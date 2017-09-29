Samsung Gear IconX’nin Fiyatı Rakiplerinden Çok Daha Ucuz!

Samsung, kablosuz ilk nesil kulaklığı Gear IconX’da fazlasıyla kaydadeğer indirimlerde bulundu.

Apple’ın AirPods modeli hiç olmadığı kadar ciddi bir tehdit altında. Samsung, ilk nesil kablosuz kulaklığı Gear IconX’in fiyatı, yurt dışında 49 dolara çekme kararı aldı. Söz konusu rakam, Güney Koreli üreticinin yaptığı ilk fiyat politikasından 100 dolar daha ucuz.

İlk nesil Gear IconX’in fiyatının bu denli düşmesinin en önemli sebebi yeni Gear IconX modelinin satışa sunulacak olması. Elbette Güney Koreli teknoloji devi, rakibi Apple’a karşıda çok ciddi mücadele başlatma niyetinde.