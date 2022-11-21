İngiliz uluslararası internet tabanlı pazar araştırması ve veri analizi şirketi YouGov tarafından hazırlanan bir rapor, Samsung Electronics’in dünya çapında en iyi marka sıralamasında en üst sırada yer aldığını gösteriyor.

Güney Koreli şirket, Google’ı tahtından indirmeyi ve 2022 yılının en iyi küresel markası olarak tanınmayı başardı. Daha önce Küresel En İyi Marka Sıralamasında Google’ın ardından ikinci, 2020 yılında ise dördüncü sırada yer almıştı.

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YouGov’un Küresel En İyi Marka Sıralaması 2022 raporu YouGov BrandIndex’ten alınan puanlara dayanmaktadır. Bu, aşağıdaki faktörlerin ortalaması alınarak hesaplanan genel marka sağlığının bir ölçüsüdür,

İzlenim

Kalite

Memnuniyet

İtibar

Değer

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Çin, Hindistan ve Güney Kore dahil olmak üzere 38 pazardaki 380 markanın yer aldığı listede Samsung 127 puan alarak listenin başında yer aldı.

Rapora göre Samsung, İrlanda, Güney Kore, Hollanda ve Vietnam gibi ülkelerin tahminlerinde zirvede yer alırken Fransa, Pakistan, Filipinler ve İngiltere’de ikinci sıraya geriledi.

Samsung ve Google’ın yanı sıra Google’ın bir ürünü olan YouTube 85 puanla üçüncü sırada yer alırken Netflix 59 puanla onu takip etti.

Daha fazla bilgi için Global Best brand Rankings 2022 raporunu buradan indirebilirsiniz.