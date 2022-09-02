Nvidia perşembe günü ABD hükümetinin Çin’de H100 yapay zeka (AI) yongasını geliştirmeye devam etmesine izin vereceğini söyledi. Çarşamba günü yeni ihracat kısıtlamalarının ülkedeki faaliyetlerini engelleyebileceği konusunda uyarmasının ardından şirket için bir kazanç.

Nvidia, çarşamba günü yaptığı bir SEC dosyasında, ABD hükümetinin sunucular için yüksek performanslı AI yongaları olan A100 ve H100’ün Çin ve Rusya’ya satışını kısıtladığını söyledi. H100’ü Çin’de geliştirebilmesine rağmen, her iki yonganın satışı bu pazarlarda hala kısıtlı. Nvidia, mevcut çeyrekte yeni ihracat kısıtlamalarından 400 milyon dolarlık bir gelir bekliyor.

Şirketin hisseleri perşembe günü işlemlerde yaklaşık %9 düştü.

Nvidia perşembe günkü bir dosyada, “ABD hükümeti, NVIDIA Corporation’ın veya şirketin H100 entegre devrelerinin geliştirilmesine devam etmek için gereken ihracat, yeniden ihracat ve ülke içi transferlere izin verdi.” dedi. Biden yönetimi, Çinli şirketlerin bunları askeri amaçlarla kullanabileceği korkusuyla ABD’nin belirli yarı iletken ve teçhizat ihracatını sınırlamaya çalışıyor. Nvidia ve Advanced Micro Devices gibi grafik işlemciler, silah geliştirme, yüz tanıma ve diğer askeri kullanımları içerebilecek yapay zeka uygulamaları için çok uygundur.

H100, Nvidia’nın daha önce yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi beklenen yaklaşmakta olan kurumsal AI yongasıdır. Gelişiminin bir kısmı Çin’de gerçekleşiyor. A100, üç yıldır sevkiyatta olan daha eski bir modeldir. Her ikisi de süper bilgi işlem ve yapay zeka için kullanılabilen grafik işlemcileridir. Nvidia’nın A100 ve H100 satışlarını içeren veri merkezi işi, şirketin en hızlı büyüyen bölümlerinden biri ve haziran çeyreğinde yıllık %61 artışla 3,8 milyar dolarlık satış bildirdi.

Ancak Nvidia CEO’su Jensen Huang, ağustos ayında analistleri Çinli bulut şirketlerinin veri merkezlerini oluşturmayı yavaşlattığı ve Çin’in şirket için “çok büyük bir pazar” olduğu konusunda uyardı. Nvidia perşembe günü yaptığı açıklamada, AI yongalarını Hong Kong tesisinden Eylül 2023’e kadar göndermeye devam edebileceğini söyledi. Huang, “Çinli hiper ölçek şirketleri ve internet şirketleri, bu yıl altyapı yatırımlarını gerçekten yavaşlattı ve ikinci çeyrekte gerçekten yavaşladılar” dedi.

Bazı analistler, Nvidia’nın hükümetle birlikte çalışarak yeni ihracat kısıtlamalarının etkisini iyileştirebileceğine inanıyor, ancak Çin hükümetinin kendi yasaklarıyla misilleme yapıp yapamayacağı belli değil. JPMorgan analisti Harlan Sur perşembe günü bir notunda “İhracat yasağından kaynaklanan potansiyel yakın ve orta vadeli riskler olsa da, Nvidia, durumun üstesinden gelmek için ABD hükümetiyle yakın bir şekilde çalışıyor. ve USG’nin Nvidia’nın hızlandırılmış bilgi işlem platformunun küresel teknoloji endüstrisi için kritik/stratejik öneminin tamamen farkında olduğuna inanıyoruz.” diye yazdı.

Ticaret Bakanlığı, yeni ihracat kısıtlamalarının ulusal güvenlikle ilgili olduğunu söyledi, ancak Nvidia politikasını açıklığa kavuşturup değiştirmediğine ilişkin takip eden soruları yanıtlamadı. Çarşamba günü bir Ticaret Bakanlığı temsilcisi “Şu anda belirli politika değişikliklerini özetleme konumunda olmasak da, ABD ulusal güvenliğini ve dış politika çıkarlarını korumak için teknolojiler, son kullanımlar ve son kullanıcılarla ilgili gerekli ek eylemleri uygulamak için kapsamlı bir yaklaşım izliyoruz” dedi.

AMD ayrıca çarşamba günü, Ticaret Bakanlığı’ndan yeni lisans gereksinimleri aldığını, ancak Çin’e daha az maruz kalma nedeniyle işlerini önemli ölçüde etkilemesini beklemediğini söyledi. AMD hisseleri perşembe günü işlemler sırasında %4’ten fazla düştü.