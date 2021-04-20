ASUS yeni 3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemcili sunucularını duyurdu!

reklam

ASUS, 3. Nesil Intel® Xeon® Scalable işlemcilere destek veren yeni kapsamlı sunucu serisini duyurdu. Yeni ürünler arasında veri tabanları, HPC, hipervizörler ve yapay zeka uygulamalarındaki belirli iş yüklerine yönelik çift soket, tek soket ve çok düğümlü çözümler yer alıyor. Yeni platformdan en iyi şekilde yararlanacak şekilde tasarlanan modeller Intel Optane™ 200 serisi kalıcı belleklere, PCIe® 4.0’a ve Intel Ethernet 800 serisi ağ adaptörlerine destek veriyor.

Bakmakta fayda var: ASUS, Mini PC PN51’i duyurdu!

reklam

3. nesil Intel Xeon Scalable işlemcilerle donatıldı

3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemciler arasında çekirdek sayısı 8 ile 40 arasında değişen modeller bulunuyor. Farklı frekanslarda ve güç tüketimi seviyelerinde olan bu modeller, önceki nesillere göre %40 daha yüksek performans sergiliyor. 3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemciler ayrıca çözüme daha hızlı ulaşmak için yerleşik yapay zeka hızlandırma teknolojisine sahip tek veri merkezi işlemcileri olma özelliğini taşıyor. Yerleşik güvenlik özellikleriyle donatılan bu yeni platform; ağ, kurumsal ve bulut sistemleri için geçerli olan standartlara uygun şifreleme, kimlik doğrulama ve veri bütünlüğü gibi güvenlik uygulamalarında olağanüstü performans sunuyor.

reklam

3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemcilere sahip yeni ASUS sunucular, müşterilerin birçok farklı uygulamada sonuca daha çabuk ulaşmasına, gelişmiş güvenlik özellikleri eklemesine ve tüm iş yüklerini bulutta, yerinde veya özel bir bulutta yapmasına yardımcı oluyor. RS720, RS700 ve RS720Q-E10 serisi sunucular; bilgi işlem, depolama ve ağ alanlarında lider esneklik ve ölçeklenebilirlik sunarak modern işletmelerin maliyetlerini düşürmesini ve genişlemesini sağlıyor. ESC4000-E10 serisi sunucular yapay zeka, veri bilim, derin öğrenme ve HPC için optimize edildi. ASUS ayrıca gelişmiş sunucu ve altyapı güvenliği için bu yeni seriye güvenilirlik kaynağı (Root of Trust) çözümü olarak PFR FPGA platformunu entegre etti. Bu platform aygıt yazılımının güvenilirliğini sağlarken tehditleri tespit ederek saldırılara karşı koruma ve kurtarma işlevleri de taşıyor.

Memory Failure Prediction teknolojisiyle daha iyi toplam sahip olma maliyeti

Veri merkezlerindeki çökmelerin ardındaki en büyük neden bellek hatalarından kaynaklanan sorunlar oluyor. ASUS aygıt yazılımı iş ortaklarıyla birlikte çalışarak sistemdeki bellek kullanımını daha verimli hale getirmenin yanı sıra 3. Nesil Intel Xeon Scalable platformu tabanlı yönetimi de iyileştirmiş. ASUS ASMB10-iKVM’nin içinde yerleşik olarak bulunan Intel Memory Failure Prediction (MFP) teknolojisi bellek hata oranını düşürmek ve sanal makinelerde kritik iş yüklerini çalıştırırken taşıma işlemini optimize etmek için geliştirilmiş. DDR4 DIMM değişimi ihtiyacını azaltan bu teknoloji, önemli maliyet avantajları sağlıyor.

Intel Seçili Çözümler

ASUS bu lansmanda Intel ve şirketin Intel Seçili Çözümler programıyla yakın çalışmalar yürütmüş. En uygun performans ve kurulum hızı için hazırlanacak çözümlere kılavuzluk sağlayan bu program; HCI, depolama, ağ, sınır ve HPC gibi alanlarda çözümlerin performansına güveni artırıyor. 3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemcilere sahip tüm ASUS sunucular, Intel Optane 200 serisi kalıcı bellek desteğiyle sistem verimliliğini artırıyor. 100 Gb veya 25 Gb Intel Ethernet 800 Serisi desteği ise modern veri merkezlerinin yüksek ağ kapasitesi taleplerini karşılıyor.

Bu yeni sunucular, Intel onayından sonra ASUS Intel Seçili Çözümler portföyünün bir parçası olarak sunulacak. Intel Seçili Çözümler, donanım ve yazılım uyumu sağlayarak kurumsal müşteriler ve veri merkezleri için karar alma süreçlerini sadeleştiren performans sunduğu kapsamlı testlerle onaylanan ürünlerden oluşuyor.

Ölçeklenebilir depolama çözümleri

3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemcilere sahip ASUS sunucular, veri merkezlerinde esneklik ve maksimum performans için ölçeklenebilir depolama çözümleri sunuyor. Broadcom Tri-Mode RAID adaptörleri üzerinden sektör standardı SAS/SATA/NVMe® arayüzleriyle geniş bağlantı seçenekleri ve güvenlik özellikleri sağlıyor. Ön paneldeki esnek NVMe sürücü geniş depolama alanı ve yüksek performans sunuyor. Orta ve arka paneldeki depolama yuvaları da kapasiteyi daha da artırma imkanı veriyor.

Uzaktan BT altyapı yönetimi

ASUS bu nesilde yeni ASUS ASMB10-iKVM sunucu yönetimi çözümüyle en son Intel platformlarını destekliyor. 2500 yonga setine göre %39 daha hızlı BMC açılış süresi sunan en yeni AMI MegaRAC SP-X üzerinde çalışan ASPEED 2600 tabanlı ASUS sunucular BMC ağ performansını ileriye taşıyor. Tüm ASUS sunucularında bulunan bu çözüm WebGUI, Intelligent Platform Management Interface (IPMI) ve Redfish® API arayüzleri üzerinden bant dışı sunucu yönetimi olanağı sağlıyor.

Entegre BT yazılımı ASUS Control Center ile uzaktan BIOS güncellemesi yapabiliyor, mobil cihazlar üzerinden birden fazla sistemi izlenebiliyor, tek tıkla yazılım güncellemeleri yapılıp dağıtılabiliyor. Böylece her tür BT altyapısı için daha kolay bir sunucu yönetimi sağlanıyor.