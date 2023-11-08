Samsung, Galaxy Fold adlı ilk katlanabilir telefonunun yazılım desteğini sonlandırma kararını resmi olarak açıkladı. Bu karar, cihazın dört yıllık bir geçmişe sahip olması ve yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle beklenen bir gelişme oldu diyebiliriz. Peki, şimdi ne olacak?

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Ne zaman yaşına rağmen Galaxy Fold hala işlevsel bir cihaz olarak kalıyor olsa da, kullanıcılar artık cihazları için güvenlik güncellemeleri veya yeni özellikler bekleyemeyecekler. Bu durum, telefonun potansiyel olarak güvenlik açıklarına karşı savunmasız kalmasına ve daha yeni uygulamalara ve hizmetlere uyumsuz hale gelmesine neden olabilir.

Galaxy Fold’un 2019’da piyasaya sürülmesi, tasarım sorunları nedeniyle birçok erteleme yaşamasına neden oldu. Ancak sonunda cihaz piyasaya sürüldü, ancak yüksek fiyat etiketi ve sınırlı bulunabilirliği, geniş çapta benimsenmesini engelledi.

Samsung, yakın zamana kadar Galaxy Fold için yazılım güncellemeleri sunmaktaydı. Ancak Kasım 2023 güvenlik yamasının yayınlanmasıyla birlikte Galaxy Fold, Samsung’un desteklenen cihazlar listesinden çıkarıldı.