Samsung’un ağustos ayında düzenleyeceği lansman etkinliği ile Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 gibi yeni nesil katlanabilir akıllı telefonlarını ve Galaxy Watch 5 akıllı saatini tanıtması bekleniyor. Samsung’un bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliği tahminlere göre 10 Ağustos’ta yapılacak. Bu cihazların Galaxy Unpacked etkinliği ile ön siparişe açılması ve 26 Ağustos‘ta ise satışa sunulması bekleniyor.

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Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4 ve Watch 5 ortaya çıkan teknik özellikleri

Galaxy Z Fold 4, Phantom siyah, yeşil ve bej renklerinde; Galaxy Z Flip 4 Grafit, Mor, Altın ve Mavi gibi renklerde satışa çıkacak. Galaxy Z Fold 4’te 50 MP’lik bir ana kamera, 12 MP’lik bir geniş açılı kamera ve 3x optik yakınlaştırma sunan bir telefoto kamera olacak. Cihazın ayrıca Snapdragon 8 Gen 1 Plus yonga seti ile geleceğine dair haberler çıkmıştı. Bunlara ek olarak iki akıllı telefonun da maksimum 25 watt şarj desteği veren EP-TA800 model numaralı şarj aleti ile beraber satışa sunulacağı da daha öncesinde ortaya çıkmıştı.

Galaxy Watch 5 üç farklı varyasyon ile piyasaya çıkacak:

40mm Watch 5: Phantom siyah, gümüş ve sarı

44mm Watch 5: Phantom siyah, gümüş ve mavi

46mm Watch 5 Pro: Phantom siyah ve gümüş renklerinde gelecek.

Ayrıca Samsung’un Galaxy S22’nin lavanta renk varyantının da aynı etkinlikte duyurulacağı tahmin ediliyor. Samsung, etkinliğin tarihini temmuz ayında ilan edebilir. Önümüzdeki günlerde bu cihazlarla ilgili daha detaylı teknik bilgiler de ortaya çıkacaktır.