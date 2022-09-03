Samsung, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kullanıcılarını etkileyen bir veri ihlali olduğunu doğruladı. Şirket, ihlalin bazı kullanıcılarının verilerini sızdırdığını belirtti.

Samsung, ihlalin banka kartı ve kredi kartı numaraları gibi gizli ayrıntıları ve ayrıca Samsung gibi bir şirketin ilk etapta talep etmesi oldukça garip olan sosyal güvenlik numaralarını ifşa etmediğini iddia ediyor.

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“2022 Temmuz’unun sonlarında, yetkisiz bir üçüncü taraf, Samsung’un bazı ABD sistemlerinden bilgi aldı. 4 Ağustos 2022’de veya civarında, devam eden araştırmamız sonucunda belirli müşterilerin kişisel bilgilerinin etkilendiğini belirledik. Etkilenen sistemlerin güvenliğini sağlamak için önlemler aldık ve önde gelen bir dış siber güvenlik firmasıyla anlaştık ve kolluk kuvvetleriyle koordinasyon halindeyiz.” şirket tarafından yayınlanan bir duyuruyu okur. “Müşterilerimize sorunun Sosyal Güvenlik numaralarını veya kredi ve banka kartı numaralarını etkilemediğini, ancak bazı durumlarda ad, iletişim ve demografik bilgiler, doğum tarihi ve ürün kayıt bilgileri gibi bilgileri etkilemiş olabileceğinden emin olmak istiyoruz. ”

Paylaşılan ayrıntılara göre sızdırılan veriler arasında kullanıcının adı, doğum tarihi, iletişim bilgileri, ürün kaydı ve daha fazlası yer alıyor. Şirket, olayı için bir siber güvenlik firması ile anlaştı. Ayrıca Samsung, kullanıcılarına hiçbir önemli verinin açığa çıkmadığını garanti etti.

Samsung, bu ihlalden etkilenen kullanıcılara ulaşırken ve onlardan verilerini güvence altına almak için bir dizi talimatı izlemelerini istiyor. Şirket ayrıca bu olayın neden olduğu endişeden dolayı üzgün olduğunu açıkladı.