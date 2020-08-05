Samsung Galaxy Z Fold 2 için ön gösterim yapıldı!

Bugün Samsung’un düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde Note 20 serisinin yanı sıra katlanabilir Galaxy Z Fold 2 modelinin de duyurulması planlanıyordu. Ancak Koreli üretici sürpriz yaparak Samsung Galaxy Z Fold 2 için bir “ön izleme” tanıtımı gerçekleştirdi!

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Samsung Galaxy Z Fold 2, resmi detayları ile karşımızda!

Samsung, bugünkü etkinlikte beklentilerin aksine Galaxy Z Fold 2’yi tam olarak duyurmadı. Bunun yerine katlanabilir telefonun tasarımı ve ekran özellikleri ile ilgili küçük bir ön gösterim yapıldı. İç kısmında 7.6 inçlik bir ekran bulunan Galaxy Z Fold 2, kapağı kapatıldığında ise 6.2 inçlik ikinci ekranıyla kullanılabiliyor. Telefonun ikinci ekranının ekran/gövde oranının iyileştirilmesi, kullanım deneyimini artırmak adına önemli bir gelişme olarak görülüyor. Ayrıca iç ekranda ilk modeldeki gibi çentik değil, delikli bir konsept tercih edilmiş.

Tasarım ve ekran bilgileri dışındaki detaylar ise 1 Eylül’de yapılması planlanan farklı bir lansmanda netlik kazanacak. Markanın sürpriz hamlesinin nedeni olarak Galaxy Note 20 serisinin pazarda daha güçlü biçimde yer almak istemesi olarak gösteriliyor. Ancak XDA’nın lansman ile eş zamanlı olarak paylaştığı bazı bilgiler, telefonun teknik özelliklerini neredeyse tamamen ortaya çıkarıyor.

Paylaşılan verilere göre iç kısımdaki 5:4 oranlı ekran, Dynamic AMOLED 2X panelle donatılacak. 1.768 x 2.208 piksel çözünürlüğün yanı sıra 120Hz’e kadar uyarlanabilir yenileme hızı önemli bir yenilik olarak görülüyor. Samsung Galaxy Z Fold 2 için iddia edilen S Pen desteği ise telefonun Ultra İnce Cam (UTG) yapısına uygun olmadığı için sunulmayacak. Bunun dışında kapak kısmındaki 25:9 oranlı Super AMOLED ekran da 816 x 2.260 piksel çözünürlüğe sahip olacak.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 865+ işlemciden alacak olan Samsung Galaxy Z Fold 2, 12 GB RAM ve 256 GB depolamayla gelecek. Arkadaki üçlü kamera ise ilk versiyon gibi her biri 12 megapiksel çözünürlüğe sahip 3 sensör ile donatılıyor. Galaxy S20’den alındığı belirtilen kamera paketinde OIS desteği de bulunuyor. Ön kısımdaki çift kamera ise 10 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak.

4.500 mAh kapasiteli bataryaya sahip olduğu belirtilen telefon; 25W kablolu hızlı şarj, 11W kablosuz şarj ve ters şarj özelliklerini barındıracak. Siyah ve bronz renk seçeneklerinin olacağı Galaxy Z Fold 2’nin fiyatı da 1 Eylül’de düzenlenecek lansmanda netlik kazanacak.