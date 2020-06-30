Huawei Mate 40, ekran altı ön kamera ile gelmeyecek!

Huawei Mate 40 serisi hakkında yeni iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor. Gelen son bilgiler cihazın ekran ön altı kameraya sahip olmayacağı yönünde.

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Mate 40 için ekran altı ön kamera hayalleri suya düştü!

Huawei firmasının en önemli serilerinden biri olarak bilinen Mate ailesi yeni modeli ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firma Mate 40 ile birlikte akıllı telefon dünyasında da yerini sağlamlaştırmak istiyor. Amiral gemisi olarak karşımıza çıkan serinin donanımsal olarak en üst düzeyde yer alacağı düşünülüyor. Hal böyleyken cihaz hakkında da ilginç iddialar ortaya atılmıyor değil. Geçtiğimiz haftalarda cihazın ekran altı ön kameraya sahip olacağı ve bu konuda akıllı telefon dünyasında bir ilkin gerçekleşeceği konuşulurken, ne yazık ki bu iddialar resmi olmayan başka kişiler tarafından yalanlandı.

Çinli Digital Chat Station isimli teknoloji yorumcusu, Huawei Mate 40 akıllı telefonunu gördüğünü ve herhangi bir ekran altı ön kamera teknolojisine rastlamadığını belirtti. Hal böyle olunca hayranların girdiği büyük beklenti de suya düşmüş oldu. Cihazın bir örneğini eline aldığını belirten ünlü yorumcu, tasarım detayları hakkında bilgi paylaşmaktan kaçındı. Akıllı telefon dünyası için yavaş yavaş sorun haline gelen ön kamera dizilimi bakalım ne zaman tam anlamıyla çözüme kavuşabilecek bekleyip göreceğiz. Öte yandan lansman tarihinin ertelenmesi beklenen Huawei Mate 40 serisinin, 2020 sonlarında tanıtılması bekleniyor.