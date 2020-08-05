HER ŞEYİ HUAWEI OLAN ADAM! Kerem kullandığı ürünlerden memnun mu?

İlk olarak tasarım detaylarıyla başlayacak olursak, ön taraftan delik çentik tasarımıyla birlikte iyi bir ekran kasa oranı sunan LG K61 modelinin arka yüzeyinde dörtlü arka kamera kurulumu ve hemen altında parmak izi sensörü yer alıyor.

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Dayanıklılıkta Son Evre: Yeni LG K61!

Sol tarafta ses tuşlarının hemen altında ayrıca bir Google Asistan tuşu konumlandırılmış. Bu sayede direkt fiziksel tuş ile birlikte asistana ulaşabiliyorsunuz. LG K61 modelinde Military Standart 810G yani Amerikan Askeri Dayanıklılık Sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun yüksek ve düşük sıcaklık, nemlilik, ısı ile şoklama ve darbe gibi testlerden başarıyla geçtiğini ifade ediyor.

Ayrıca LG, ülkemizde K61 modelini alan kullanıcılara 1 yıllık ekran değişim garantisi sunuyor. Böylece bir yıl içerisinde eğer bir kaza yaşanır ve ekranınız kırılırsa, LG telefonunuzun ekranını ücretsiz değiştiriyor. Modelin öne çıktığı noktalardan biri kulaklık ile sunduğu ses performansı. Zira telefonda 3.5 mm’lik kulaklık girişi ile beraber DTS-X 3D ses desteği bulunuyor. Kulaklığınızı taktığınız anda devreye giren DTS-X 3D, hem 3 boyutlu bir ses deneyimi yaşamanız noktasında, hem de farklı ekolayzır seçenekleriyle birlikte; telefonuyla müzik dinlemeyi veya içerik tüketmeyi sevenler için oldukça başarılı. 6.53 inç boyutlu IPS LCD ekranda 1080p Full HD+ çözünürlük sunan LG K61 modelinde, IPS panel dolayısıyla hem görüş açısı geniş hem de parlaklık iyi düzeyde. Telefon gücünü orta düzey işlemcilerden biri olan MediaTek Helio P35 işlemcisinden alırken, bu işlemciye ek olarak 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuluyor. Depolama alanının 128 GB olarak tutulması, telefonunda çok fazla uygulama, fotoğraf veya video gibi materyalleri depolayan insanlar için gayet iyi.

Ayrıca miscroSD kart yuvasıyla beraber dahili depolamayı da arttırabilmek mümkün. Cihazın arka tarafında 48 MP’lik F/1.8 diyafram değeri sunan ana kameraya ek olarak, 8 MP ultrageniş açı, 2 MP makro ve 5 MP derinlik sensörü yer alıyor. Yapay zeka destekli kamera; insan, evcil hayvan, yemek ve manzara gibi pek çok farklı senaryoyu otomatik olarak tanımlayıp çektiğiniz fotoğrafı iyileştiriyor. Ayrıca düşük ışık noktasında hem f/1.8 diyafram değeri hem de Dört Hücre Teknolojisi fotoğrafta oluşan paraziti azaltarak aydınığı arttırıyor. Cihazın ön tarafında ise yazılımsal olarak portre modu bulunan 16 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor. Telefonun pil kapasitesine baktığımızda, 4000 mAh’lik kapasite ile telefonun yoğun bir günü çok rahat çıkarabildiğini söyleyebiliriz. LG K61 tüm operatör mağazalarında satılıyor.

*Bu bir advertorial çalışmasıdır.