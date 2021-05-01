Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Fold3 25W’lık şarj cihazı ile gelecek!
Samsung Galaxy Z Fold3 modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Katlanan ekranlı akıllı telefon rekabetinin son üyesi olacak cihaz, sertifika platformlarına uğruyor. Son olarak Çinli 3C sertifika sitesine uğrayan cihazın kutu içeriği ile alakalı yeni detaylar belli oldu. Güney Kore devi, kutu içeriğinde yer alacak şarj cihazı için sertifika aldı. Katlanan ekranlı akıllı telefon bir önceki nesil ile aynı cihaza kutu içeriğinde sahip olacak.
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Samsung Galaxy Z Fold3 25W’lık şarj aleti ile geliyor!
Katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar artık piyasada standart bir yere sahip. Aynı anda hep telefon hem de tablet olmayı başaran cihazlar kullanıcılarına geniş imkanlar vadediyor. Ergonomik açıdan da önemli bir alternatif olmak isteyen cihazların popülaritesi her geçen gün artmakta. Birçok Android akıllı telefon üreticisinin dahil olduğu veya olacağı bu rekabette de firmalar yeni modeller çıkarmaya devam ediyor. Katlanan akıllı telefon piyasasının öncü firmalarından olan Samsung da, yeni cihazı için geri sayıma sayıma geçti. Güney Kore devi Samsung Galaxy Z Fold3 modeli ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Akıllı telefon üreticisi yeni nesil cihazı ile birçok sertifika platformuna uğruyor. Katlanan ekranlı cihaz son olarak Çinli 3C platformundan yeni bir sertifika aldı. Merakla beklenen cihazın kutu içeriğine dair yeni bilgiler ortaya çıktı.
Samsung Galaxy Z Fold3 modelinin kutusundan çıkacak şarj aleti ile alakalı detaylar belli oldu. Sertifika sitesinde listelenen şarj cihazının kapasitesi tam 25W. Firma Galaxy Z Fold3 modelinin şarj cihazını Galaxy Z Fold2‘deki ile aynı yapmaya karar vermiş. Hatta iki şarj aletinin model numaraları (EP-TA800) bile aynı. Bununla birlikte katlanan ekranlı cihazın daha yüksek kapasitede hızlı şarj desteğine sahip olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak yine de akıllı telefonun kullanıcılarına sunacağı şarj desteği ile alakalı ortaya çıkmış bir bilgi yok. Daha hafif bir model ile kullanıcılarını karşılamak isteyen Samsung, bir önceki nesle göre daha düşük kapasiteli bir pil ile cihazını çıkaracak. Katlanan ekranlı cihaz 4275 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Ki bu rakam bir önceki modelde 4500 mAh idi. Cihazın bataryası iki hücreli sistemden oluşuyor. 2,215 mAh ve 2,060 mAh olmak üzere iki pilin birleşmesiyle katlanan ekranlı cihazın pili oluşmakta.
Katlanan ekranlı cihaz Snapdragon 888 ile piyasaya çıkabilir!
Katlanan ekranlı akıllı telefon, amiral gemisi performansa sahip olacak. Seri boyunca alışık olduğumuz bu duruma rağmen, cihazın hangi işlemci ile piyasaya çıkacağı belli değil. Zira katlanan ekranlı cihazın Snapdragon ve Exynos işlemcilerinden birini kullanacağı iddia ediliyor. İlk gelen bilgilere göre Snapdragon 888 işlemcisinin cihazda yer alma ihtimali daha yüksek. Ancak Samsung her ihtimale karşı Exynos 2100 işlemcili bir model ile de bizleri karşılayabilir. Bununla birlikte akıllı telefon yüksek kapasiteli RAM ve depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. Ayrıca katlanan ekranlı akıllı telefon S-Pen desteğine de sahip olacak. Firma Galaxy Note serisine veda ederken, S-Pen desteğini de diğer cihazlarına entegre ediyor. Ancak katlanan ekranlı cihazın kutu içeriğinde S-Pen yer almayacak Bununla birlikte cihaz içerisinde de S-Pen girişi yer almayacak.
