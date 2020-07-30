Samsung Galaxy Z Fold 2, fiyatı hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı!

Samsung firmasının yeni katlanabilir tableti Galaxy Z Fold 2 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Cihazın fiyatının bir önceki nesil ile aynı olması bekleniyor.

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Samsung Galaxy Z Fold 2, 1980 dolar fiyat etiketine sahip olacak!

Katlanabilir telefonlar gelişmeye devam ediyor. Özellikle Samsung ve Huawei gibi firmaların önemli yatırımlar yaptığı bu sektöre yeni bir cihaz daha ekleniyor. Samsung Galaxy Z Fold 2, artık kullanıcıları ile buluşmayı beklerken, cihazın fiyatı hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Güney Kore basınında ortaya çıkan habere göre firma, katlanabilir yeni tabletini geçen seneki model ile aynı fiyattan satışa çıkaracak. Geçen sene piyasaya çıkan Galaxy Z Fold, 1980 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olurken, haberde firmanın fiyatta indirim bekleyen hayranlarını üzeceği de belirtiliyor.

Tasarım detayları ve canlı görüntüleri de yakın bir zamanda internete düşen yeni nesil tabletin, geçen sene yaşanan sorunları unutturması bekleniyor. Delikli ekran tasarımı ile bizleri karşılayacak tabletin ekranında 120 Hz değerinde yenileme hızı olduğu öğrenildi. Gücünü Snapdragon 865+ işlemcisinden alacağı düşünülen Galaxy Z Fold 2, 8 GB RAM ve 512 GB dahili hafızaya sahip olacak gibi gözüküyor. Arka tarafında üç adet kamera bulunan tabletin kameraları sırasıyla, 64 MP ve iki adet 12 MP değerinde lenslerden oluşuyor. 5 Ağustos tarihinde Unpacked etkinliği ile bizlerin karşısına çıkacak tablet bakalım Samsung‘un geçen seneki kötü deneyimini temizleyebilecek mi bekleyip göreceğiz.