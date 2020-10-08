Samsung, ABD yaptırımları etkisiyle daha fazla gelir elde etti

Samsung Electronics’in 2020 yılı üçüncü çeyrek gelirleri yaklaşık yüzde 60 artarak son iki yılın en yüksek seviyesine çıktı. Samsung tarafından bugün yapılan açıklamada, söz konusu yüksek gelirin, ABD yaptırımlarından etkilenen Huawei’nin daha fazla yarı iletken ihtiyacının bir yansıması olduğu belirtildi.

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Samsung, üçüncü çeyrekte 9 milyar euro gelir elde etti

ABD yaptırımları sebebiyle Huawei’nin Çin dışındaki satışları azalırken; Samsung’un özellikle giriş ve orta seviye telefon satışlarında bir hayli artış yaşandı. Şirketin 2020 yılının üçüncü çeyreği için toplam işletme karı yüzde 58’lik bir artış gösterdi. Şirketin söz konusu dönemdeki geliri ise 9 milyar euro düzeyinde.

Samsung, analistlerinin beklentilerini de aştı

Yüzde 58’lik bir büyüme, analistlerin beklediğinden çok daha fazla. Şirket, cep telefonu dışında; televizyon, monitör, elektrikli ev aletleri gibi geniş bir ürün yelpazesine sahip. Yarı iletken satışları, Samsung’un işletme gelirlerinin yüzde 75’ini oluşturuyor. Nomura’nın analiz bölümü başkası CW Chung, “Görünüşe göre Huawei, Samsung’un yonga seti işi üzerinde beklediğimizden daha güçlü bir etkiye sahip. Samsung’un akıllı telefon ve ev aletleri segmentlerindeki satışları da beklenenin üzerinde.” şeklinde bir açıklama yaptı. COVID-19 salgınının, ev ortamının havasını temizleyen cihazlara olan talebi yükseltmesiyle birlikte, Samsung bu pazardan da büyük bir kar elde etmiş görünüyor.

ABD hükümeti, Huawei’nin yarı iletkenlere erişimini kısıtlamak amacıyla eylül ayı ortasında yaptırımlarını sıkılaştırmıştı. Samsung, 15 Eylül itibarıyla Huawei’ye çip tedarik etmeyi durdurmuş durumda. ABD hükümeti, dünyanın en büyük ağ ekipmanı üreticisi ve Samsung’un ardından ikinci en büyük akıllı telefon üreticisi olan Huawei’yi Çin devletinin casusluk aracı olmakla suçluyor.

Şirket gelirlerinin dördüncü çeyrekte de başarısına devam edip-etmeyeceği şu an için belli değil. Analistler, yarı iletken fiyatlarının çok düşük seviyelere inmesinin ve Apple’ın 13 Ekim’de tanıtacağı iPhone 12 modelinin Samsung gelirlerini dördüncü çeyrekte olumsuz yönde etkilemesini öngörüyor.