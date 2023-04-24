Redmi Note 12 serisi, Ocak ayında piyasaya sürülen Xiaomi’nin en yeni orta sınıf serisi olmayı başarmıştı. Seri, Redmi Note 12 Pro ve Note 12 Pro+ gibi birkaç premium telefon içerirken, Android’in en son sürümü olmayan Android 12 tabanlı MIUI 13 yazılımı üzerinde çalışıyordu. Xiaomi şimdi Hindistan’daki bu cihazlara MIUI 14 güncellemesini sunmaya başladı, ancak yine de Android 12’de çalışıyor. Bu da kullanıcıların Android 13 ile sunulan gelişmiş duvar kağıdı temaları, gelişmiş gizlilik gibi birçok yeni özelliğe erişemeyeceği anlamına geliyor.

Redmi Note 10 5G ve Redmi Note 11 SE gibi daha eski modeller bile Android 13 üzerinde çalışırken, Xiaomi’nin en yeni cihazları için neden Android 12 tabanlı bir güncelleme yayınladığı belli değil. Ne olursa olsun, güncelleme hala birkaç yeni özellik ve iyileştirme getiriyor. Redmi Note 12 Pro kullanıcıları artık süper simgelerle yeni bir kullanıcı arayüzü ve ana ekrana evcil hayvan widget’ları ekleme seçeneği görecekler. Güncelleme ayrıca sistem performansını ve pil ömrünü iyileştirdiğini iddia ediyor.

Twitter’daki bazı kullanıcılar, cihazlarını güncelledikten sonra ısınma sorunları bildirdi. Ancak bunun nedeni, güncelleme işleminin neden olduğu sistem aşırı yüklenmesi olabilir. Telefon birkaç gün sonra normal şekilde çalışacak gibi görünüyor.

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Xiaomi’nin sevilen serisi için Android 13 güncellemesini ne zaman yayınlayacağı şimdilik bilinmiyor. Çinli teknoloji devi muhtemelen yaz aylarına gelemden bu seri için Android 13’ü OTA üzerinden indirime sunacak.