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10 aydır kullanılan Samsung Galaxy S10e ne halde? (VIDEO)
Tarafımıza 10 ay önce inceleme ürünü olarak gönderilen ve Ersin’in ilk geldiği günden bugüne kullandığı Galaxy S10e‘nin son durumunu ele alıyoruz. Bakalım geçen sürenin ardından pil, performans ve kamera gibi kriterlerde cihazın durumu ne halde?
10 ay sonra Galaxy S10e durumu
Geçen sürede Ersin’in telefonla ilgili en büyük şikayeti pil tarafında. Zira hem eski pil performansının olmayışı hem de %5-6 seviyelerinde telefonun çat diye kapanması söz konusu.
Performans konusunda ise herhangi bir değişikliğin olmaması sevindirici. Zira oldukça güçlü bir işlemciyle gelen S10e modeli, geçen süreye rağmen performansından bir şey kaybetmedi. Aynı şekilde kamera performansı da gayet iyi durumda ve Ersin çekmiş olduğu fotoğraflardan oldukça memnun.
Fiyat konusunda ise neredeyse 1 yıl olmasına karşın telefonun fiyatının önemli derecede düşmemesi, bazı yeni ve güçlü alternatifler karşısında telefonun zayıf kalmasına sebep oluyor. Örneğin artık benzer fiyat etiketine Mi Note 10 gibi modeller de alınabilir.
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