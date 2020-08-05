Video
HER ŞEYİ HUAWEI OLAN ADAM! Kerem kullandığı ürünlerden memnun mu?
Her şeyi Samsung olan adam ve Apple olan adamın ardından “Her şeyi Huawei olan adam” Kerem de Huawei ekosistemini aktarıyor.
İlginizi çekebilir; Huawei Matebook X Pro (2020) inceleme – Çok hafif ama güçlü!
HER ŞEYİ HUAWEI OLAN ADAM! Kerem kullandığı ürünlerden memnun mu?
Huawei Matebook X Pro, Matepad Pro, P40 Pro, FreeBuds 3 ve Watch GT2 olarak tüm Huawei ekosistem ürünlerini kullanan Kerem, hem ürünlerin detaylarını hem de kendi aralarındaki iletişimlerin avantajını aktarıyor.
Huawei Matebook X Pro; https://www.youtube.com/watch?v=t7DsJhfA5vc
Huawei Matepad Pro; https://www.youtube.com/watch?v=xDr0tEDKuu4
Huawei P40 Pro; https://www.youtube.com/watch?v=cgg04EkNXUc
Huawei FreeBuds 3; https://www.youtube.com/watch?v=I8PDlEKhw8g
Huawei Watch GT2; https://www.youtube.com/watch?v=swKcNhCEYi4
Akıllı Telefon
Dayanıklılıkta Son Evre: Yeni LG K61!
İlk olarak tasarım detaylarıyla başlayacak olursak, ön taraftan delik çentik tasarımıyla birlikte iyi bir ekran kasa oranı sunan LG K61 modelinin arka yüzeyinde dörtlü arka kamera kurulumu ve hemen altında parmak izi sensörü yer alıyor.
İlginizi çekebilir; LG V60 ThinQ, DxOMark tarafından değerlendirildi!
Dayanıklılıkta Son Evre: Yeni LG K61!
Sol tarafta ses tuşlarının hemen altında ayrıca bir Google Asistan tuşu konumlandırılmış. Bu sayede direkt fiziksel tuş ile birlikte asistana ulaşabiliyorsunuz. LG K61 modelinde Military Standart 810G yani Amerikan Askeri Dayanıklılık Sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun yüksek ve düşük sıcaklık, nemlilik, ısı ile şoklama ve darbe gibi testlerden başarıyla geçtiğini ifade ediyor.
Ayrıca LG, ülkemizde K61 modelini alan kullanıcılara 1 yıllık ekran değişim garantisi sunuyor. Böylece bir yıl içerisinde eğer bir kaza yaşanır ve ekranınız kırılırsa, LG telefonunuzun ekranını ücretsiz değiştiriyor. Modelin öne çıktığı noktalardan biri kulaklık ile sunduğu ses performansı. Zira telefonda 3.5 mm’lik kulaklık girişi ile beraber DTS-X 3D ses desteği bulunuyor. Kulaklığınızı taktığınız anda devreye giren DTS-X 3D, hem 3 boyutlu bir ses deneyimi yaşamanız noktasında, hem de farklı ekolayzır seçenekleriyle birlikte; telefonuyla müzik dinlemeyi veya içerik tüketmeyi sevenler için oldukça başarılı. 6.53 inç boyutlu IPS LCD ekranda 1080p Full HD+ çözünürlük sunan LG K61 modelinde, IPS panel dolayısıyla hem görüş açısı geniş hem de parlaklık iyi düzeyde. Telefon gücünü orta düzey işlemcilerden biri olan MediaTek Helio P35 işlemcisinden alırken, bu işlemciye ek olarak 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuluyor. Depolama alanının 128 GB olarak tutulması, telefonunda çok fazla uygulama, fotoğraf veya video gibi materyalleri depolayan insanlar için gayet iyi.
