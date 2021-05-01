Samsung Galaxy Z Fold3 25W’lık şarj cihazı ile gelecek!

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Samsung Galaxy Z Fold3 modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Katlanan ekranlı akıllı telefon rekabetinin son üyesi olacak cihaz, sertifika platformlarına uğruyor. Son olarak Çinli 3C sertifika sitesine uğrayan cihazın kutu içeriği ile alakalı yeni detaylar belli oldu. Güney Kore devi, kutu içeriğinde yer alacak şarj cihazı için sertifika aldı. Katlanan ekranlı akıllı telefon bir önceki nesil ile aynı cihaza kutu içeriğinde sahip olacak.

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Samsung Galaxy Z Fold3 25W’lık şarj aleti ile geliyor!

Katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar artık piyasada standart bir yere sahip. Aynı anda hep telefon hem de tablet olmayı başaran cihazlar kullanıcılarına geniş imkanlar vadediyor. Ergonomik açıdan da önemli bir alternatif olmak isteyen cihazların popülaritesi her geçen gün artmakta. Birçok Android akıllı telefon üreticisinin dahil olduğu veya olacağı bu rekabette de firmalar yeni modeller çıkarmaya devam ediyor. Katlanan akıllı telefon piyasasının öncü firmalarından olan Samsung da, yeni cihazı için geri sayıma sayıma geçti. Güney Kore devi Samsung Galaxy Z Fold3 modeli ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Akıllı telefon üreticisi yeni nesil cihazı ile birçok sertifika platformuna uğruyor. Katlanan ekranlı cihaz son olarak Çinli 3C platformundan yeni bir sertifika aldı. Merakla beklenen cihazın kutu içeriğine dair yeni bilgiler ortaya çıktı.

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Samsung Galaxy Z Fold3 modelinin kutusundan çıkacak şarj aleti ile alakalı detaylar belli oldu. Sertifika sitesinde listelenen şarj cihazının kapasitesi tam 25W. Firma Galaxy Z Fold3 modelinin şarj cihazını Galaxy Z Fold2‘deki ile aynı yapmaya karar vermiş. Hatta iki şarj aletinin model numaraları (EP-TA800) bile aynı. Bununla birlikte katlanan ekranlı cihazın daha yüksek kapasitede hızlı şarj desteğine sahip olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak yine de akıllı telefonun kullanıcılarına sunacağı şarj desteği ile alakalı ortaya çıkmış bir bilgi yok. Daha hafif bir model ile kullanıcılarını karşılamak isteyen Samsung, bir önceki nesle göre daha düşük kapasiteli bir pil ile cihazını çıkaracak. Katlanan ekranlı cihaz 4275 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Ki bu rakam bir önceki modelde 4500 mAh idi. Cihazın bataryası iki hücreli sistemden oluşuyor. 2,215 mAh ve 2,060 mAh olmak üzere iki pilin birleşmesiyle katlanan ekranlı cihazın pili oluşmakta.

Katlanan ekranlı cihaz Snapdragon 888 ile piyasaya çıkabilir!

Katlanan ekranlı akıllı telefon, amiral gemisi performansa sahip olacak. Seri boyunca alışık olduğumuz bu duruma rağmen, cihazın hangi işlemci ile piyasaya çıkacağı belli değil. Zira katlanan ekranlı cihazın Snapdragon ve Exynos işlemcilerinden birini kullanacağı iddia ediliyor. İlk gelen bilgilere göre Snapdragon 888 işlemcisinin cihazda yer alma ihtimali daha yüksek. Ancak Samsung her ihtimale karşı Exynos 2100 işlemcili bir model ile de bizleri karşılayabilir. Bununla birlikte akıllı telefon yüksek kapasiteli RAM ve depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. Ayrıca katlanan ekranlı akıllı telefon S-Pen desteğine de sahip olacak. Firma Galaxy Note serisine veda ederken, S-Pen desteğini de diğer cihazlarına entegre ediyor. Ancak katlanan ekranlı cihazın kutu içeriğinde S-Pen yer almayacak Bununla birlikte cihaz içerisinde de S-Pen girişi yer almayacak.

Amiral gemisi performansa sahip olacak Samsung Galaxy Z Fold3 ile birlikte firma boyut değişikliğine gidiyor. Katlanan ekranlı cihaz, yeni nesil ile daha hafif olacak. Bu nedenle bazı alanlarda kırpmalar yapan Samsung, cihazın dış ekranını 5.4 inç yapmaya karar verdi. Bir önceki nesilde dış ekran 6.23 inçti. Bununla birlikte katlanan ekranlı cihazın iç ekranı ise bir önceki nesilden daha büyük. Büyük bir fark olmasa da Galaxy Z Fold3 modelinin iç ekranında %10‘luk bir büyüme dikkat çekiyor. Ancak katlanan ekranlı cihaz diğer rakiplerine göre oldukça küçük bir dış ekran ile piyasaya gelecek. Bununla birlikte Güney Kore devi, yeni nesil cihazında ultra ince cam teknolojisine yer verecek. Ayrıca cihazın suya dayanıklılığının da olacağı iddia ediliyor. Samsung‘un yapacağı Unpacked etkinliğinde sahne alması beklenen cihaz, piyasaya iyi bir giriş yapmak istiyor. Bakalım firma, katlanan akıllı telefon piyasasında öncü olmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.