Amiral gemisi performansa sahip olacak Samsung Galaxy Z Fold3 ile birlikte firma boyut değişikliğine gidiyor. Katlanan ekranlı cihaz, yeni nesil ile daha hafif olacak. Bu nedenle bazı alanlarda kırpmalar yapan Samsung, cihazın dış ekranını 5.4 inç yapmaya karar verdi. Bir önceki nesilde dış ekran 6.23 inçti. Bununla birlikte katlanan ekranlı cihazın iç ekranı ise bir önceki nesilden daha büyük. Büyük bir fark olmasa da Galaxy Z Fold3 modelinin iç ekranında %10‘luk bir büyüme dikkat çekiyor. Ancak katlanan ekranlı cihaz diğer rakiplerine göre oldukça küçük bir dış ekran ile piyasaya gelecek. Bununla birlikte Güney Kore devi, yeni nesil cihazında ultra ince cam teknolojisine yer verecek. Ayrıca cihazın suya dayanıklılığının da olacağı iddia ediliyor. Samsung‘un yapacağı Unpacked etkinliğinde sahne alması beklenen cihaz, piyasaya iyi bir giriş yapmak istiyor. Bakalım firma, katlanan akıllı telefon piyasasında öncü olmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M32 teknik özellikleriyle Geekbench’te görüldü
Samsung, Galaxy ailesine katmaya devam ettiği yeni modellerle akıllı telefon dünyasında hızını kesmiyor. Son dönemde gözünü bütçe dostu ve orta segment telefonlara diken Güney Koreli üretici, hatırlayacağınız üzere yakın zamanda Galaxy A52 ve A72 modellerini tanıtmıştı. Hatta, bu telefonlardan A52 ülkemizde yeni faaliyete geçen Samsung üretim tesisinin ilk ürünlerinden biri olmuştu. Son yıllarda amiral gemileriyle istediği başarıyı yakalamayan markaya, bu A ve M serisi telefonları hayat vermekte. Tabi, şirket de bu durumun avantajını sonunu kadar kullanmak istiyor. Bundan dolayı, firmanın bu serilerin son modelleri olan M42, A22, A52 ve A72 gibi telefonlara 5G bağlantısı eklediğini bile görmekteyiz. Görünüşe göre, bu modeller Samsung’un bu yıl için bütçe dostu telefonlardaki son hamleleri değil. Zira, şirketin sevilen M serisinin yeni modeli olan M32’nin çıkışı kesinleşti. İşte Geekbench’te ortaya çıkan Samsung Galaxy M32 modelinin tüm özelllikleri…
Samsung Galaxy M32 Geekbench’e uğradı ve teknik özellikleri belli oldu
Samsung’un sevilen Galaxy M serisinin son üyesi olacak M32’nin teknik özelliklerini bugün itibariyle öğrenmiş bulunuyoruz. Geekbench’te görüntülenen telefonun model numarası SM-M325FV. Bu numaradan da anlayabileceğiniz üzere, cihaz açıkça yeni M32’yi işaret ediyor. M31’in başarısının ardından büyük umutlar beklenen M32’nin teknik özelliklerinin hiç de kötü görünmediğini söylemeliyiz.
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Teknik özellikler tarafında en çok dikkat çeken kısım ise “Titan Marmot” ana kartı. Başka bir deyişle, cihaz gücünü MediaTek’in Helio G80 işlemcisinden alacak. İş gören cinste bir işlemci olan Helio G80, 2.00 GHz hızında iki adet Cortex-A75 ve 1.8 GHz hızında 6 adet Cortex-A55 çekirdeklerine sahip. Buna ek olarak, grafik tarafında ise gücünü Mali-G57 GPU’sundan alıyor. Telefondaki Helio G80’in Geekbencth’teki performansına bakarsak da, tek çekirdekte 361 ve çoklu çekirdekte 1,253 skorlarını aldığını görebiliyoruz. Her ne kadar çok iyi skorlar olmasa da, telefonun performansını sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmek için fiyatını da görmemiz gerekiyor.
