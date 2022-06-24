Samsung, katlanabilir telefon satışlarında Z Fold ve Z Flip modelleri ile beraber lider konumunda. Her geçen yıl katlanabilir telefon modellerini daha da geliştiren firmanın, büyük ekranlı katlanabilir telefon modeli olan Z Fold serisinin son üyesi olan Galaxy Z Fold 4 modelinde ekran konusunda önemli bir iyileştirme yapacağı konuşuluyordu.

Gelen haberlerin çoğunda, Galaxy Z Fold 4’teki katlanma çizgisinin Galaxy Z Fold 3’ten daha az belirgin olacağı ve kullanıcıların daha “pürüzsüz” bir ekrana sahip olacağı bilgisi yer alıyordu. Ortaya çıkan bir fotoğraf, bu iddiları doğrular nitelikte.

Yeni Ekran Malzemesi Dikkat Çekiyor!

Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga seti, Galaxy S22 Ultra’dan bile iyi olacağı söylenen telefoto kamera gibi önemli iyilleştirmelerle geleceği düşünülen cihazın ekran konusundaki iyileştirmesinin arkasındaki neden ise cihazın ekranında kullanılacak yeni materyal olacak gibi görünüyor.

Öyle ki, Samsung’un Galaxy Z Fold 4’te yapacağı iyileştirmenin arkasında firmanın yeni ekran camı teknolojisi olacağı konuşulan Super UTG (Ultra Thin Glass/Ultra İnce Cam) teknolojisinin yer aldığı düşünülüyor. Daha ince olmasına rağmen daha dayanıklı olan bu cam teknolojisi, cihazın katlanma çizgisinin daha az belirgin olmasında önemli bir rol oynayabilir. Ayrıca bu teknoloji sayesinde cihazın katlanma bölgesinde zamanla oluşabilecek sorunların da önüne geçilebilir ve kullanıcılara daha iyi bir katlanabilir telefon deneyimi sunulabilir.

Sızdırılan görsel düşük kaliteli olsa bile Galaxy Z Fold 4’teki ekran iyileştirmesini doğruladığını söylemek mümkün. Öyle ki, görselde Galaxy Z Fold 4’ün katlanma çizgisinin Z Fold 3’e göre çok daha az belirgin olduğu görülüyor.

Her ne kadar katlanma çizgisinin belirginliği azalmış olsa da, Galaxy Z Fold 4’teki ekranın tamamen pürüzsüz bir ekran olmaktan oldukça uzak olduğu söylenebilir. Katlanabilir telefonların henüz olgunlaşmamış bir teknoloji olduğu düşünüldüğünde, bu normal karşılanacaktır.

Ancak bu tür sorunlar, küçük olsalar bile, birçok kullanıcının katlanabilir telefonlara olan bakışını değiştirebilir. Bu nedenle firmaların yeni katlanabilir telefonlarında böylesi iyileştirmelerin kullanıcılar arasında olumlu karşılanacağını söylemekte fayda var.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir katlanabilir telefon modeli kullanmak ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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