Genel
Samsung, Hindistan’da ekran paneli üretecek
Samsung tarafından planlanan Hindistan‘daki ekran paneli üretim tesisi, yeni bir fikir gibi gözükse de üzerinden oldukça uzun zaman geçmiş bir girişimdi. Hindistan Hükumeti‘nden ancak yeşil ışık alabilen Güney Koreli şirket, yatırımlarına Nisan 2020‘de başlayacak.
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Yaklaşık 500 milyon $ büyüklüğünde olacak yatırım, Samsung‘un halihazırdaki en büyük telefon üretim tesisinin de bulunduğu Noida‘ya yapılacak. Hindistan’da açılacak yeni fabrikasında ilk olarak akıllı telefonlar için ekran üreterek işe başlanacak. Daha sonra bunlara ek olarak Samsung ürünlerine ait aksesuar ve yedek parça, televizyon ve dizüstü bilgisayar gibi ürünlerine de üretim yapacak.
Samsung bu yatırımı ile kendi üretim kapasitesini arttırmak için üçüncü parti üreticilerle olan bağlarını kuvvetlendirmeye çalışacak. Fakat Güney Koreli şirket, ilk olarak yıllık 120 milyon birim üretim kapasitesine sahip olacağı planlanan yeni fabrikasıyla, güncel siparişlerinin teslimat sürecini hızlandıracak.
Ayrıca Güney Koreli şirketin Hindistan‘da açacağı bu yerleşkede batarya üretimine de başlayacağına dair dedikodular da bulunuyor. Fakat henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Pro, 65 W şarj adaptörüyle sızdırıldı!
Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen Xiaomi Mi 10 ailesinin, hem çok çeşitli render görüntüleriyle, hem de sızıntı ve tasarımcıların fikirleriyle birlikte nasıl görüneceği hakkında az çok fikre sahibiz. Fakat tanıtıma çok az bir zaman kala sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Son çıkan sızıntılar ise Xiaomi Mi 10 Pro ile ilgili.
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Son zamanlarda Xiaomi‘nin paylaştığı bazı afiş ve reklamlarda Mi Mix Alpha benzeri, şerit üzerinde bir arka kamera kurulumu olacak diye beklenirken, son gelen sızıntıda Xiaomi Mi Note 10 ile neredeyse aynı gözükeceği anlaşılıyor. Dörtlü kamera kurulumunda üç lensin aynı çerçeve içinde, dördüncü lensin ise onlardan ayrı bir şekilde konumlanacağı gözüküyor. Bu kamera kurulumuna ise çift LED flaş eşlik ediyor. Ayrıca cihazın kutusunun nasıl gözüktüğüyle ilgili de bir fotoğraf da mevcut.
Diğer fotoğraflarda ise telefonun alt tarafında USB-C girişi, hoparlör ızgarası ve onun hemen yanında bulunan SIM slotu görünüyor. Cihazın üst kısımlarına baktığımızda ise ikinci bir hoparlör olduğu tahmin edilen bir ızgara, gürültü engelleyici bir mikrofon ve küçük bir kızıl ötesi verici bulunuyor.
Xiaomi Mi 10 ailesi en hızlı şarj olan Xiaomi telefonları olacak!
Ayrıca sızıntılarda 65 W gücünde bir adaptör de göze çarpıyor. Kasım ayındaki sızıntılarda da bahsedildiği üzere, Xiaomi Mi 10 ailesinin, şu ana kadar Xiaomi üretimi en hızlı şarj olabilme özelliğine sahip cep telefonları olacağı sızıntısını da doğrular nitelikte.
Daha yakından baktığımızda ise arka kameralardan birinin, o meşhur 108 MP sensör barındıran lenslerden biri olduğu tahmin ediliyor. Fotoğraflardaki ibareye bakacak olursak, söz konusu sızıntılarının görüntüsü başka bir Xiaomi Mi 10 Pro ile kaydedilmiş.
Genel
AirPods Pro kullanıcıları yeni güncellemeyi beğenmedi
AirPods Pro kablosuz kulaklığı için paylaşılan son güncelleme kullanıcıları memnun etmedi. Aktif gürültü önleme sisteminin eskisi kadar iyi çalışmadığını belirten tüketiciler, 2C54 güncellemesinin düzenlenmesini istiyor.
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Apple 28 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği etkinlikle yeni kablosuz kulaklığı AirPods Pro modelini tanıtmıştı. Aktif gürültü engelleme teknolojisi ve yenilenen dış görünüşü ile kullanıcıların dikkatini çeken kulaklık 16 Aralık tarihinde yeni bir güncelleme aldı. 2C54 kod numarası ile kullanıcılara paylaşılan yazılım güncellemesi bazı geliştirmeleri içerisinde barındırırken aktif gürültü engelleme teknolojisinde bazı sorunları beraberinde getirdi. Reddit üzerinde paylaşımlarda bulunmaya devam eden Apple kullanıcıları, son güncelleme ile birlikte aktif gürültü engelleme sisteminin eskisi kadar iyi çalışmadığını belirtti. 2B588 eski yazılımının bu teknolojide daha verimli çalıştığını belirten kullanıcılar yeni bir yazılım güncellemesinin cihaza paylaşılmasını istiyor. Söz konusu güncelleme ile birlikte cihazın bas doğruluğunun geliştirildiği, frekans tepkimesinin iyileştirildiği belirtiliyor.
Apple AirPods Pro özellikleri ve fiyatı
Boyut ve Ağırlık
Uzunluk: 30,9 mm Genişlik: 21,8 mm Derinlik: 24,0 mm Ağırlık: 5,4 gram
Kablosuz Şarj Kutusu Uzunluk: 45,2 mm Genişlik: 60,6 mm Derinlik: 21,7 mm Ağırlık: 45,6 gram
Teknolojiler:
Ses Teknolojisi, Aktif Gürültü Engelleme, Şeffaf Mod, Adaptif EQ, Basınç eşitleme için havalandırma sistemi ,Yüksek gezinimli özel Apple sürücüsü, Yüksek dinamik aralıklı özel amplifikatör
Fiyatı:
1899 Türk Lirası
Diğer
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