İşlemciye ek olarak, Geekbench’ten gördüğümüz diğer bir özellik ise telefonun RAM’i. M32, 6GB RAM ile gelecek. Açıkcası, giriş seviyesi bir model olduğunu düşündüğümüzde, 6GB RAM gayet iyi demek mümkün. Ayrıca, cihazın 5G bağlantısına sahip olmayacağı ve 4G ile geleceği de nerdeyse kesin. Bunun yanında, cihazın kutudan Android 11 ile çıkacağını da ekleyelim. Arayüz kısmında ise , M32’nin One UI 3.0’la gelmesi bekleniyor. Son olarak, her ne kadar kesin olmasa da, cihazın depolama kapasitesinin 64GB olacağı söylenmekte.
DEKRA sertifikasyonunda bataryası da belli olmuştu
Samsung Galaxy M32 hakkında Geekbench’ten öğrendiklerimize ek olarak, cihazın bildiğimiz diğer bir teknik özelliği de pil kapasitesi. Zira, cihaz geçtiğimiz haftalarda DEKRA sertifikasyonunda görüntülenmişti. Buna göre, M32 6,000 mAh’lik bir batarya ile gelecek. Yine giriş ve orta segment dolaylarında bir cihaz olduğunu düşündüğümüzde, bu pil kapasitesi gayet iyi gözüküyor. Tabi, pil performansında başka bir çok faktörün etkisi olsa da, bu rakama bakarak cihazın bir günü çok rahat bir şekilde çıkaracağını söylemek mümkün.
M32, A32 4G modeline benzeyecek
Cihaz hakkındaki söylentilerden bir diğeri ise, özellikle tasarım açısından A32 4G’ye benzeyeceği. Tabi, bu kesin bir bilgi değil. Ancak gelin geçtiğimiz Şubat’ta tanıtılan A32’yi bir hatırlayalım. A32 de tıpkı Samsung Galaxy M32 gibi gücünü Mediatek Helio G80 işlemcisinden alıyor. A32 6.4 inç boyutunda AMOLED bir ekrana sahip. Bu ekranın çözünürlüğü 1080P iken, tazeleme hızı ise 90Hz. Cihaz ekran altı bir parmak okuyucuya sahip. Bu özelliğin M32’de de yer alması beklenmekte. A32 5000 mAh’lik piliyle batarya tarafında M32’nin bir hayli gerisinde. Neyse ki, M32’nin 6000 mAh’lik bir pille geleceğinden eminiz. Batarya konusunda M32 konusunda bize ipucu verebilecek bir özellik ise A32’nin 15W’lık şarj hızı. Bu konuda Çinli rakiplerinin genelde gerisinde kalan Samsung’un, M32’de de 15W ile gelmesi şaşırtmayacaktır.
M32 için A32’den ipucu çıkarabileceğimiz diğer bir taraf ise kamera departmanı. A32, 20MP’lik bir ön kamera ve 64MP; 8MP ultra geniş açı; 5MP derinlik; 5MP makro sensörleriyle dörtlü bir arka kamera modülüne sahip. Markaya yakın kaynaklar M32’nin de bununla aynı veya çok benzeyen bir kamera modülüyle gelmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu söylüyor.
Not: Haberde kullanılan görseller Samsung Galaxy M32’ye ait değildir. Cihazın henüz bir görseli olmadığı için temsil amacıyla kullanılmıştır.
Samsung Galaxy M32 hakkında ne düşünüyorsunuz? Fiyat beklentiniz ne? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın:)
Kaynak: GSMArena, GizChina, MySmartPrice
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Akıllı Telefonlar
Samsung, 2021 yılının ilk çeyreğinde en çok gelir elde eden 2. üretici olsa da; kafalarda hala soru işaretleri var
2021 yılının 1. çeyreğinde yapılan akıllı telefon satışlarıyla ilgili olarak Counterpoint Research tarafından açıklanan verilere göre Samsung, en çok gelir elde eden 2. üretici oldu. Bunun yanı sıra Samsung adetsel bazda da dünyanın en çok satış yapan üreticisi konumunda.
