Samsung, teknoloji dünyasında yine büyük bir adım atarak, “Samsung Gauss” adını taşıyan ilk jeneratif yapay zeka modelini tanıttı. Şirket, bu önemli adımı Samsung AI Forumu’nda duyurdu ve modelin ismini ünlü matematikçi Carl Friedrich Gauss’un Normal Dağılım Teorisi’nden alıyor. Samsung Gauss rakiplerini yerle bir edecek.

Samsung Gauss Yapay Zekası ChatGPT’yi Mezara Gömecek

Samsung Gauss, şirketin kendi bünyesinde çalışan verimliliğini artırmak için ileride çeşitli ürün uygulamalarında kullanılacak. Model, üç temel bileşenden oluşuyor: Samsung Gauss Dili, Samsung Gauss Kodu ve Samsung Gauss Görüntüsü.

Gauss Dili, iş verimliliğini artırmak amacıyla tasarlanmış üretken bir dil modeli. E-posta yazma, belge özetleme ve çeviri gibi görevlerde kullanılarak çalışanların işlerini daha etkili bir şekilde yapmalarına yardımcı olurken, tüketicilere entegre edildiğinde ise daha akıllı cihaz kontrolünü mümkün kılarak tüketici deneyimini geliştiriyor.

Gauss Kod ise, şirket içi yazılım geliştirme süreçlerini kolaylaştıran bir kodlama asistanı. Bu asistan, kodlama sürecini hızlandırmanın yanı sıra, kod açıklamaları ve test senaryoları oluşturmanın daha etkileşimli ve verimli bir yolunu sunuyor.

Gauss Görüntü, görüntü oluşturma ve düzenleme yeteneklerine sahip. Bu araç, stil değişikliklerine, eklemelere ve düşük çözünürlükten yüksek çözünürlüğe dönüşümlere izin verir, bu da onu sanatçılar ve düzenleme profesyonelleri için önemli bir araç haline getiriyor.

Samsung, bu modelleri kullanırken tüketici gizliliğine büyük önem veriyor. Modeller, cihaz üzerinde uygulanarak gizlilik endişelerini en aza indiriyor. Ayrıca, Samsung’un Yapay Zeka ekibi, veri toplama, model geliştirme ve hizmet sunumu sırasında güvenlik ve gizlilik endişelerini ele almak için titizlikle çalışıyor.

Samsung’un jeneratif yapay zeka alanına bu kadar iddialı bir giriş yapması, tüketici deneyimlerini geliştirmek ve yaşamları iyileştirmek için yapay zekadan yararlanma vizyonu doğrultusunda önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Samsung’un yeni yapay zekası gelecekte teknoloji dünyasında büyük etkilere yol açabilir.

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