Akıllı Telefonlar
Realme Flash Tüm Özellikleri İle Ortaya Çıktı!
Realme manyetik kablosuz şarj desteğine sahip ilk Android telefonu Realme Flash‘ı tanıttı. İşte Realme Flash modelinin tüm özellikleri.
Bir süredir MagDart adında bir etkinlik gerçekleştirmesi beklenilen Realme, sonunda etkinliği gerçekleştirdi. Tabi uzun bir süredir konuşulan Realme Flash modelinin tüm özellikleri de ortaya çıktı. Şimdi gelin hiç vakit kaybetmeden gerçekten çarpıcı özellikler sunan Realme Flash modelini yakından inceleyelim.
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Realme Flash’ın Tüm Özellikleri!
Realme tarafından tanıtılan Realme Flash 6.7 inç büyüklüğünde E4 AMOLED bir ekran ile birlikte geliyor. 120Hz yenileme hızı sunan bu ekran üzerinde Sony imzalı 32MP‘Lik IMX615 ön kamerayı barındırıyor. Kamera demişken Realme Flash arka tarafında 50MP + 50MP + 2MP şeklinde üç adet kamera taşıyor. Bunların ikisi 50MP‘lik Sony IMX766 sensör. Ancak birisi OIS destekli. Yani cihaz hem ekran hem kamera tarafında cidden yüksek özellikler sunuyor.
Performansını Snapdragon 888+ yonga setinden alacak olan Realme Flash, 12GB LPDDR5 RAM belleğe ve 256GB UFS 3.1 depolamaya sahip. Üzerinde 4500mAh‘lik bir pil taşıyan Realme Flash, 15W/50W MagDart hızlı şarj desteği ve 65W kablolu hızlı şarj desteği sunuyor. Ek olarak NFC ve çift hoparlör cihazın diğer özellikleri arasında.
Heyecanla beklenilen Realme Flash modelinin tüm özelliklerini sizlere aktardık. Genel olarak baktığımızda Realme Flash modelinin kamera tarafında cidden iş yapacağı açık. Tabi piyasanın en güçlü yonga setlerinden birisi olan Snapdragon 888+’ın bu modelde kullanılmasına şaşırmadık. Ancak 12GB RAM gerçekten yakışmış diyebiliriz.
Realme tarafından tanıtılan ve MagDart hızlı şarj desteği sunan Realme Flash gerçekten dikkat çekici bir model oldu. Cihazın fiyatı şimdilik net olarak bilinmese de cihazın 540 Dolar gibi bir fiyat ile satışa sunulacağı düşünülüyor. Bakalım Realme Flash’ın fiyatı ne kadar olacak. Siz Realme Flash’a sahip olmak ister miydiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Realme Flash Teknik Özellikleri!
- İşletim Sistemi: Android 11
- İşlemci: Snapdragon 888+
- Ram: 12GB LPDDR5
- Depolama: 256GB UFS 3.1
- Ekran: 6.7 inç E4 AMOLED + 120Hz yenileme hızı
- Batarya: 4500mAh, 15W/50W MagDart, 65W kablolu hızlı şarj desteği
- Ön Kamera: 32MP Sony IMX615
- Arka Kamera: 50MP Sony IMX766 (OIS) + 50MP Sony IMX766 + 2MP
- Diğer: NFC, çift hoparlör
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Akıllı Telefonlar
POCO F3 İLE BİR GÜN GEÇİRMEK | vLOG
Kim Almalı? serisinden bu yana düzenli bir POCO F3 kullanıcısı olan Eren, bir gün boyunca telefon ile neler yaptığını bu videoda anlatıyor. Gün içerisinde telefon ile yaptığı işlemlerin pili ne kadar yorduğunu, uygulamaların pil kullanımlarını, uykuda bekleme sürecinde ne kadar pil tükettiğini ve sabah %100’den akşam pili bitene kadar kullanıyor.
POCO F3 özellikleri:
Boyut: 163,7 x 76,4 x 7,8 mm
Ağırlık: 196 gram
Koruma: Gorilla Glass 5 (ön ve arka)
Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED, 120 Hz, HDR10+
İşlemci: Snapdragon 870
Bellek: 6 GB / 8 GB
Depolama: 128 GB / 256 GB
Kamea: 48 MP + 8 MP + 5 MP Ön Kamera: 20 MP
Batarya: 4520 mAh
Şarj: 33 Watt
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Akıllı Telefonlar
Apple yeni iPhone’lar için daha fazla Çinli tedarikçiyle çalışıyor
Reuters’ın yaptığı habere göre Japonya’nın Nikkei gazetesi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Apple en son iPhone’larını üretmek için daha fazla Çinli tedarikçiyle birlikte çalıştığını söyledi.
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Luxshare Precision Endüstri Şirketi, önümüzdeki sonbaharda tanılılması beklenen iPhone 13 serisinin %3’lük bir payını üretmeye hazırlanıyor ve geçen yıl satın aldığı iki firmayla konuyla aşina olan kaynaklara atıfta bulunarak en yeni iPhone’lar için temel bileşenleri ve parçaları tedarik edecek. Apple Lens Tech Co Limited Şirketi’nden metal/alüminyum kasaları tedarik edecek ve Sunny Optical Tech Group Şirketi’nden ise arka kamera lenslerini tedarik edecek. Ancak Apple’ın, bu iddiaların doğru veya yanlış olduğunu belirten bir açıklama yapmadığını da belirtelim.
Yerel bir gazetenin yaptığı habere göre ise Luxshare şirketi, Tayvanlı rakipleri Foxconn ve Pegatron Corp’tan siparişleri aldı ve iPhone 13 Pro’nun üretimine bu ay başlayacak.
Ayrıca Reuters, Foxconn’un Çinli elektronik üreticisi Luxshare’nin artan talebi karşılayabilmek için satın aldığı iki firmayla bir iş gücü kurduğunu ve şirketin diğer taleplerinin yanı sıra herhangi bir Çin devlet kurumu tarafından desteklenip desteklenmediğini araştırmak için bir birlik kurduğunu bildirdi. Bunun sebebinin deAmerika’nın ve dolayısıyla Apple’ın verilerinin Çin hükümetine sızdırılıp sızdırılamayacağını öğrenmek olduğu düşünülüyor.
Pandemi sürecinin devam etmesiyle global olarak artmaya devam eden çip krizinin Apple tarafından nasıl başa çıkılacağı ise merak konusu. Geçen ay teknoloji dünyasının önde gelen ekonomist ve analistleri küresel çip sıkıntısının Apple’a da vuracağını, iPhone üretimini etkilemeye başlayacağından ve gelir büyümesini de yavaşlatacağını tahmin ettiklerini dile getirmişlerdi.
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