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Samsung büyük bir toparlanma göstermiş olsa da; geçen yıla kıyasla yaşanan düşüş devam ediyor
Geçtiğimiz yılın aynı döneminde, Covid-19 krizi Çin’de kendini çoktan göstermiş olsa da; Avrupa ve Amerika gibi bölgeler sürecin henüz başındaydı ve hastalığın gerçek yüzüyle henüz tanışmamışlardı. Salgın bütün dünyada önüne geçilemez bir hal aldığı zamansa, bu durumdan en çok etkilenen üretici Samsung olmuştu. Fakat bu noktada, neden Samsung’un Covid-19 salgını sürecinde en çok etkilenen akıllı telefon üreticisi olduğunu da açıklamamız lazım.
Bildiğiniz gibi dünyanın en önemli akıllı telefon pazarlarından biri olan Çin’de Samsung, Covid-19 salgını öncesinde bile ülke içindeki pazar payını ve gücünü yitirmişti. Bu yüzden ilk başta Çin’de başlayan kısıtlama ve kapanmalardan Samsung negatif anlamda etkilenmemişti. Samsung’un yaşadığı problemlerin başlangıcıysa satış anlamında liderliğe oynadığı ve alım gücünün yüksek olduğu Avrupa ülkelerinde ve A.B.D. gibi büyük pazarlarda da bütün bu kapanmaların ve ekonomik çalkantıların başlaması oldu. Güçlü olduğu pazarlarda, insanların kapanmalar ve kısıtlamalardan etkilenerek tüketimi azaltmaya başlamasıyla da Samsung; global pazardaki gücünü de yitirmeye başlamıştı. Günümüzde de, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde normale dönüş süreci aşılamaya bağlı olarak hızlansa da; hala pandemi öncesi seviyelere gelemedi. İşte bundan dolayı Samsung da, her ne kadar pazar payını ve gelirlerine artırsa bile maalesef pandemi öncesi dönemdeki başarılarını mumla arıyor. Üstüne üstlük bütün Çinli üreticiler pandemiye rağmen büyümeye devam ederken; Samsung’un eski günlerine hala uzak olması da tehlike çanlarının Samsung adına çalmaya devam ettiğinin bir diğer sinyali olarak gözüküyor. Bu yıl yakaladığı başarıya rağmen Samsung’un hasılat payı da, geçtiğimiz yılın aynı döneminde %20.2’yken,bu yıl %17.5 olarak açıklandı.
Counterpoint Research tarafından açıklanan satış adedi verilerine göre Samsung 2021 yılının ilk çeyreğinde 76.8 milyon adet akıllı telefon satmış durumda. Bu satış adediyle Samsung global pazardaki satışların %21.7’sini gerçekleştirmiş oluyor. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı dönemindeyse %19.9’du.
Samsung’un bu düşüşü bize neyi anlatıyor
Samsung’un yaşadığı bu durum bize, şirket her ne kadar satış adetlerini artırsa da ciro anlamında düşüş yaşadığını gösteriyor. Bunun en büyük sebebi de; Samsung’un satışlarının amiral gemisi modellerden ziyade alt ve orta segmente yönelmiş olmasından kaynaklı. Yani Samsung artık amiral gemisi modellerini dünya genelindeki kullanıcıya bir türlü beğendiremiyor. Bu noktada Samsung’un amiral gemisi modellerinin artık çok yüksek fiyat seviyelerine gelmesi ve beklenen yenilikleri sunamamasının etkisi olabilir. Böylelikle Samsung premium cihaz satın almayı düşünen müşterilerden ziyade uygun fiyatlı ve bütçe dostu akıllı telefon satın almak isteyen kullanıcılara daha çok ulaşmış da diyebiliriz. Zaten bir süredir gözlemlediğimiz üzere Samsung’un A serisi gibi fiyat odaklı serilerinde çok daha fazla model görmeye başladık. Bu da Samsung’un yeni stratejisinin bir sonucu diyebiliriz.
