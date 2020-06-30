Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40, ekran altı ön kamera ile gelmeyecek!
Huawei Mate 40 serisi hakkında yeni iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor. Gelen son bilgiler cihazın ekran ön altı kameraya sahip olmayacağı yönünde.
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Mate 40 için ekran altı ön kamera hayalleri suya düştü!
Huawei firmasının en önemli serilerinden biri olarak bilinen Mate ailesi yeni modeli ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firma Mate 40 ile birlikte akıllı telefon dünyasında da yerini sağlamlaştırmak istiyor. Amiral gemisi olarak karşımıza çıkan serinin donanımsal olarak en üst düzeyde yer alacağı düşünülüyor. Hal böyleyken cihaz hakkında da ilginç iddialar ortaya atılmıyor değil. Geçtiğimiz haftalarda cihazın ekran altı ön kameraya sahip olacağı ve bu konuda akıllı telefon dünyasında bir ilkin gerçekleşeceği konuşulurken, ne yazık ki bu iddialar resmi olmayan başka kişiler tarafından yalanlandı.
Çinli Digital Chat Station isimli teknoloji yorumcusu, Huawei Mate 40 akıllı telefonunu gördüğünü ve herhangi bir ekran altı ön kamera teknolojisine rastlamadığını belirtti. Hal böyle olunca hayranların girdiği büyük beklenti de suya düşmüş oldu. Cihazın bir örneğini eline aldığını belirten ünlü yorumcu, tasarım detayları hakkında bilgi paylaşmaktan kaçındı. Akıllı telefon dünyası için yavaş yavaş sorun haline gelen ön kamera dizilimi bakalım ne zaman tam anlamıyla çözüme kavuşabilecek bekleyip göreceğiz. Öte yandan lansman tarihinin ertelenmesi beklenen Huawei Mate 40 serisinin, 2020 sonlarında tanıtılması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Redmi 9A ve Redmi 9C resmi olarak tanıtıldı!
Xiaomi, bu ayın başında Redmi 9‘u tanıtmıştı. Bugün ise Redmi 9A ve Redmi 9C isimli iki yeni orta segment telefonu teknik özellikleriyle birlikte tanıttı. Facebook‘ta paylaşılan resim ve yazıda, cihazın temel teknik özellikleri ve tasarımı yer alıyor.
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Redmi 9A hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Redmi 9A, 6.53 inçlik 720p çözünürlüğe sahip su damlası çentikli bir ekran ile gelecek. Cihaz, Helio G25 yonga setinden gücünü alacak. 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunacak. Telefonun segmentine göre en çok öne çıkan özellikleri pil ve ekran büyüklüğü tarafında karşımıza çıkıyor. Batarya tarafında 5.000 mAh değerinde pil ile geliyor olacak. 9A, arka tarafta 13 MP çözünürlüklü tek bir kamera ve ön tarafta ise 5 MP çözünürlüklü selfie kamerasına sahip olacak.
Redmi 9C ise Helio G35 yonga setinden gücünü alacak. 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip olacak. Cihaz, 6.53 inçlik HD+ çözünürlüklü su damlası çentikli bir ekran ile gelecek. Tıpkı 9A gibi 9C de pil odaklı bir telefon olacak. 9C, 5.000 mAh değerinde pil kapasitesi sunacak. Arka tarafta 9A‘nın 13 MP çözünürlüklü ana kamerasının yanı sıra iki adet henüz işlevleri bilinmeyen kamera bulunuyor. Ayrıca arka tarafta parmak izi okuyucusu da mevcut. Ön tarafta ise 5 MP çözünürlüklü selfie kamerasına sahip.
Redmi 9A, 359 RM (85$), Redmi 9C ise 429 RM(100$) fiyat etiketiyle satışa çıkacak. 9A, 7 Temmuz’da Malezya’da satışa sunulacak. 9C ise Temmuz sonunda piyasaya sürülecek.
Akıllı Telefonlar
Motorola Moto G 5G’nin tasarım detayları ortaya çıktı!
