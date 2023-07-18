Galaxy Z Flip 5, 26 Temmuz’da Samsung’un Galaxy Unpacked etkinliği aracılığıyla resmi statüsünü kazanan cihazlardan biri. Birden fazla rapor, cihazın Galaxy Z Flip serisinde görülen en büyük kapak ekranına sahip olacağını belirtti. Geçen aya ait bir rapor, kapak ekranının YouTube, Google Haritalar ve Mesajlar gibi belirli Google uygulamalarını çalıştıracak şekilde optimize edileceğini ortaya koydu. Şimdi, güvenilir ihbarcı Roland Quandt sayesinde, Z Flip 5’in kapak ekranının yeni özelliklerini sergileyen yeni görüntüleri gösteren yeni bir sızıntı ortaya çıktı.

Quandt tarafından paylaşıldığı iddia edilen ve artık yayından kaldırılan Galaxy Z Flip 5’in yukarıdaki görselleri, kusursuz tasarımına iyi bir bakış sunuyor. Tipster, Galaxy Z Flip 5’in kapak ekranının gerçekte neler yapabileceğini ortaya çıkarmak için aşağıdaki görseli de paylaştı.

Resim, Z Flip 5’in kapak ekranının takvim, tam klavye destekli bir mesaj uygulaması, Samsung Wallet, saat ve pil durumu, hava durumu ve arama geçmişi gibi widget’ları destekleyeceğini gösteriyor. Görünüşe göre kapak ekranı kamera uygulamasını da destekliyor. Dolayısıyla kapak ekranının, 1.9 inç kapak ekranına sahip olan Galaxy Z Fold 4’e kıyasla Z Flip 5’in önemli bir yükseltme alacağı bir alan olduğunu söylemeye gerek yok.

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Galaxy Z Flip 5; 6,7 inç büyüklüğünde katlanabilir AMOLED FHD+ 120 Hz ekran, 3,36 GHz Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 12 GB’a kadar RAM, 512 GB’a kadar depolama, 3.700 mAh pil, 25 W hızlı şarj, yana monteli parmak izi tarayıcı ve One UI 5.1.1 tabanlı Android 13. 10 megapiksel ön kamera ve 12 megapiksel (ana, OIS’li) + 12 megapiksel (ultra geniş) özellikli çift kamera sistemine sahip olacak.