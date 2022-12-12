Amiral gemisi bir akıllı telefon yapmak; yüksek çözünürlüklü ekranlar, gelişmiş kameralar, güçlü işlemciler ve son teknoloji yazılımlar dahil olmak üzere çok çeşitli bileşenler ve teknolojiler gerektiren zorlu ve karmaşık bir süreç. Bu bileşenler, çeşitli tedarikçilerden temin edilmeli ve son ürüne dikkatlice entegre edilmelidir. Ek olarak, üretim sürecinin kendisi karmaşık ve her cihazın şirketin yüksek kalite standartlarını karşılamasını sağlamak için hassas kontrol gerektiriyor. Huawei kısa süre önce Mate 50 serisini üretirken karşılaştığı zorlukları anlatarak tüm üreticilerin amiral gemisi akıllı telefon üretme konusunda karşılaştığı zorlukları vurguladı.

Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Yu Chengdong, şirketin Huawei Mate 50 serisini üretirken karşılaştığı zorlukları tartışmak için kısa süre önce Çin medyasıyla bir araya geldi. Yu Chengdong, tedarik zincirindeki büyük hatalar ve sınırlı çip tedariki nedeniyle üretim sürecinin zor olduğunu açıkladı. Ekip, bu engellere rağmen amiral gemisini üretime sokmayı başardıklarını da gururla söylüyor.

Yu Chengdong, Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su

Yu Chengdong ayrıca şirketin karşı karşıya olduğu iç engellerden de bahsetti. Şirket içinden biri ona Mate 50’nin yüksek maliyet ve gerekli teknolojileri toplama konusundaki kısıtlamalar nedeniyle başarılı olmasının imkansız olduğunu söyledi. Ancak Yu Chengdong, ürünü piyasaya sürmeye kararlıydı.

Geçen yılki ABD kısıtlamalarından bu yana, şirket yalnızca 4G telefonları piyasaya sürmekle sınırlandırıldı ve Mate 50 serisi buna bir istisna değil. Ancak Yu Chengdong, Huawei’nin 4G performansını iyileştirdiğini ve WiFi 6 teknolojisinin 5G eksikliğinin bıraktığı boşluğu doldurmaya yardımcı olduğunu belirtti.

Genel olarak Yu Chengdong, Mate 50 serisine olan güvenini dile getirerek, iyi gitmezse çok üzüleceğini ancak şimdiye kadarki performansından memnun olduğunu belirtti. 5G özelliklerine sahip olmamasına rağmen Mate 50 serisi, XMAGE görüntüleme teknolojileri ve yüksek çözünürlüklü resimler gibi üst düzey özelliklerle dolu bir amiral gemisi olarak karşımıza çıkıyor.