak istemeyecek firma çıkacak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip 5G TENAA üzerinde görüntülendi!
Samsung yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip 5G‘yi kullanıcılarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Yeni nesil cihaz TENAA üzerinde görüntülendi.
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Galaxy Z Flip 5G tasarım detayları belli oldu!
Samsung katlanabilir telefonları ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Firma, bu yıl çıkardığı Galaxy Z Flip cihazının 5G donanımlı yeni versiyonunu geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde TENAA üzerinde görüntülenen katlanabilir akıllı telefonun tasarım detayları da belli oldu. Ortaya çıkan görsellerde cihazın tasarım olarak bir önceki nesil ile çok büyük farklara sahip olmadığı öğrenildi. 6.7 inç AMOLED delikli ekran ile bizleri karşılayacak cihazın, daha büyük ekrana sahip olacağı kesinleşti. Bir adet ön kamerası bulunan cihazın kamerası, 12 MP değerini alırken, arka tarafta yer alan çift kameranın 12 MP ve 10 MP değerinde kuruluma sahip olduğu öğrenildi.
İşlemci tarafında Snapdragon 865+ kullanacağı iddia edilen cihazın 8 GB RAM değerine sahip olması bekleniyor. Pil konusunda ise cihazın 2500 mAh ve 704 mAh olmak üzere iki adet bataryası bulunmakta. Daha önceden ortaya atılan üçlü arka kamera iddiasının da geçersiz olduğu ortaya çıkan cihaz teknik özellik konusunda da büyük yenilikler içermeyecek gibi gözüküyor. Bir önceki nesil ile en büyük farkı 5G olan cihaz, 5 Ağustos tarihinde yapılacak Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Bakalım Samsung, yeni nesil katlanabilir akıllı telefonu ile beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M01s batarya kapasitesi belli oldu!
Samsung firmasının orta giriş seviye akıllı cihazı Galaxy M01s yeni detaylar sunmaya devam ediyor. Cihazın ortaya çıkan sertifikalara göre batarya kapasitesi belli oldu.
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Galaxy M01s 3900 mAh batarya ile geliyor!
Samsung, Galaxy M01s üzerinde çalışmaya devam ediyor. Ortaya çıkan son gelişmeler ile cihazın bazı teknik özellikleri belli oldu. TÜV Rheinland isimli sertifika platformunda ortaya çıkan belgeler ile birlikte Galaxy M01s cihazının batarya kapasitesi belli oldu. SM-M017F/DS koduyla görüntülenen cihaz, 3900 mAh batarya kapasitesi ile bizleri karşılıyor. Ayrıca ortaya çıkan listede cihazın herhangi bir hızlı şarj özelliği olmadığı da öğrenildi. Günümüz telefonlarında görmeye alışkın olduğumuz bu özelliğin yer almaması olumsuz yorumlara neden oldu.
Geçtiğimiz ay Geekbench platformunda test sonuçları ortaya çıkan Galaxy M01s şaşırtıcı özelliklere sahip. Gücünü MediaTek Helio P22 işlemcisinden alacak cihaz 3 GB RAM ile bizleri karşılıyor. Her ne kadar Geekbench üzerinde Android 9 ile görülse de cihazın Android 10 ile geleceği kesin gibi. Ayrıca iddia edilen bilgilere göre cihazın iki adet arka ve bir adet de ön olmak üzere üç adet kamerası olacak. Detaylı teknik özellikleri henüz ortaya çıkmayan cihazın, uygun fiyatlı olması bekleniyor. Ayrıca cihazın çıkış tarihi de netlik kazanmış değil. İlerleyen günlerde yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor. Bakalım Samsung bütçe dostu olması beklenen cihazı ile istediği sonuçları alabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A01 Core tasarım detayları belli oldu!
Samsung A01 Core cihazının tasarımı belli oldu. Ortaya çıkan bilgilere göre cihaz firmanın en uygun fiyatlı A serisi akıllı telefonu olacak.
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İşte karşınızda Galaxy A01 Core!
Samsung uygun fiyatlı akıllı telefonlar ile pazardaki yerini korumaya devam ediyor. Firmanın A serisi cihazlar arasında en ucuzu olarak görülen A01 Core cihazının tasarım detayları ortaya çıktı. İlk gelen görüntülerde cihazın günümüz tasarım anlayışından geri kaldığı gözlemlenir iken, kalın çerçeveler dikkat çekti. Plastik kasa ile karşımıza çıkan cihaz teknik özellik olarak da oldukça alt seviyede bulunuyor. Arkada ve önde olmak üzere birer kamerası bulunan A01 Core cihazının, kamera özellikleri tam olarak ortaya çıkmadı henüz. Kırmızı ve mavi renklerle ortaya çıkan cihaz, görünüşe göre değiştirilebilir batarya özelliği ile birlikte piyasaya çıkacak.
Gücünü MediaTek MT6739WW işlemcisinden alacak cihazın, 1 GB RAM değeri bulunuyor. 5.14 inç ekran ile bizleri karşılayan cihaz, 720p’lik kalite sunuyor. Android 10 ile birlikte piyasaya çıkacak cihazın, herhangi bir parmak izi okuyucusu da bulunmamakta. Giriş seviye akıllı telefon olarak karşımıza çıkan Galaxy A01 Core hakkında herhangi bir fiyat bilgisi yer almamakta. Galaxy A01 cihazından da ucuz olacağı öğrenilen cihazın, ne zaman piyasaya çıkacağı ise bilinmiyor. Bakalım Samsung, uygun fiyatlı A serisi cihazı ile beklediği satış rakamlarına ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.