ASUS
ASUS yeni 3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemcili sunucularını duyurdu!
ASUS, 3. Nesil Intel® Xeon® Scalable işlemcilere destek veren yeni kapsamlı sunucu serisini duyurdu. Yeni ürünler arasında veri tabanları, HPC, hipervizörler ve yapay zeka uygulamalarındaki belirli iş yüklerine yönelik çift soket, tek soket ve çok düğümlü çözümler yer alıyor. Yeni platformdan en iyi şekilde yararlanacak şekilde tasarlanan modeller Intel Optane™ 200 serisi kalıcı belleklere, PCIe® 4.0’a ve Intel Ethernet 800 serisi ağ adaptörlerine destek veriyor.
Bakmakta fayda var: ASUS, Mini PC PN51’i duyurdu!
3. nesil Intel Xeon Scalable işlemcilerle donatıldı
3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemciler arasında çekirdek sayısı 8 ile 40 arasında değişen modeller bulunuyor. Farklı frekanslarda ve güç tüketimi seviyelerinde olan bu modeller, önceki nesillere göre %40 daha yüksek performans sergiliyor. 3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemciler ayrıca çözüme daha hızlı ulaşmak için yerleşik yapay zeka hızlandırma teknolojisine sahip tek veri merkezi işlemcileri olma özelliğini taşıyor. Yerleşik güvenlik özellikleriyle donatılan bu yeni platform; ağ, kurumsal ve bulut sistemleri için geçerli olan standartlara uygun şifreleme, kimlik doğrulama ve veri bütünlüğü gibi güvenlik uygulamalarında olağanüstü performans sunuyor.
3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemcilere sahip yeni ASUS sunucular, müşterilerin birçok farklı uygulamada sonuca daha çabuk ulaşmasına, gelişmiş güvenlik özellikleri eklemesine ve tüm iş yüklerini bulutta, yerinde veya özel bir bulutta yapmasına yardımcı oluyor. RS720, RS700 ve RS720Q-E10 serisi sunucular; bilgi işlem, depolama ve ağ alanlarında lider esneklik ve ölçeklenebilirlik sunarak modern işletmelerin maliyetlerini düşürmesini ve genişlemesini sağlıyor. ESC4000-E10 serisi sunucular yapay zeka, veri bilim, derin öğrenme ve HPC için optimize edildi. ASUS ayrıca gelişmiş sunucu ve altyapı güvenliği için bu yeni seriye güvenilirlik kaynağı (Root of Trust) çözümü olarak PFR FPGA[1] platformunu entegre etti. Bu platform aygıt yazılımının güvenilirliğini sağlarken tehditleri tespit ederek saldırılara karşı koruma ve kurtarma işlevleri de taşıyor.
Memory Failure Prediction teknolojisiyle daha iyi toplam sahip olma maliyeti
Veri merkezlerindeki çökmelerin ardındaki en büyük neden bellek hatalarından kaynaklanan sorunlar oluyor. ASUS aygıt yazılımı iş ortaklarıyla birlikte çalışarak sistemdeki bellek kullanımını daha verimli hale getirmenin yanı sıra 3. Nesil Intel Xeon Scalable platformu tabanlı yönetimi de iyileştirmiş. ASUS ASMB10-iKVM’nin içinde yerleşik olarak bulunan Intel Memory Failure Prediction (MFP) teknolojisi bellek hata oranını düşürmek ve sanal makinelerde kritik iş yüklerini çalıştırırken taşıma işlemini optimize etmek için geliştirilmiş. DDR4 DIMM değişimi ihtiyacını azaltan bu teknoloji, önemli maliyet avantajları sağlıyor.