Motorola, Moto G serisine yeni bir cihaz eklemeye hazırlanıyor. Firmanın yeni cihazı ile alakalı bazı tasarım detayları ve görseller ortaya çıktı.
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Moto G 5G tasarım detayları ortaya çıktı!
Motorola yeni akıllı telefonu Moto G 5G‘yi geliştirmeye devam ediyor. Firma yeni orta seviye telefonu ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanır iken, cihazın tasarım detayları sızdırıldı. Daha önceden yaptığı sızıntı paylaşımlar ile adından sıkça söz ettiren Evan Blass, Motorola Moto G 5G akıllı telefonunun tasarım detaylarını Patreon hesabı üzerinden paylaştı. Mavi renk ile bizleri karşılayan cihaz, tasarım detayları bakımından günümüz telefonlarından geri kalır bir özelliğe sahip değil.
Delikli ekran teknolojisi ile bizleri karşılayacağı iddia edilen Moto G 5G‘nin iki adet ön kamerası bulunuyor. Arka tarafta dört adet kamera yer alırken, kamera dizilimi Huawei P40 Lite modelinden alışkın olduğumuz bir görüntüde. Ana kameranın 48 MP değerinde olacağı düşünülürken diğer kameraların özellikleri hakkında bilgi yer almamakta. Parmak izi okuyucusunu da yan panele güç tuşu ile birleştirerek alan firma arka tarafta kamera dışında bir yapıya yer vermemiş. Şu ana kadar bilinen veya tahmin edilen tek özelliğinin işlemci tarafında olması nedeniyle henüz detaylı bir paylaşım yapılamıyor. Cihaz gücünü Snapdragon 765G işlemcisinden alacak ve firmanın en uygun fiyatlı 5G telefonu olacak gibi gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
Redmi K40, Dimensity 1000+ işlemci ile gelebilir!
Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, fiyat/performans tarafındaki önemli akıllı telefon modelleri ile dikkat çekiyor. Markanın üzerinde çalıştığı Redmi K40 ise MediaTek Dimensity 1000+ işlemci sayesinde performansın sınırlarını zorlamak için geliyor!
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Redmi K40, Dimensity 1000+ işlemci ile sınırları zorlayacak!
Weibo’da yayın yapan ve sızıntılarıyla ünlü DigitalChatStation adlı hesap, Redmi’nin yeni amiral gemisi telefonuyla ilgili bazı bilgiler paylaştı. Redmi K40 / Mi 10T serisine ait olduğu belirtilen cihazda dikkat çeken bazı detaylar bulunuyor. 120 Hz tazeleme hızına sahip LCD ekran ile geleceği belirtilen telefonda muhtemelen pop-up ön kamera göreceğiz. Ayrıca 4.500 mAh kapasiteli batarya da 33W hızlı şarj desteği ile güçlendirilecek.
MediaTek’in yeni nesil Dimensity 1000+ 5G işlemcisinin güç vereceği belirtilen cihaz, bu sayede amiral gemisi cihazlarına çok yakın bir performans sergileyecek. 2.6 GHz’e kadar çalışan 8 çekirdekli işlemci, AnTuTu Benchmark uygulamasında 530.000 puanın üzerine çıkmayı başarıyor. Hatırlanacağı üzere AnTuTu, paylaştığı infografik tabloda bu işlemciyi Qualcomm Snapdragon 855+ ile Exynos 990 arasına konumlandırmıştı. Yani Redmi’nin yeni amiral gemisi cihazı fiyat/performans tarafında bir hayli güçlü olacak.
Paylaşılan özellikleri ile şimdiden ilgi toplamayı başaran telefonun Redmi K40 ve Xiaomi Mi 10T olup olmayacağı şuan için belirsiz. Ancak güvenilir kaynaklara göre cihazın sertifikasyon işlemleri kısa süre önce tamamlandı ve önümüzdeki haftalarda resmi duyurunun yapılması bekleniyor. Bakalım Redmi ve MediaTek birlikteliğinin yeni modeli istenen başarıya ulaşabilecek mi?