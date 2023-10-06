Google, Android 14’ü uzun süren testlerin ardından nihayet Pixel kullanıcılarına sunarak büyük bir adım attı. Şimdi ise Xiaomi, Android’in en son sürümünü temel alan kararlı bir MIUI güncellemesini kullanıcılarına sunmaya başladı. Android 14 tabanlı MIUI, şu an için Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 12T modellerine ekleniyor.

Bu güncelleme, bu cihazlardaki önceki MIUI sürümlerini güncelleyerek geliyor. Xiaomi 13 kullanıcıları, MIUI-V14.0.5.0.UMCMIXM ve MIUI-V14.0.5.0.UMCEUXM sürümlerini alırken, Xiaomi 13 Pro kullanıcıları MIUI-V14.0.5.0.UMBMIXM ve MIUI-V14.0.5.0.UMBEUXM sürümlerini yükleyebilecek. Xiaomi 12T kullanıcıları ise MIUI-V14.0.6.0.ULQMIXM ve MIUI-V14.0.5.0.ULQEUXM sürümlerini alacaklar.

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Bu güncelleme ile yukarıda belirtilen Xiaomi telefonlarının kullanıcıları, Android 14’ün sunduğu tüm yeni özelliklerden faydalanabilecekler. Yeni yazılım, özel kilit ekranı kısayolları ayarlamanıza izin veren birçok kişiselleştirme seçeneği sunarak favori uygulamalara hızlı erişim sağlar. Ayrıca, fotoğrafların daha canlı görünmesine yardımcı olan Ultra HDR ve HDR görüntüler için destek gibi özellikler sunuyor.

Google, Android 14 ile birlikte yerel uzamsal ses desteği, cihazlar arası kopyalama ve yapıştırma özelliği ve yeni bir medya oynatıcı tanıttı. Ayrıca, kullanıcıların gizlilik ve güvenliğine daha fazla önem verildiği bu sürümde, sağlık verilerini güvenli bir şekilde depolayan ve şifreleyen Health Connect gibi gizlilik odaklı özellikler bulunuyor. Ayrıca, uygulamaların konum verilerine erişim talepleri konusunda kullanıcılara bildirimler gönderilerek, bu tür verilere erişimi reddetme seçeneği sunuluyor.

Android 14 ayrıca geçiş anahtarı desteğini geliştirerek üçüncü taraf uygulamalar için parmak izi kimlik doğrulama ve güncellenmiş 6 basamaklı PIN kilit ekranı gibi yeni erişilebilirlik özellikleri sunuor. Ayrıca, kıstırarak yakınlaştırma ve değişken büyütme boyutları gibi geliştirilmiş büyütme özelliklerini de içeriyor.