Intel Seçili Çözümler
ASUS bu lansmanda Intel ve şirketin Intel Seçili Çözümler programıyla yakın çalışmalar yürütmüş. En uygun performans ve kurulum hızı için hazırlanacak çözümlere kılavuzluk sağlayan bu program; HCI, depolama, ağ, sınır ve HPC gibi alanlarda çözümlerin performansına güveni artırıyor. 3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemcilere sahip tüm ASUS sunucular, Intel Optane 200 serisi kalıcı bellek desteğiyle sistem verimliliğini artırıyor. 100 Gb veya 25 Gb Intel Ethernet 800 Serisi desteği ise modern veri merkezlerinin yüksek ağ kapasitesi taleplerini karşılıyor.
Bu yeni sunucular, Intel onayından sonra ASUS Intel Seçili Çözümler portföyünün bir parçası olarak sunulacak. Intel Seçili Çözümler, donanım ve yazılım uyumu sağlayarak kurumsal müşteriler ve veri merkezleri için karar alma süreçlerini sadeleştiren performans sunduğu kapsamlı testlerle onaylanan ürünlerden oluşuyor.
Ölçeklenebilir depolama çözümleri
3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemcilere sahip ASUS sunucular, veri merkezlerinde esneklik ve maksimum performans için ölçeklenebilir depolama çözümleri sunuyor. Broadcom Tri-Mode RAID adaptörleri üzerinden sektör standardı SAS/SATA/NVMe® arayüzleriyle geniş bağlantı seçenekleri ve güvenlik özellikleri sağlıyor. Ön paneldeki esnek NVMe sürücü geniş depolama alanı ve yüksek performans sunuyor. Orta ve arka paneldeki depolama yuvaları da kapasiteyi daha da artırma imkanı veriyor.
Uzaktan BT altyapı yönetimi
ASUS bu nesilde yeni ASUS ASMB10-iKVM sunucu yönetimi çözümüyle en son Intel platformlarını destekliyor. 2500 yonga setine göre %39 daha hızlı BMC açılış süresi sunan en yeni AMI MegaRAC SP-X üzerinde çalışan ASPEED 2600 tabanlı ASUS sunucular BMC ağ performansını ileriye taşıyor. Tüm ASUS sunucularında bulunan bu çözüm WebGUI, Intelligent Platform Management Interface (IPMI) ve Redfish® API arayüzleri üzerinden bant dışı sunucu yönetimi olanağı sağlıyor.
Entegre BT yazılımı ASUS Control Center ile uzaktan BIOS güncellemesi yapabiliyor, mobil cihazlar üzerinden birden fazla sistemi izlenebiliyor, tek tıkla yazılım güncellemeleri yapılıp dağıtılabiliyor. Böylece her tür BT altyapısı için daha kolay bir sunucu yönetimi sağlanıyor.
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ASUS
ASUS, Mini PC PN51’i duyurdu!
Ryzen 5000 işlemcili bu son derece küçük boyutlu bilgisayar, 60 Hz’de 8K veya 60 Hz’de dört adet 4K UHD ekrana destek veriyor. 64 GB’a kadar DDR4 RAM seçeneği sunan bu ev ve iş kullanımına uygun modelde M.2 SSD ve WiFi 6 gibi özellikler de bulunuyor.
Bakmakta fayda var: ASUS, anakart ve RTX 30 serisi GPU’larını Resizable BAR için güncelledi
ASUS, evlerde ve iş yerlerinde çeşitli uygulamalar için güçlü performans sunan ve popüler Mini PC PN50 modelinin devamı niteliğindeki Mini PN51 ultra kompakt bilgisayar modelini duyurdu. En yeni Radeon™ Vega 7 grafikli AMD Ryzen™ 5000 mobil işlemcilere ve 3200 MHz DDR4 bellek desteğine sahip olan Mini PC PN51, masada çok az yer kaplayan tasarımı sayesinde geleneksel bilgisayarların sığmadığı yerlerde kullanım için ideal bir çözüm sunuyor.
