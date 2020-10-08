Haber
Samsung, ABD yaptırımları etkisiyle daha fazla gelir elde etti
Samsung Electronics’in 2020 yılı üçüncü çeyrek gelirleri yaklaşık yüzde 60 artarak son iki yılın en yüksek seviyesine çıktı. Samsung tarafından bugün yapılan açıklamada, söz konusu yüksek gelirin, ABD yaptırımlarından etkilenen Huawei’nin daha fazla yarı iletken ihtiyacının bir yansıması olduğu belirtildi.
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Samsung, üçüncü çeyrekte 9 milyar euro gelir elde etti
ABD yaptırımları sebebiyle Huawei’nin Çin dışındaki satışları azalırken; Samsung’un özellikle giriş ve orta seviye telefon satışlarında bir hayli artış yaşandı. Şirketin 2020 yılının üçüncü çeyreği için toplam işletme karı yüzde 58’lik bir artış gösterdi. Şirketin söz konusu dönemdeki geliri ise 9 milyar euro düzeyinde.
Samsung, analistlerinin beklentilerini de aştı
Yüzde 58’lik bir büyüme, analistlerin beklediğinden çok daha fazla. Şirket, cep telefonu dışında; televizyon, monitör, elektrikli ev aletleri gibi geniş bir ürün yelpazesine sahip. Yarı iletken satışları, Samsung’un işletme gelirlerinin yüzde 75’ini oluşturuyor. Nomura’nın analiz bölümü başkası CW Chung, “Görünüşe göre Huawei, Samsung’un yonga seti işi üzerinde beklediğimizden daha güçlü bir etkiye sahip. Samsung’un akıllı telefon ve ev aletleri segmentlerindeki satışları da beklenenin üzerinde.” şeklinde bir açıklama yaptı. COVID-19 salgınının, ev ortamının havasını temizleyen cihazlara olan talebi yükseltmesiyle birlikte, Samsung bu pazardan da büyük bir kar elde etmiş görünüyor.
ABD hükümeti, Huawei’nin yarı iletkenlere erişimini kısıtlamak amacıyla eylül ayı ortasında yaptırımlarını sıkılaştırmıştı. Samsung, 15 Eylül itibarıyla Huawei’ye çip tedarik etmeyi durdurmuş durumda. ABD hükümeti, dünyanın en büyük ağ ekipmanı üreticisi ve Samsung’un ardından ikinci en büyük akıllı telefon üreticisi olan Huawei’yi Çin devletinin casusluk aracı olmakla suçluyor.
Şirket gelirlerinin dördüncü çeyrekte de başarısına devam edip-etmeyeceği şu an için belli değil. Analistler, yarı iletken fiyatlarının çok düşük seviyelere inmesinin ve Apple’ın 13 Ekim’de tanıtacağı iPhone 12 modelinin Samsung gelirlerini dördüncü çeyrekte olumsuz yönde etkilemesini öngörüyor.
Donanım
Gigabyte, Aorus GeForce RTX 30 serisini duyurdu
Gigabyte, bugün yeni Aorus GeForce RTX 30 serisi ekran kartlarını Tayvan’da duyurdu. Gigabyte tarafından duyurulan 4 yeni Aorus modeli, Aorus GeForce RTX™ 3090 Xtreme 24G, Aorus GeForce RTX™ 3090 Master 24G, Aorus GeForce RTX™ 3080 Xtreme 10G ve AORUS GeForce RTX™ 3080 Master 10G şeklinde.
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4 yeni Gigabyte ürünü de, hız aşırtma teknolojisini kullanıyor
Gigabyte tarafından duyurulan 4 yeni ekran kartı da, Gigabyte GPU Gauntlet sayesinde, hız aşırtma (overclock) teknolojisine sahip. Ayrıca geçmiş ürünlerinden gelen bilgi birikimiyle Gigabyte, geliştirilmiş Max-Covered soğutma teknolojisiyle, yüksek W değerlerine sahip soğutma üniteleri kullanıyor. Bu sayede Gigabyte, yeni GeForce RTX ürünlerinde soğutma performansını da artırmış durumda. Yanlarda 2 adet 115 mm çaplı ve ortada 1 adet 100mm çaplı fanla desteklenen soğutma sistemi, ısınma problemlerinin önüne geçebilmek için tasarlanmış durumda. Kartların içindeki hava akışı da, gerekli sirkülasyon sağlanarak; yüksek hızlarda stabil bir şekilde çalışabilmeye elverişli olarak tasarlanmış.
Yeni ekran kartlarının üstünde, gömülü bir LCD panel de bulunuyor. Bu LCD ekran üzerinden ekran kartınızın durumunu görebilmeniz mümkün. Ayrıca RGB Fusion 2.0 ile, ekran kartlarınızın RGB aydınlatmalarını kişiselleştirebilmeniz de mümkün. RGB Fusion 2.0, sadece ekran kartınızda değil, Gigabyte Aorus serisi bütün ekipmanlarınızla da senkronize olarak çalışabiliyor.
