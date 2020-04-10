Samsung, Google için yonga seti üretebilir

Samsung, kendi ürettiği Exynos yonga setleri için yeni bir müşteriye sahip olmaya çok yakın. Paylaşılan bilgiye göre şirket, Google için özel yapılandırılmış Exynos işlemciler üretebilir.

Güney Koreli teknoloji şirketi, sektörün birçok alanında yer almaya ve üretmeye devam ediyor. Özellikle akıllı telefon pazarında kendisini dışında pek çok markaya ekran, yonga seti gibi ürün satışı yapıyor. Şu anda sektördeki pek çok akıllı telefon üreticisi, doğrudan ya da dolaylı olarak Samsung ile iş birliği içinde olduğunu söyleyebiliriz.

İlginizi çekebilir: Huawei Vision X65, resmi olarak tanıtıldı!

Son zamanlarda şirketin üretmiş olduğu Exynos işlemcileri, rakibi Qualcomm’un Snapdragon modellerinden daha düşük performans göstermesi gibi birçok sorun ortaya çıktı. Durum böyle olunca kullanıcılar, Exynos üretiminin durdurulması ve akıllı telefonları için Qualcomm yonga seti kullanılması konusunda Samsung’a baskıda bulundular. Tüm bunlara rağmen Samsung, kendi işlemcisinden vazgeçmeye niyetli değil.

Paylaşılan rapora göre Samsung’un, Google için özel bir çipin geliştirilmesi konusunda bir ortaklık anlaşması imzaladığı belirtiliyor. Bu yonga setinin bir hayli güçlü olacağı da sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

Yeni Exynos yonga, Samsung’un 5nm LPE üretim teknolojisine dayanacak. Toplam 8 çekirdek içerecek olan Exynos işlemcide 2 adet Cortex A78, 2 adet Cortex A76 ve 4 adet Cortex A55 çekirdekleri kullanılacak.

Google’ın, Samsung tarafından istemiş olduğu yeni yonga setini hangi ürünlerde kullanacağı henüz netlik kazanmadı. Teknoloji devi, söz konusu işlemciyi telefon, tablet ya da notebook tarafında değerlendirebilir.