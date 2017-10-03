Apple ve Samsung arasındaki rekabet farklı boyutlara taşınıyor. Samsung, Gear Fit 2 Pro için en büyük rakibinden “izin” bekliyor.

Gerek Apple’ın gerekse Samsung’un teknoloji dünyasındaki çoğu alanda zirvede olduklarını söylemekte beis görmüyoruz ve genellikle zirvede birbirleri ile mücadele ediyorlar. Bu nedenle bu ikiliden biri, diğerinin işini yavaşlatmak konusunda tereddüt etmiyor.

Yavaşlatmak demişken Güney Koreli üretici halen Gear Fit 2 Pro modeli için Apple’dan iOS uygulama onayı bekleniyor. Gerekli başvuruların birkaç ay önce yapıldığını belirtmemizde fayda var. Şu andaki iOS sürümleri Gear Fit 2 Pro ile eşleşmiyor zira gerekli uygulamaya sahip değiller. Gerekli izinlerin ne zaman çıkacağını ve yazılımın ne zaman iOS’a geleceği bilinmiyor. Tek bildiğimiz şey bunun epey zaman alacağı.