Mini PC PN51, 60 Hz’de 8K çözünürlüğe veya aynı anda dört adet 4K ekrana destek veriyor. Ayrıca, yapılandırılabilir giriş seçenekleriyle esnek kurumsal senaryolar için uygun bir yapıya sahip. WiFi 6 (802.11ax) ağ standardı ile kalabalık ortamlarda bile yüksek hızı veri aktarımı yapabilen cihaz, iki adet USB-C® bağlantı noktasıyla da tek kablo üzerinden veri ve DisplayPort işlevini iletebiliyor. Microsoft Cortana için hazır olan Mini PC PN51, sahip olduğu iki sıra ön mikrofonla rahat sesli kontrol imkanı sunuyor. Kızılötesi sensör ise kullanıcıların uygulamaları uzaktan kumanda ile kontrol etmesini sağlıyor. Ekranı bekleme modundan uyandırıp Mini PC PN51’i açmak için HDMI CEC özelliğinden de yararlanılabiliyor.
Performans için hazır: İşlem gücü ve aynı anda birden fazla iş yapabilmek için için etkili işlemci ve bellek
ASUS Mini PC PN51 gücünü en yeni AMD Ryzen 5000 mobil işlemcilerden alıyor. Aynı sınıf geleneksel mini PC işlemcilerine kıyasla %20,2’ye kadar genel performans artışı sunan bu işlemci serisi, günlük işlerde akıcı bir deneyim sağlıyor. PN51 aynı anda birden fazla görev üzerinde çalışma konusunda da iyi işler yapıyor. Bu alanda benzerlerine göre %58,2 oranında performans avantajı sağlıyor. ASUS Mini PC serisinin bu en yeni üyesi, DDR4 2400 MHz belleklere göre 1,3 kat daha hızlı olan DD4R 3200 MHz belleklere sahip. Bu da ürünü günlük işlemler için hale işe yarar hale getiriyor.
Görsel deneyim: 8K UHD veya 4K dört ekran desteği, hepsi 60 Hz’de
Entegre Radeon Vega 7 grafiklerinden güç alan ASUS Mini PC PN51, geleneksel Mini PC grafiklerine kıyasla %150’nin üzerinde performans artışı sağlıyor. PN51; HDMI, DisplayPort özellikli USB-C ve yapılandırılabilir giriş üzerinden 60 Hz’de tek bir 8K ekrana veya dört adet 4K ekrana kısıtlama olmadan destek veriyor.
Mini PC PN51 ayrıca DisplayPort 1.4 veya Type-C DisplayPort üzerinden 8K çözünürlüğe destek veriyor. Böylece 4K’dan 4 kat, FHD’den 16 kat daha ayrıntılı görüntüler elde ediliyor. 8K görüntüleri 30 Hz ile tek bir DisplayPort üzerinden ve 60 Hz ile DisplayPort Dual-Mode (DP++) üzerinden gönderen PN51, her görüntüyü gerçeklikle sunuyor.
Hızlı ve esnek bağlantı seçenekleri: DisplayPort 1.4 özellikli iki adet USB 3.2 Gen 2 Type-C bağlantı noktası ve WiFi 6
ASUS Mini PC PN51 çok sayıda girişle kapsamlı bağlantı seçenekleri sunuyor. Ön kısımda Battery Charging 1.2 ve DisplayPort 1.4 destekli USB 3.2 Gen 2 Type-C bağlantı noktası ve arka kısımda DisplayPort 1.4 destekli bir USB 3.2 Gen 2 Type-C bağlantı noktasının yanı sıra üründe eski cihazlara, ekstra ekranlara veya birden fazla ağ bağlantısına destek veren bir adet de yapılandırılabilir giriş bulunuyor. Bu yeni makine, WiFi 6 (802.11ax) ile kablosuz bağlantı olanağı da sağlıyor.
PN51’deki yapılandırılabilir giriş için COM, VGA, LAN ve DisplayPort 1.4 seçenekleri bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar kendi istedikleri bağlantı noktalarını seçme özgürlüğüne kavuşuyor. Mini PC PN51 bu sayede dijital tabela, satış noktası (POS) sistemleri ve akıllı otomatlar için de uygun bir cihaz haline geliyor.
