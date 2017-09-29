Samsung, Gear Fit 2 Yeni Güncelleme ile Sınırları Aştı!

Samsung, Gear Fit 2 Yeni Güncelleme ile Sınırları Aştı!

29 Eylül, 2017 Genel, Giyilebilir Teknoloji, HABER 0 yorumlar

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Samsung, akıllı saat ve giyilebilir aksesuar dünyasında, Gear Fit 2’nin yeni güncellemesi ile çok daha iddialı olmayı hedefliyor.

Güney Koreli teknoloji devi yalnızca akıllı telefon dünyasında yeterince iddialı. Ancak firmanın hedefi, Xiaomi ve Apple gibi rakiplerini geride bırakmak yönünde.

gear fit 2Şirket, Gear Fit 2 güncellemesi ile her zamankinden daha güçlü. Teknoloji devi;  Heart Rate Zone ile 5 farklı kalp atışı fonksiyonu denetleyebilir. Buna ek olarak cihaz; takvim, hava durumu ve sayısız geliştirme ile güçleniyor. Üstelik tüm güncellemeler 20 MB’dan daha az yer kaplıyor.

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