Aorus, RTX 30 serisi ekran kartlarında 6 adet görüntü çıkışı sunabilen tek model
3 adet HDMI ve 3 adet DP çıkışı bulunduran Aorus GeForce RTX 30 serisi, ayarlanabilir fan seçeneklerine de sahip. Böylece dilediğiniz zamanlarda fanların çalışma hızını kısarak daha sessiz bir çalışma ortamı sağlayabilmeniz mümkün.
Malzeme kalitesiyle de iddialı olan Gigabyte ürünleri, tam otomasyonlu üretim tesislerinde üretiliyor ve çok sıkı kalite kontrol testlerine tabi tutuluyor. Bütün bu üretim ve kalite kontrol süreçlerine güvenen Gigabyte, müşterilerine 4 yıllık bir garanti süresi sunuyor. Bu sayede çoğu Gigabyte kullanıcısı, satın aldıkları ürünleri uzun yıllar boyunca rahat bir biçimde kullanmaya devam edebiliyorlar.
Lansman sırasında Gigabyte yetkilileri, bu ürünlere ek olarak sıvı soğutmalı ekran kartları üreteceklerini de belirtti. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
LG W31, Google Play Console’da görüntülendi!
LG W31, Google Play Console üzerinde görüntülendi. Firmanın giriş seviyeye konumlandırdığı akıllı telefonun bazı teknik özellikleri ortaya çıktı.
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LG W31, Helio P22 ile geliyor!
Akıllı telefon dünyasında uzun zamandır geri planda kalan LG, piyasaya getirdiği yeni alternatifler ile adından söz ettirmek istiyor. Velvet ve Wing serisi ile kullanıcılarının beğenilerini toplayan firma, şimdi de yeni akıllı telefonu W31 ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Google Play Console üzerinde görüntülenen akıllı telefonun bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı. Giriş seviyeye konumlandırılan akıllı telefon, MediaTek yapımı Helio P22 işlemcisinden gücünü alacak. Ayrıca akıllı telefonun 4 GB RAM ile piyasaya çıkacağı öğrenildi.
Tasarım detayları henüz bilinmeyen LG W31, Google Play Console‘da ortaya çıkan görsellere göre damla çentik ile kullanıcılarını karşılayacak. 720×1600 çözünürlük ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, muhtemelen LCD ekran ile gelecek. Öte yandan toplamda dört adet kameranın yer alması beklenen akıllı telefon, yine tahminlere göre üçlü arka kamera kurulumu ile kullanıcılarını karşılayacak. Bu kameraların sırasıyla 13 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü olacağı tahmin edilirken ön kameranın 16 MP değerinde olması bekleniyor. Android 10 ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olabilir. Giriş seviyeye konumlandırılan akıllı telefon hakkında herhangi bir fiyat bilgisi henüz bilinmiyor.
İşletim Sistemleri
Windows 10 kurulum ekranı artık PC’yi kullanım şeklinizi soracak
Microsoft, Windows 10 için yeni bir kurulum ekranının testlerine başladı. Yeni kurulum artık bilgisayarınızı hangi amaçla kullanmak istediğinize göre özelleştirebilmenize izin verecek.
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Microsoft, Windows 10′un Insider Build 20231 sürümünü Dev Channel kullanıcılarına sunmaya başladı. Bu sürümle beraber Windows 10′da göze çarpan en büyük değişiklik, yepyeni bir kurulum ekranı oldu. Bu kurulum süreciyle Microsoft, insanların bilgisayarı ilk aşamada hangi amaçla kullanmak istediğine göre ayarlayabilmelerini sağlamayı amaçlıyor.
Yeni Windows 10 kurulum ekranı işte böyle olacak
Bilgisayarınızı yeni aldınız veya format attınız, bu noktada Windows10 size cihazınızı nasıl kullanmak istediğinizi soracak. Örneğin ev, eğitim, eğlence veya iş amaçlarından herhangi birisi için karşınıza çıkan onay kutularını işaretleyebileceksiniz. Hangi seçeneği seçtiğinize bağlı olarak, Windows kurulum sürecinde farklı farklı seçenekler sizi bekliyor olmakla birlikte, kurulum tamamlandıktan sonra gözle görülür bir değişiklik olmayacak.
Örneğin kurulum ekranında okulu seçtiğinizi düşünün, bu durumda Windows 10 not alma ve grup çalışması için belirli istemleri ön plana çıkaracak. Sadece eğlence veya aile bilgisayarı olarak kullanacaksanız, hiç gereksiz adımlarla uğraşmadan hemen hızlı kurulum seçeneği; oyun amaçlı kullanacaksanız da aynı şekilde Windows 10’un size önerdiği oyun ayarlarına göre bilgisayarınızı hazırlayabileceksiniz.
Windows 10′un yeni kurulum ekranı, şu an için yalnızca sınırlı sayıda Dev Channel üyeleri tarafından kullanılabiliyor. Microsoft, yakın gelecekte diğer kullanıcıların da erişimine açacağını ve yeni kurulum ekranı hakkında daha fazla bilgi paylaşacağını ilave etti.