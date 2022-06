Samsung’un yeni katlanabilir telefon modelleri son zamanlarda ilgi odağı olmuş durumda. Öyle ki, yeni seri hakkında her gün farklı bir haber geliyor. Geçtiğimiz gün gelen haberler ise, cihazın merakla beklenen performans testi sonuçlarını ortaya koydu. Görünen o ki, Samsung bu seride yalnızca tasarım alanında değil, performans alanında da önemli iyileştirmeler sunacak!

Snapdragon 8 Plus Gen 1 ile Geliyor!

Samsung’un Galaxy Z Fold 3 modeli, Snapdragon 888 işlemcisiyle gelmişti. Her ne kadar cihazın satışa sunulduğu dönemde Snapdragon 888 Plus yonga seti tanıtılmış olsa da, bu yonga setinin Snapdragon 888’e kıyasla kayda değer iyileştirmeler sunmaması nedeniyle Galaxy Z Fold 3’te Snapdragon 888 Plus kullanılmaması eleştiri konusu olmamıştı.

Samsung hakkındaki güvenilir sızıntılarıyla bilinen SamMobile tarafından ulaşılan bilgiler, SM-F936U model numaralı Galaxy Z Fold 4 modelinin ünlü performans testi uygulaması Geekbench’ten aldığı skorları ortaya koydu. Anlaşılan o ki, Samsung bu sefer “Plus” takılı bir Snapdragon işlemcisi kullanmayı planlıyor. Zira cihazın aldığı skorlar Snapdragon 8 Gen 1’in ortalama sonuçlarının üzerinde. Öyle ki, bu skorlar yalnızca Snapdragon 8 Plus Gen 1’e ait olabilir.

Test sonuçlarında, cihazın tek çekirdek testi skorunun 1351 puan olduğu görülüyor. Aynı testte Galaxy Z Fold 3 modeli 1113 puan almıştı. Galaxy Z Fold 4’ün bu puan ile Apple’ın iPhone 12 modellerinde kullanılan A14 Bionic’in ortalama 1550 puanlık skoruna yaklaştığını söylemek mümkün.

Cihazın çoklu çekirdek skoru ise 3808 puan olarak karşımıza çıkıyor. Bu değer, Galaxy Z Fold 3’te 3538 puan olarak karşımıza çıkmıştı. Galaxy Z Fold 4’ün bu konuda da Apple’ın A14 Bionic işlemcisinin ortalama 4100 puanlık skoruna oldukça yakın olduğu görülüyor.

Geekbench testi sonuçlarından yola çıkarak, Galaxy Z Fold 4’ün önceki modele göre önemli performans iyileştirmeleri sunacağını söylemek mümkün. Bunda firmanın yeni depolama teknolojisi olan UFS 4.0’ın da etkili olduğu düşünülüyor. Zira önceki modelde UFS 3.1 teknolojisine yer verilmişti.

Tasarım ve Kameralar da Değişiyor!

Cihazda performansın yanında tasarım ve kameralar konusunda da önemli değişimler olacak. Bunlar arasında, Galaxy S22 Ultra’ya benzeyen kamera tasarımı, iyileşen telefoto ve ana kamera sensörü, incelen menteşe yapısı, belirginliği azaltılmış katlanma noktası gibi değişimler yer alıyor.

Bu değişimler sayesinde Galaxy Z Fold 4, rekabetin kızıştığı katlanabilir telefon pazarında önemli bir oyuncu olacaktır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung Galaxy Z Fold 4 başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

İlginizi Çekebilir: realme Cephesinin Yeni Amiral Gemisi TENAA’da Ortaya Çıkmış Olabilir!