Kolay yenileme imkanı veren kompakt kasa
Fırça desenli kaplamaya sahip tasarımıyla ASUS Mini PC PN51 ev, ofis ve perakende ortamlarına kolayca uyum sağlıyor. 115 mm x 115 mm x 49 mm boyutları ve 0,62 litre hacmiyle hafif ve küçük ürün hemen her yere sığıyor, hatta alandan tasarruf eden hepsi bir arada çözüm için VESA montaj parçasıyla bir ekranın arkasına bile takılabiliyor. Kayarak açılan kasa tasarımı sayesinde yalnızca bir tornavida kullanarak iki adımda M.2 SSD, 2,5 inç HDD veya SSD ya da bellek eklemek de mümkün. SSD’deki soğutma bloğu, sistem boştayken sürücünün sıcaklığını 70 derecenin altında tutuyor. Dayanıklılığı ve güvenilirliği artıran bu çözüm bakım maliyetlerini de azaltma potansiyeline sahip. Kendilerine özgü bir sistem kurmak isteyen tüketiciler için de kısıtlı donanıma sahip bir sürüm bulunuyor.
Doğayla dost ve sessiz
ASUS Mini PC PN51’in enerji verimliliği sağlayan tasarımı çevreye etkiyi azaltırken iş yerlerinde kullanım maliyetlerinin düşmesine de yardımcı oluyor. Doğa dostu ASUS Mini PC serisi, Energy Star da dahil olmak üzere bilgisayar endüstrisinin en üst düzey çevre sertifikalarını taşıyor. PN51 boştayken yalnızca 9 W güç harcıyor. Ayrıca boştayken 21,9 dBA, tam yükteyken de 34,7 dBA gürültü seviyesiyle neredeyse bir fısıltı kadar ses çıkarıyor.
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ASUS
ASUS, anakart ve RTX 30 serisi GPU’larını Resizable BAR için güncelledi
ASUS, 180’den fazla masaüstü anakartı için aygıt yazılımı güncellemelerinin yanı sıra NVIDIA® GeForce RTX™ 30 serisi GPU’ları için BIOS (VBIOS) güncellemeleri yayınladı. Yeni güncellemeler uyumlu sistemlerde Resizable BAR teknolojisinin kullanımına olanak veriyor. Modern bilgisayarlarda sıkça kullanılan PCI Express® genişleme yuvasının bir özelliği olan Resizable BAR, işlemci ile grafik işlemcinin daha verimli iletişim kurmasını sağlayarak belirli oyunlarda performansı artırıyor.
Bakmakta fayda var: ASUS, Wi-Fi 6 destekli ilk oyuncu modemi DSL-AX82U’yu duyurdu
ASUS, kendi özel NVIDIA GeForce RTX 30 serisi ürünlerinde bu heyecan verici özelliği kullanıma sunmak için iş ortaklarıyla birlikte bir çalışma yürütüyordu. Forza Horizon 4 gibi AAA sınıfı yapımlarda %12’den fazla performans artışı elde edildiğini gösteren testlerin ardından ASUS bu özelliği mümkün olduğunca fazla müşterisine ulaştırmayı hedefliyor. ASUS, uygun fiyatlı AMD® A520 ve Intel® H410 platformlarından üst seviye AMD TRX40 ve Intel X299 platformlarına kadar geniş bir ölçekte güncelleme yayınlayarak bu teknolojiyi tüm kullanıcılarına sunmaya kararlı olduğunu gösteriyor.
Resizable BAR desteğini tüm RTX 30 serisi GPU kullanıcılarına ulaştırmak isteyen ASUS; GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080 ve GeForce RTX 3090 modelleri için de BIOS (VBIOS) güncellemeleri yayınladı. Bugünden itibaren, bu ürünlere sahip olanlar kullanışlı destek sayfalarından ve birlikte gelen güncelleme aracından birkaç tıklamayla en son VBIOS sürümünü indirebilirler. ASUS GeForce RTX 3060 ekran kartı modelleri piyasaya çıktıklarında Resizable BAR desteği verdiklerinden bu özelliğin avantajlarından yararlanmak için VBIOS güncellemesine ihtiyaç duymuyor.
