Samsung, yazılım güncellemeleri konusunda büyük işlere imza atıyor. Güney Koreli şirket bu alanda daha da ileri gitmeyi düşünüyor gibi görünüyor. Şu an için amiral gemisi akıllı telefonları için 4 yıl boyunca büyük ve 5 yıl boyunca güvenlik güncellemeleri sunuyorlar. Ancak yeni bir rapora göre, Samsung’un güvenlik güncellemeleri desteğini mevcut 5 yıl süresinin ötesine genişletmeyi düşündüğü belirtiliyor.

SamMobile ile yapılan bir röportajda, Samsung’un Mobil Deneyim Bölümü Güvenlik Ekibi Baş Mühendisi ve Teknik Program Yöneticisi, şirketin uzun vadeli güvenlik desteğini 5 yıl sınırını aşacak şekilde genişletme konusunu aktif olarak ele aldıklarını açıkladı.

Bu vizyonun, Samsung’un cihazlarını daha uzun süre destekleme hedefiyle uyumlu olduğunu ve gelecekteki güncellemelerle birlikte mevcut 5 yıllık destek süresinin ötesine geçmeye hazırlandığını da vurguladı.

Ancak SamMobile, bu durumun Samsung’un platform güncellemelerini 5 yıldan fazla süre boyunca sunacağı anlamına gelmediğini belirtiyor. Şirket sadece güvenlik güncellemesi desteğini genişletmeyi düşünüyor. Bu da demek oluyor ki, cihazınız büyük bir Android güncellemesi almasa bile güvenlik güncellemelerini daha uzun bir süre alabileceksiniz.

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Samsung, bütçe dostu akıllı telefonlarına bile düzenli yazılım güncellemeleri sunan nadir Android akıllı telefon markalarından biri. Şu an için şirket, her ay 1 milyardan fazla ve yılda 10 milyardan fazla cihaz için güncelleme sağlıyor.

Şirketin yazılım güncelleme desteğini genişletmeyi düşünmesi, Samsung kullanıcıları için büyük bir avantaj. Bu, cihazlarınızın güvenlik tehditlerine karşı daha uzun bir süre boyunca korunacağı anlamına gelir ve aynı zamanda Samsung’un müşterilerine en iyi desteği sağlama taahhüdünün bir göstergesidir.