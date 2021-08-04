Realme Flash Tüm Özellikleri İle Ortaya Çıktı!

Realme manyetik kablosuz şarj desteğine sahip ilk Android telefonu Realme Flash‘ı tanıttı. İşte Realme Flash modelinin tüm özellikleri.

Bir süredir MagDart adında bir etkinlik gerçekleştirmesi beklenilen Realme, sonunda etkinliği gerçekleştirdi. Tabi uzun bir süredir konuşulan Realme Flash modelinin tüm özellikleri de ortaya çıktı. Şimdi gelin hiç vakit kaybetmeden gerçekten çarpıcı özellikler sunan Realme Flash modelini yakından inceleyelim.

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Realme Flash’ın Tüm Özellikleri!

Realme tarafından tanıtılan Realme Flash 6.7 inç büyüklüğünde E4 AMOLED bir ekran ile birlikte geliyor. 120Hz yenileme hızı sunan bu ekran üzerinde Sony imzalı 32MP‘Lik IMX615 ön kamerayı barındırıyor. Kamera demişken Realme Flash arka tarafında 50MP + 50MP + 2MP şeklinde üç adet kamera taşıyor. Bunların ikisi 50MP‘lik Sony IMX766 sensör. Ancak birisi OIS destekli. Yani cihaz hem ekran hem kamera tarafında cidden yüksek özellikler sunuyor.

Performansını Snapdragon 888+ yonga setinden alacak olan Realme Flash, 12GB LPDDR5 RAM belleğe ve 256GB UFS 3.1 depolamaya sahip. Üzerinde 4500mAh‘lik bir pil taşıyan Realme Flash, 15W/50W MagDart hızlı şarj desteği ve 65W kablolu hızlı şarj desteği sunuyor. Ek olarak NFC ve çift hoparlör cihazın diğer özellikleri arasında.

Heyecanla beklenilen Realme Flash modelinin tüm özelliklerini sizlere aktardık. Genel olarak baktığımızda Realme Flash modelinin kamera tarafında cidden iş yapacağı açık. Tabi piyasanın en güçlü yonga setlerinden birisi olan Snapdragon 888+’ın bu modelde kullanılmasına şaşırmadık. Ancak 12GB RAM gerçekten yakışmış diyebiliriz.

Realme tarafından tanıtılan ve MagDart hızlı şarj desteği sunan Realme Flash gerçekten dikkat çekici bir model oldu. Cihazın fiyatı şimdilik net olarak bilinmese de cihazın 540 Dolar gibi bir fiyat ile satışa sunulacağı düşünülüyor. Bakalım Realme Flash’ın fiyatı ne kadar olacak. Siz Realme Flash’a sahip olmak ister miydiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Realme Flash Teknik Özellikleri!