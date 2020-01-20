Samsung, Hindistan’da ekran paneli üretecek

Samsung tarafından planlanan Hindistan‘daki ekran paneli üretim tesisi, yeni bir fikir gibi gözükse de üzerinden oldukça uzun zaman geçmiş bir girişimdi. Hindistan Hükumeti‘nden ancak yeşil ışık alabilen Güney Koreli şirket, yatırımlarına Nisan 2020‘de başlayacak.

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Yaklaşık 500 milyon $ büyüklüğünde olacak yatırım, Samsung‘un halihazırdaki en büyük telefon üretim tesisinin de bulunduğu Noida‘ya yapılacak. Hindistan’da açılacak yeni fabrikasında ilk olarak akıllı telefonlar için ekran üreterek işe başlanacak. Daha sonra bunlara ek olarak Samsung ürünlerine ait aksesuar ve yedek parça, televizyon ve dizüstü bilgisayar gibi ürünlerine de üretim yapacak.

Samsung bu yatırımı ile kendi üretim kapasitesini arttırmak için üçüncü parti üreticilerle olan bağlarını kuvvetlendirmeye çalışacak. Fakat Güney Koreli şirket, ilk olarak yıllık 120 milyon birim üretim kapasitesine sahip olacağı planlanan yeni fabrikasıyla, güncel siparişlerinin teslimat sürecini hızlandıracak.

Ayrıca Güney Koreli şirketin Hindistan‘da açacağı bu yerleşkede batarya üretimine de başlayacağına dair dedikodular da bulunuyor. Fakat henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.