Diğer yandan Apple zirvede yer almaya devam ediyor
iPhone 12 modelleriyle beklediği başarıyı yakalayan Apple, geçtiğimiz yılın aynı döneminde %34.4 olan hasılat payını %42’ye çıkarmayı başardı. Apple için de, karşısındaki rakipler günden güne çoğalsa da işlerin hala yolunda gittiğini söylemek mümkün. Apple’a ek olarak bu dönemde hasılat paylarını artırmayı başaran diğer şirketler arasında en çok dikkat çekenler de, Oppo, Vivo ve Xiaomi oldu.
Counterpoint Research tarafından açıklanan verilere göre dünya geneli akıllı telefon pazarı da; 113 milyar USD’lik bir hacme sahip. Bu rakam da yine geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %35 oranında artmış durumda.
Samsung’un aksine birçok şirket için işler iyiye gidiyor gibi görünse de; yarı iletken malzemelerde yaşanan kıtlıktan dolayı yakın zamanda donanım maliyetleri de daha yukarıya çıkabilir ve bu da; yeni üretilecek her bir akıllı telefonun maliyetinde artışa yol açabilir. Bu durum maalesef ki, tüketici elektroniği sektöründe negatif bir etki yaratabilir. Eldeki verilere göre beklenen maliyet artışının %5 – %10 aralığında olması bekleniyor. Umarız yakın bir dönemde hem Covid-19 krizi hem de tedarik krizi çözülür ve pandemi öncesi günlerimize geri dönebiliriz.
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Akıllı Telefonlar
POCO F3 ve POCO X3 Pro Satışa Çıkıyor! | Fiyatlar Belli Oldu!
Son dönemde Poco X3 NFC gibi cihazlarıyla yakaladığı fiyat / performans dengesiyle öne çıkan Poco markası, F3 ve X3 Pro modellerini de ülkemizde satışa sundu. Poco F3, işlemci, ses kalitesi ve ekranıyla öne çıkarken; Poco X3 Pro da, 120 Hz tazeleme hızına sahip HDR 10 destekli ekranı ve X3 NFC’ye göre daha üst seviyeye taşınan işlemci gücüyle öne çıkıyor.
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Poco F3 neler sunuyor?
Şirket tarihinde şuana kadarki en güçlü model olan Poco F3, Qualcomm’un Snapdragon 870 işlemcisiyle sunuluyor. Bu yonga seti üzerinde aynı zamanda 5G desteği de mevcut. Adreno 650 grafik işlemcisine de sahip olan F3, oyun performansıyla öne çıkıyor. 6,67 inç E4 AMOLED ekrana sahip olan cihaz; ses tarafında da Dolby Atmos desteğine ve stereo hoparlörlere sahip. Bu sayede F3, sıklıkla telefon üzerinden içerik tüketen kullanıcılar için avantajlı bir seçenek olacak gibi görünüyor. Sadece içerik tüketen kullanıcılarla da kalmayan F3, oyun severler için bu panel üzerinde 120 Hz tazeleme hızına da sahip. Böylece daha akıcı bir oyun deneyimi yaşatabiliyor. Yüksek ekran tazeleme hızının bir diğer avantajı da, sosyal medya platformlarında veya telefon içi menülerde gezindiğiniz zaman; çok daha yumuşak ve akıcı bir arayüz deneyimi sunabiliyor olması. Ayrıca 360 Hz dokunmatik örneklem oranıyla da Poco F3, PUBG ve Wild Rift gibi reflekslerinizin önemli olduğu rekabetçi oyunlarda avantaj sağlayabiliyor. Ek olarak; HDR 10+ desteğinin bulunması da görüntü ve renk anlamında birçok kullanıcıyı memnun edecektir.
