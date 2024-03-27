Samsung, gelecek nesil GPU’ları desteklemek için GDDR7 bellek modüllerinin lansmanını resmen duyurduğuyla ilgili heyecan verici haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Gelişmiş bellek teknolojilerinin lider isimlerinden biri olan Samsung, grafik kartı endüstrisinde devrim niteliğinde bir adım atmaya hazırlanıyor. Yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek olan bu yeni GDDR7 bellek modülleri, NVIDIA, AMD ve diğer önde gelen grafik kartı üreticileri için sunulacak.

Samsung, bu üçlü arasında bulunan tek şirket değil; SK hynix ve Micron gibi önemli oyuncular da mevcut nesil ürünlerini açıkladı ve GDDR7’nin sunduğu yeni standartların potansiyelini vurguladı.

Samsung’un GDDR7 bellek modülleri, her bir modül başına 2 GB VRAM sunacak şekilde tasarlandı. Bu, mevcut nesil grafik kartlarıyla uyumlu olacak ve daha önce sunulan kapasitelerle benzerlik gösterecek. Her bir modül, 32 bit genişliğinde bir veri yolu arayüzüne ve 16K/32 ms yenileme hızına sahip olacak şekilde optimize edilecek. 266 FBGA paketi ile gelecek olan GDDR7 bellek modülleri için şu anda iki farklı hız seçeneği mevcut: Standart 32 Gbps ve düşük voltajla optimize edilmiş 28 Gbps.

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Bu yeni bellek modülleri, GPU performansında önemli bir artış sağlayacak. İlk yinelemelerde 28 Gbps hızlarına sahip olması beklenen GDDR7, mevcut GDDR6 belleklere kıyasla büyük bir gelişme sunacak. NVIDIA’nın GeForce RTX 4080 SUPER gibi belirli GPU’larında bile 22,5 Gbps’ye kadar hızlar gözlemlenirken, yeni GDDR7 belleklerinin %24,5’e kadar hız artışı sağlayacağı öngörülüyor. Bununla birlikte, bazı üst düzey varyantlarda 32 Gbps’ye kadar hızlar görülebilir, bu da %42’lik bir iyileşme anlamına geliyor.

Samsung ayrıca, GDDR7 bellek modüllerini yakın zamanda gerçekleştirilen bir etkinlik olan GTC’de sergileyerek, örneklemeye hazır olduklarını duyurdu. Bu, GPU endüstrisindeki ileri teknolojiye sahip oyuncuların, Samsung’un yenilikçi bellek çözümleriyle bir adım öne geçme fırsatına sahip olacakları anlamına geliyor. Bu gelişmeler, gelecek nesil oyun deneyimlerinin daha yüksek performans ve daha etkileyici görseller sunmasını sağlayacak, GPU teknolojilerinin heyecan verici bir dönüm noktasını işaret ediyor.

512 bit / 28 Gbps / 32 GB (Maks. Bellek) / 1792 GB/sn (Maks. Bant Genişliği)

384 bit / 28 Gbps / 24 GB (Maks. Bellek) / 1344 GB/sn (Maks. Bant Genişliği)

256 bit / 28 Gbps / 16 GB (Maks. Bellek) / 896,0 GB/sn (Maks. Bant Genişliği)

192 bit / 28 Gbps / 12 GB (Maks. Bellek) / 672,0 GB/sn (Maks. Bant Genişliği)

128 bit / 28 Gbps / 8 GB (Maks. Bellek) / 448,0 GB/sn (Maks. Bant Genişliği)