ASUS anakart yazılımını güncelleyip ayarlamayı son derece sade hale getiren bir arayüz sunuyor. Bu kullanımı kolay arayüz sayesinde, güncelleme kurulduktan sonra Resizable BAR ayarını kolayca yapmak mümkün. Müşteriler gerektiğinde ASUS İndirme Merkezi’ni ziyaret ederek anakartları ve ekran kartları için ihtiyaç duydukları güncellemeyi bulabilirler.
ASUS anakartların yazılımı üzerinden Resizable BAR özelliğini etkinleştirmek, ekran kartının VBIOS’unu güncellemek ve Resizable BAR işlevinin olup olmadığını doğrulamak için ASUS Edge Up sayfasındaki ayrıntılı kılavuza göz atabilirler. Ayrıca Resizable BAR için sistem gereksinimleri ve uyumlu donanımlar hakkında daha fazla bilgi için NVIDIA GeForce blog sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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ASUS
ASUS, Wi-Fi 6 destekli ilk oyuncu modemi DSL-AX82U’yu duyurdu
ASUS, ADSL/VDSL modem ile yüksek performanslı Wi-Fi 6 standardını buluşturan, aynı zamanda router olarak da kullanılabilen Türkiye’nin ilk Wi-Fi 6 destekli oyuncu modem/router cihazı DSL-AX82U’yu duyurdu.
Bakmakta fayda var: WI-FI 6 DESTEKLİ EN İYİ OYUNCU MODEMİ! Asus DSL-AX82U
Değişim kampanyasıyla indirimli olarak da satın alınabilen DSL-AX82U, Nisan ayı başı itibarıyla ön sipariş açılmış durumda. Mevcut ASUS modem kullanıcıları, değişim kampanyası kapsamında Wi-Fi 6 desteğine sahip yeni nesil DSL-AX82U modem router cihaza indirimli şekilde sahip olabiliyor.
Çift bant Wi-Fi 6 desteğine sahip DSL-AX82U, başta mobil oyuncular ve yüksek hızlı ağa sahip olmak isteyen ev kullanıcıları olmak üzere herkese, hem ADSL/VDSL, hem de Fiber/GPON altyapılarının kullanılabildiği ultra hızlı ve sağlam bir ağ bağlantısı kurmak için bir seçenek sunuyor. Üst seviye Broadcom chipset çözümlerini kullanan modem router, hem ADSL/VDSL hem de kablosuz alanda en iyi performansı sunmayı hedefliyor.
DSL-AX82U, 5400 Mbps’e kadar destekleyen yüksek Wi-Fi 6 hızı ve Aura RGB dinamik aydınlatma efektleriyle bezeli yenilikçi tasarımla geliyor. Ebeveyn kontrolü özelliklerine sahip ASUS AiProtection Pro, oyun için kullanılan akıllı telefonlar da dahil olmak üzere tüm bağlı cihazlara koruma sağlıyor. Modem ayrıca ASUS AiMesh teknolojisine de destek veriyor. Bu sayede modem, AiMesh uyumlu diğer ASUS cihazlarla birlikte kullanılabiliyor ve bir düğüm sistemi oluşturulup tüm evi kapsayan bir ağ kurmak mümkün oluyor.