Ayrıca miscroSD kart yuvasıyla beraber dahili depolamayı da arttırabilmek mümkün. Cihazın arka tarafında 48 MP’lik F/1.8 diyafram değeri sunan ana kameraya ek olarak, 8 MP ultrageniş açı, 2 MP makro ve 5 MP derinlik sensörü yer alıyor. Yapay zeka destekli kamera; insan, evcil hayvan, yemek ve manzara gibi pek çok farklı senaryoyu otomatik olarak tanımlayıp çektiğiniz fotoğrafı iyileştiriyor. Ayrıca düşük ışık noktasında hem f/1.8 diyafram değeri hem de Dört Hücre Teknolojisi fotoğrafta oluşan paraziti azaltarak aydınığı arttırıyor. Cihazın ön tarafında ise yazılımsal olarak portre modu bulunan 16 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor. Telefonun pil kapasitesine baktığımızda, 4000 mAh’lik kapasite ile telefonun yoğun bir günü çok rahat çıkarabildiğini söyleyebiliriz. LG K61 tüm operatör mağazalarında satılıyor.
*Bu bir advertorial çalışmasıdır.
Video
TÜM DETAYLARI İLE GALAXY NOTE 20, TAB S7, GALAXY WATCH 3 VE DAHASI!
Yarın saat 17:00’da tanıtılacak olan Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold 2, Samsung Galaxy Watch 3, Samsung Galaxy Tab S7, Samsung Galaxy Tab S7+ ve Samsung Galaxy Buds Live ürünlerinin detaylarını bu videoda anlatıyoruz.
TÜM DETAYLARI İLE GALAXY NOTE 20, TAB S7, GALAXY WATCH 3 VE DAHASI!
İyi seyirler…
Video
HANGİ TELEFONUN EKRANI DAHA GÜZEL, DAHA DOĞRU?
Hangi telefonun ekranı daha güzel, daha doğru sorusunun cevabını aradığımız bu videoda; Realme 6 Pro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Huawei P40 Lite ve Oppo A91’i karşılaştırıyoruz.
İlginizi çekebilir: Zoom, Çin’de doğrudan hizmet satışlarını durdurdu
RGB nedir? Ne işe yarar?
Testimize başlamadan önce RGB nedir, biraz bahsetmek istiyorum. RGB aslında bir kısaltmadır. İngilizce’de Red, Green ve Blue, yani Kırmızı, Yeşil ve Mavi kelimelerinin kısaltmasıdır. Monitörlerden tutun, yazıcılara kadar birçok alanda kullanılan RGB renk skalası bu üç rengin birbirine karıştırılması ile elde edilir. Yani telefonunuzda herhangi bir görsele baktığınızda bu görselin oluşmasını sağlayan RGB standartlarıdır.
Kıyasladığımız akıllı telefonların ekran panelleri nedir?
Huawei P40 Lite: LTPS IPS LCD
Realme 6 Pro: IPS LCD
Oppo A91: AMOLED
Xiaomi Mi Note 10 Lite: AMOLED
Xiaomi Redmi Note 9 Pro: IPS LCD
RGB renk alanları ve renk doğruluğu testi:
İki aşama halinde yaptığımız testimizin ilk aşamasında RGB renk alanının temel renkleri olan kırmızı (red), yeşil (green) ve maviyi (blue) akıllı telefonlarımızda açıp, sizlere gösteriyoruz. Aynı zamanda testimiz dahilinde akıllı telefonların ekran parlaklık (nit) değerlerine de videomuzdan erişebilirsiniz. Sizce, hangi telefonun ekranı daha güzel ve daha doğru değerleri verebiliyor? Lütfen yorumlarda belirtmeyi ihmal etmeyin.
Hangi telefonun ekranı daha iyi?
Tabii ki bu konuya öznel bir yorum getirebilmek mümkün. Fakat ekran tarafında kullanılan panellere bakıldığı zaman hangi telefon daha canlı gösteriyor, sorusunun cevabını Oppo A91 olarak verebiliyoruz. Bununla birlikte en yüksek parlaklık oranı sunan ekrana da Oppo A91 sahip. Testimizde renkleri kıyaslarken diğer fark ettiğimiz detay ise Redmi Note 9 Pro’nun ekranının daha koyu gösterdiği ve diğer ekranlara göre biraz daha düşük parlaklık oranı sunduğu.
60 Hz ve 90 Hz karşılaştırma testi
İlk aşamada testini gerçekleştirdiğimiz Oppo A91 ve Realme 6 Pro’nun ekran tazeleme hızlarını kıyaslıyoruz. Realme 6 Pro 90 Hz’e kadar destekliyken Oppo A91, 60 Hz’e kadar destekli bir ekran ile geliyor. Aralarındaki farkı videomuzda görebilirsiniz.
İyi seyirler…