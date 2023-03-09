Samsung ülkemizde ve dünyada çok satan bir teknoloji şirketi. Özellikle Android dünyasında en bilinen marka olmasıyla öne çıkıyor. Bu bağlamda markanın birçok yenilikçi ürünü oluyor. Bunlardan birisi de katlanabilir telefon. Samsung’un Z Fold serisi ile oluşturduğu katlanabilir telefon pazarında birçok marka rekabet ediyor. Ancak hiçbirisi Samsung kadar yol katedebilmiş değil. Geldiğimiz noktada bugün Samsung, Galaxy Z Fold 5 üzerinde çalışıyor. Katlanabilir akıllı telefon hakkında bazı sızıntılar duymuştuk. Bugün ise ekran özellikleri hakkında bir sızıntı gerçekleşti. Detaylara bakalım.

Samsung’un yeni katlanabilir cihazı Galaxy Z Fold 5 6.2 inç büyüklükte bir dış ekrana sahip olacak. Bu bilgiyi Twitter’dan Ice Universe sızdırdı. Ice Universe bu iddiası hakkında herhangi bir kanıt sunmuyor ancak kendisinin daha önce de yaptığı sızıntılar hep doğru çıktığı için şu anki sızıntının da doğru olduğu düşünülüyor.

Unfortunately, I can confirm that the Galaxy Z Fold5 external screen is still 6.2 "😕 https://t.co/isu6Ylnhgi — Ice universe (@UniverseIce) March 8, 2023

Sizi biraz geçmişe götürmek isterim. Geçtiğimiz sene olan 2022 yılında Galaxy Z Fold 4 piyasaya sürülmüştü. Katlanabilir akıllı telefon dış tarafta 6.2 inç büyüklükte bir ekran ile birlikte gelmişti. Olaya bu açıdan baktığımızda Samsung’un yeni katlanabilir akıllı telefonu olan Galaxy Z Fold 5’te ekran konusunda neredeyse hiç ileri gitmediğini aksine yerinde saydığını görüyoruz.

Şimdilik Galaxy Z Fold 5 hakkında tüm bildiklerimiz bunlar. İlerleyen günlerde özellikle lansman tarihi yaklaştıkça elimizde daha fazla bilgi olacağını umuyoruz. Takipte kalın.