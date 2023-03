Samsung ülkemizde ve dünyada çok satan bir teknoloji şirketi. Özellikle Android dünyasında en bilinen marka olmasıyla öne çıkıyor. Bu bağlamda markanın birçok yenilikçi ürünü oluyor. Bunlardan birisi de katlanabilir telefon. Samsung’un Z Fold serisi ile oluşturduğu katlanabilir telefon pazarında birçok marka rekabet ediyor. Ancak hiçbirisi Samsung kadar yol katedebilmiş değil. Geldiğimiz noktada bugün Samsung, Galaxy Z Fold 5 üzerinde çalışıyor. Katlanabilir akıllı telefon hakkında bazı sızıntılar duymuştuk. Bugün ise ekran özellikleri hakkında bir sızıntı gerçekleşti. Detaylara bakalım.

Samsung’un yeni katlanabilir cihazı Galaxy Z Fold 5 6.2 inç büyüklükte bir dış ekrana sahip olacak. Bu bilgiyi Twitter’dan Ice Universe sızdırdı. Ice Universe bu iddiası hakkında herhangi bir kanıt sunmuyor ancak kendisinin daha önce de yaptığı sızıntılar hep doğru çıktığı için şu anki sızıntının da doğru olduğu düşünülüyor.

Unfortunately, I can confirm that the Galaxy Z Fold5 external screen is still 6.2 "😕 https://t.co/isu6Ylnhgi

— Ice universe (@UniverseIce) March 8, 2023