Wi-Fi 6 desteğiyle beraber geliyor
DSL-AX82U, yeni Wi-Fi 6 standardının tüm avantajlarını sunarken, mevcut Wi-Fi cihazlarıyla da tamamen uyumlu çalışıyor. Wi-Fi 6 teknolojisi daha yüksek hız, daha verimli ağ bağlantısı ve daha geniş menzilin yanı sıra bağlı cihazların pil ömrünü de geliştiriyor. Cihazdaki Wi-Fi 6 teknolojisi 160 MHz kanallarını kullanarak 5400 Mbps’e ulaşan hızlar sunuyor. Wi-Fi 6, OFDMA teknolojisi ile MU-MIMO özelliğini bir araya getiriyor. Böylece, birden fazla cihazın kullanıldığı ortamlarda ağ kapasitesi ve verimliliği artıyor, Wi-Fi sinyal menzili genişliyor ve daha iyi kapsama alanı elde ediliyor. Bunun sonucunda daha az Wi-Fi ölü noktası oluşuyor ve tüm cihazlara daha hızlı ve daha güvenilir Wi-Fi bağlantısı sunuluyor. Evin tamamında kaç adet cihaz bağlı olursa olsun kullanıcılar oyun keyiflerinin diğer cihazlardaki dosya indirme veya yayın izleme gibi işlemlerden etkilenmeyeceğinden emin olabiliyor. Wi-Fi 6’da bulunan Target Wake Time özelliği ise mobil cihazların ve IoT aygıtlarının güç tüketimini azaltarak oyunlar için daha uzun pil ömrü sunuyor.
Oyuncular için tasarlandı
DSL-AX82U, kullanıcıların oyunları kolayca hızlandırmasını sağlayan özelliklerle donatıldı. Ücretsiz ve kullanımı kolay ASUS Router uygulamasına Mobil Oyun Modu eklendi. Tek dokunuşla mobil oyunları hızlandırma imkânı sunan bu özellik, ASUS Router uygulamasının çalıştığı cihazın tüm trafiğine otomatik olarak öncelik veriyor ve mümkün olan en iyi oyun deneyimini yaşatıyor. Ayrıca mobil cihazlar, daha boş olan 5 GHz bandında daha yüksek hızlardan yararlanabiliyor.
Kullanıcılar router’ın çevrim içi denetim panelindeki Gear Accelerator işlevini kullanarak istedikleri cihaza da öncelik verebiliyor. Open NAT özelliğinin sunduğu üç adımlı kolay yapılandırma işlemiyle port yönlendirme kolaylaşırken, Adaptive QoS de oyunlar dahil olmak üzere farklı uygulamaların trafiğine öncelik verecek şekilde ayarlanabiliyor. Böylece ağda darboğazlar geçmişte kalıyor.
Etkileyici oyun stiliyle güvenli ve çok yönlü
Yeni ASUS modem iddialı hatları ve oyunlardan ilham alan ayrıntılarıyla dikkat çekici tasarıma sahip. Fütüristik bir estetikle donatılan DSL-AX82U’nun ön kısmı boyunca uzanan pencereli kısımda Aura RGB aydınlatma sistemi yer alıyor. Kullanıcılar gökkuşağı efekti gibi tamamen renkli dinamik desen alternatifleri arasından istediğini seçip dilediği renklerle kullanabiliyor. Ayrıca, daha sakin bir etki için sabit bir desen de tercih edilebiliyor.
DSL-AX82U, güvenlik için en yeni WPA3 kablosuz güvenlik protokolünü kullanıyor. Ürünler ayrıca, kullanım ömürleri boyunca ücretsiz ASUS AiProtection Pro ile kurumsal düzeyde güvenlik ve gelişmiş ebeveyn kontrolü özellikleri sunuyor. AiProtection Pro; akıllı telefonlar ve IoT cihazları gibi geleneksel antivirüs yazılımlarının kullanılamadığı cihazlar da dahil olmak üzere ağa bağlı tüm cihazları koruma altına alıyor. Yerleşik ASUS AiMesh desteği sayesinde cihazı AiMesh özellikli router’larla kurulmuş bir ağ sisteminde kontrolcü veya düğüm olarak kullanmak da mümkün. AiMesh ağları tüm kablosuz cihazlar için evin her yerini kapsayan Wi-Fi ağıyla kusursuz dolaşım sunuyor ve ölü noktaları ortadan kaldırıyor.
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