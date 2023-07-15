Tüketiciler her zaman şunu söylüyor: “Samsung, Türkiye’ye özel fiyatlandırma yapıyor. Telefonların fiyatları diğer markalara göre bu yüzden daha ucuz.” Haksız da sayılmazlar. Peki işin aslı nedir? Samsung ürünlerinde ne kadar indirim yapıyor, Apple’a göre ne kadarlık bir indirim uyguluyor?

Bu videoda Samsung Galaxy S23 Ultra 1TB ve Galaxy S23 128GB fiyatlarını, Apple iPhone 14 Pro Max 1TB ve iPhone 14 128GB fiyatlarıyla kıyaslıyoruz. Aralarındaki fiyat farkının neylerden kaynaklandığına göz atıyoruz.

Peki siz Samsung’un Türkiye’ye uyguladığı özel fiyat politikası hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu özel fiyatlandırma devam etmeli mi? Diğer markalarında Samsung’un yaptığı gibi bir fiyatlandırma yapmasını ister misiniz? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.

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