Ekran tarafındaki tasarıma bakınca da; delikli bir ön kamera tasarımına sahip olan cihazın bu bölgedeki çentiğinin çok ufak seviyede kaldığını görüyoruz. Poco bu algıyı yaratmayı da, 2,76 mm boyutundaki nokta çentikle başarmış. Cihazın genel tasarımına baktığımızda da, cihazın 7.8 mm kalınlığında olduğunu görüyoruz. Bu noktada cihazın gayet ince olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın 196 gram olduğunu göz önüne alırsak; ağırlık olarak psikolojik sınırın altında kaldığını da söyleyebiliriz. Yani özetle bizi güçlü ve hafif bir cihaz bekliyor. Bu hafifliğin yanında Poco, F3’ü Corning Gorilla Glass 5’le destekleyerek; dayanıklılıktan da ödün vermemeye çalışmış.
Cihazda kullanılan pil kapasitesi de 4.520 mAh olarak tercih edilmiş. Ayrıca kutu içerisinde sunulan 33W hızlı şarj aleti sayesinde cihazı 52 dakika civarında bir süre zarfında %100 şarja ulaştırabilmeniz mümkün.
Poco X3 Pro neler sunuyor?
Poco X3 NFC modelinden daha iyi bir işlemciye sahip olan X3 Pro, Qualcomm’un Snapdragon 860 işlemcisine sahip. Poco X3 Pro’da grafik işlem tarafında da Adreno 640 bulunuyor. Bu sayede X3 NFC’nin gösterdiği performansın çok daha fazlasını görebilmemiz mümkün. Ekran tarafında da Poco X3 Pro, 120 Hz tazeleme hızını destekleyebiliyor. Bu sayede gerek sosyal medyada, gerek arayüzde gezinirken veya oyun oynarken akıcı ve yumuşak bir ekran deneyimi sunabiliyor. Ayrıca 6.67 inçlik ekran boyutunu göz önüne aldığımız zaman bu büyük ekran üzerinde keyifle içerik tüketebileceğinizi söyleyebiliriz. Cihaz yine stereo hoparlörlerle de destekleniyor. Şayet Poco X3 NFC modelinde içerik tüketmek de çok keyifliydi. 240 Hz dokunmatik örneklem oranıyla da birçok rekabetçi oyunda avantaj sağlayabilmeniz mümkün. Poco, X3 Pro modeli için sadece ekran kalitesine yatırım yapmamış; aynı zamanda dayanıklılık noktasında da bu ekranı Corning Gorilla Glass 6’yla desteklemiş. Ayrıca bu ekranın HDR 10 desteğine sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.
48 MP ana kameraya sahip olan cihazda, pil tarafında da 5.160 mAh kapasiteye sahip devasa bir pil tercih edilmiş. Bu sayede X3 Pro’nun sunacağı pil ömrünün de birçok modele göre uzun olacağını söyleyebiliriz. 3.5 mm ses girişinin de cihazda mevcut olması sayesinde kablolu kulaklık veya hoparlör kullanan kullanıcılar da müziklerini herhangi bir dönüştürücüye gerek duymadan bu cihaz üzerinden dinlemeye devam edebilecekler.
Peki Poco F3 ve X3 Pro modellerinin ülkemizdeki satış fiyatı ne?
Fiyat konusu ülkemizde akıllı telefon satın alırken göz önüne aldığımız hemen hemen en önemli kriter. Bu noktada her cihazında piyasadaki rakiplerine göre fiyat avantajı yakalamayı amaçlayan Poco, X3 Pro ve F3 modellerinde de aynı stratejiyi uygulamaya çalışmış. Fiyatları yorumlayabilmek için önce cihazları deneyimlemek gerekse de; Poco X3 Pro ve F3’ün fiyatlarını merak eden kullanıcılar için, açıklanan resmi satış fiyatları şu şekilde:
POCO F3: 5.299 TL
Poco X3 Pro: 3.799 TL
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